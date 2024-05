Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director del Instituto de Educación de Aguascalientes, aseguró que, hasta la fecha, no han recibido denuncias formales sobre la presencia de propaganda o actividades políticas dentro de las instituciones educativas…

EN EL DÍA UNO de debates, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes determinó que no es viable celebrar un debate según lo estipulado por el artículo 15 del Reglamento de Debates, que requiere la participación de al menos dos candidaturas. La programación inicial propuesta para el debate del distrito 01, previsto para el lunes 6 de mayo de 2024 de 17:00 a 19:00 horas, con moderación de Dulce María Rodríguez Ramos y la participación del candidato de MORENA, José Trinidad Romo, queda anulada por no cumplir este requisito… EN MOVIMIENTO CIUDADANO quieren debates, siguiendo el ejemplo de su candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, quien por el sólo hecho de pararse junto a las candidatas ya gana, y no es que solamente genere exposición, sino que finalmente ha sido quien ha logrado explotar de mejor manera el lenguaje de las redes sociales, a través de la sorna y los memes, al grado que la ridiculización, como la gran veta que explotó el presidente Peña Nieto, es hoy lo que permite estar en la mente del ciudadano común. Por lo pronto, el candidato al Senado por MC, Jorge Armando Narváez y el candidato a diputado federal por el Distrito 1 llevaron su hoja membretada signada por su dirigente estatal, para solicitar que haya debates a los puestos de senaduría y diputaciones federales, que sean organizados por el INE. Sin embargo, señaló que existen reportes a través de los medios de comunicación, que han pintado un panorama diferente, sugiriendo que figuras políticas han incursionado en las escuelas, posiblemente introduciendo elementos de campaña en un entorno que debería mantenerse neutral y enfocado en la educación. Gutiérrez Reynoso enfatizó en el apego a la ley y la normatividad, instando a los directivos escolares a mantenerse vigilantes y apegados a estas disposiciones. Se comprometió a estar atento a cualquier denuncia que se presente y llevar a cabo las investigaciones pertinentes a través de los órganos internos de control. Finalmente aclaró que el IEA no impone sanciones. Sin embargo, señaló que existen instancias como la Fiscalía y el propio Instituto Estatal Electoral encargadas de investigar y, de ser necesario, sancionar a los responsables, incluyendo a los directivos escolares que permitan actividades políticas dentro de los planteles… POR OTRO LADO, en rueda de prensa y de visita por Aguascalientes, Elizabeth Pérez Valdez, diputada federal y vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD expresó su preocupación por las recientes decisiones tomadas en la Cámara de Diputados ante la aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, las cuales considera catastróficas para el ejercicio de los derechos humanos de los trabajadores. Pérez Valdez hizo hincapié en una modificación en la ley de amparo que, según sus palabras, perjudicaría a los trabajadores que han dedicado años de su vida al trabajo, acumulando recursos para su pensión. Explicó que esta modificación cambiaría la forma en que se aplicaría el amparo, afectando negativamente a quienes no tienen recursos para presentarlo. La diputada criticó esta medida, calificándola como una «revancha» del presidente contra aquellos que han ganado amparos para acceder a servicios básicos, como medicamentos para niños con cáncer. Además, señaló la aprobación de la ley de amnistía como una acción que, según ella, favorece al crimen organizado, permitiendo la liberación de delincuentes a cambio de información útil para el Estado… EN UN GIRO SIGNIFICATIVO para las economías receptoras, las remesas han experimentado un declive anual por primera vez en 46 meses consecutivos, reveló el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera. Según datos recopilados, dijo que en marzo del presente año el flujo de remesas se situó en 5 mil 21 millones de dólares, mostrando una caída del 3.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 5 mil 194 millones de dólares. Este descenso, según Herrera, se atribuye directamente a la desaceleración económica que atraviesa Estados Unidos, donde los trabajadores buscan cada vez más empleos adicionales para hacer frente a los costos de vida diarios. La repercusión de este declive no se limita únicamente a México, sino que se extiende a otros países de la región, como El Salvador y Honduras, quienes también han experimentado reducciones del 4.9% y 4.6%, respectivamente, en el flujo de remesas. Con las remesas representando una parte significativa del consumo nacional, la reducción en los ingresos de los receptores podría afectar directamente al sector terciario de la economía, socavando el crecimiento y la estabilidad económica a nivel local… PUES VAYA HISTORIAS las que se registran en Aguascalientes, luego de que se diera a conocer la desaparición de un bebé de dos meses de edad, junto a una menor de 14 años, por parte de la Fiscalía. Al poco tiempo, la adolescente fue reconocida como quien se hizo viral en redes sociales durante la pasada edición de la Feria de San Marcos, como la “Niña Rakata”, y es que se popularizó por su evidente corta edad, mientras bailaba afuera del antro de reggaetón de nombre Rakata ubicado en la plaza de las tamboras, en un sinfín de situaciones, a altas horas de la noche. Se supo que esta jovencita tomó el bebé de su amiga para ir a la tienda y ya no volvió, pero finalmente fue localizada con el menor este viernes en el tianguis de Balcones de Oriente. La Fiscalía agradeció como siempre la colaboración, pero no dio más detalles de las circunstancias de este delicado hecho…