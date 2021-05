No habrá festejo con motivo del Día del Maestro por segundo año consecutivo, comentó ayer Ramón García Alvizo, ante la cercanía del 15 de mayo y la permanencia de condiciones de salud que impiden actos masivos.

ESCASEAN LOS CHOFERES de taxis y seguramente también de otras modalidades de transporte como el colectivo urbano, se comentó ayer entre concesionarios que participan en la Asociación de Taxistas Revolucionarios de Aguascalientes, sin embargo esperan que pronto haya más deseo por parte de la población para ser trabajador del volante… NO HABRÁ FESTEJO con motivo del Día del Maestro por segundo año consecutivo, comentó ayer Ramón García Alvizo, ante la cercanía del 15 de mayo y la permanencia de condiciones de salud que impiden actos masivos. Sin embargo, el dirigente seccional platicará esta semana con la estructura sindical para realizar una consulta a la base de trabajadores para que propongan en qué se ejercerá el recurso público destinado para esta fecha. Y es que cabe recordar que el año pasado los profesores decidieron recibir ese recurso en un bono individual para todos, y esta vez han comenzado a fluir propuestas como nuevamente ese bono individual y otra opción es que se compren regalos y sean rifados entre los trabajadores de la educación. La última palabra surgirá de la consulta al magisterio y en su momento la Sección Uno del SNTE emitirá el fallo de lo que haya opinado la base sindical; la consulta se hará la próxima semana… NI CON PRESIDENTE NUEVO cambia la logística y congruencia en eventos organizados por MORENA, en donde las ruedas de prensa terminan pareciendo eventos proselitistas, ante el acarreo de simpatizantes y militantes al por mayor. En consecuencia, a Eulogio Monreal no le quedó de otra más que ofrecer una entrevista banquetera, ante el disgusto de los representantes de los medios, de no prevalecer la salud y la prevención, pues era innecesaria tanta gente en un espacio reducido… REGISTRADO Y LISTO para recibir la vacuna anti-COVID, en el segmento de los cincuentones, está el gobernador Martín Orozco, quien detalló que a diferencia de otros ciudadanos que tuvieron oportunidad de viajar al extranjero a recibir el biológico contra la pandemia, decidió esperar su turno, tal y como lo han hecho miles de personas. Detalló, que el ánimo de tener la vacuna es tal que no importa la marca que se designe para el día que le toque acudir al centro de vacunación más cercano… EXONERADO DE NUEVO. El Tribunal Electoral del Estado, decretó la inexistencia de supuestos actos anticipados de campaña, señalados en contra del candidato de MORENA, Arturo Ávila, por parte de Acción Nacional. En la sentencia, se decretó la inexistencia de la infracción, pues tras el análisis de algunos videos, se advierte que el segundo es un extracto del primero, y el contenido de los mismos radica en un evento para el interior del partido MORENA, es decir, dirigido a militantes dentro del proceso de selección de candidaturas, sin que se adviertan elementos que posicionen al ahora candidato ni llamamientos al voto. Del estudio del contenido, fue posible señalar que va dirigido a las mujeres del partido político, y consistió en un evento en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer. Por tanto, se declaró inexistente la infracción e improcedente cualquier sanción… INSATISFECHOS CON LAS CAMPAÑAS, integrantes de la mesa directiva del Consejo Coordinador de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se reunieron ayer para discutir la preocupación que como asociaciones tienen ante las condiciones que hay como consecuencia de la pandemia y la crisis económica. Su presidente, Mario Arturo Rivero Cáceres, cuestionó que hoy en día se tienen campañas políticas totalmente alejadas de este tipo de preocupaciones con seriedad. “De hecho, uno de los acuerdos es prepararnos para externar la profunda preocupación ante el bajo nivel de comunicación y los mensajes fuera de lugar de las fuerzas políticas y nos referimos a candidatos a presidentes municipales, a diputados y todo lo demás”… LOS AMBIENTALISTAS, por su parte, siguen haciendo su lucha y en el marco de las campañas anuncian que van a hacer una carta para que sea firmada ante Notario Público por parte de los candidatos a presidentes municipales de todas las diferentes fuerzas políticas para que haya un compromiso real hacia el medio ambiente, el cual desafortunadamente es uno de los temas que ocupa el último lugar en las prioridades, según señaló la presidenta de Conciencia Ecológica de Aguascalientes, Enriqueta Medellín Legorreta. “Los candidatos solo lo toman como escudo de campaña, pero hacen puras estupideces, está de verdad muy triste, parece que no entienden que estamos frente al cambio climático, que lo estamos sintiendo que tenemos una cantidad de partículas suspendidas, es brutal”. Recordó que el Estado tiene un problema muy serio con el agua, aunado a la deforestación, derivado de los cambios de uso de suelo, además de que sigue sin protegerse la zona de recarga, que ni siquiera se sabe bien dónde está, junto con el Río San Pedro que es un desastre y donde sigue una cantidad enorme de descargas clandestinas. “Todo lo que se había avanzado va para atrás, el Relleno Sanitario que era el primero de América Latina, es una vergüenza pública, entonces es muy triste, todo lo que está pasando en materia ambiental en el Estado”… MUY PREOCUPADOS SIGUEN en el gremio de los ingenieros civiles, expresó ayer su presidente, Filemón Medina Silva, pues desafortunadamente sigue el atorón económico en el Estado, ante los pocos recursos que están llegando de la Federación y a que se ha reducido mucho en el Municipio también. “Nos preocupa y nos sigue pegando muy fuerte a los pequeños empresarios que hay aquí, a los prestadores de servicio, a los que somos peritos en alguna rama de la ingeniería”…