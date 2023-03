Brownies con marihuana son parte de la oferta alimenticia en un par de escuelas, y por supuesto que ya se procedió pues los llevaban sendos alumnos, reveló Lorena Martínez.

PERMANECERÁ CERRADO HOY el parque Landeros; y es que como mañana será la sede de la celebración con motivo del Día de la Familia, hay preparativos como el recorrido que hizo ayer el titular del ISSEA, Rubén Galaviz Tristán, quien informó que ahí no hay mortandad de aves migratorias ni de las locales, motivo por el cual la sociedad puede acudir con confianza porque no hay ningún riesgo… BROWNIES CON MARIHUANA son parte de la oferta alimenticia en un par de escuelas, y por supuesto que ya se procedió pues los llevaban sendos alumnos, reveló Lorena Martínez y se impuso el orden, pues se trabaja en la implementación de protocolos más estrictos, en lograr una participación más directa del Área de Participación Social y en reforzar la coordinación con las corporaciones de seguridad tanto estatal como municipal… VIAJÓ A COLIMA el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, para participar en la I Sesión Ordinaria de la Zona Occidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 2023, en la cual participaron sus homólogos de Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, y Querétaro, donde se planteó la necesidad de mayor coordinación en el intercambio de información, en aspectos como la localización y devolución de vehículos robados, la implementación del Sistema Estadístico en Materia de Servicios Periciales y Médicos Forenses, Colaboración en materia de Extinción de Dominio, entre otros. Si está por acudir a un asunto en el Palacio de Justicia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes no haga confianza en caso de requerir la expedición de algún documento oficial de la máquina del Centro de Atención y Servicios del Gobierno Estatal, porque se encuentra descompuesta, y sería lamentable que la falta de un papel venga a complicar sus trámites y más tratándose en todo caso de asuntos judiciales… A NUEVA YORK viaja, por su parte, la titular del Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General del Estado, Mabel Haro; y es que fue comisionada para representar a la entidad en la 67 Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer que se llevará a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas el 6 de marzo, cuya temática se centra la agenda internacional de la defensa de las mujeres… ojalá el turismo, nacional e internacional, por la justicia rinda frutos para resolver más casos… SIGUE GENERANDO POLÉMICA la marcha por la defensa del agua que se convocó por el partido MORENA para este sábado a las cinco de la tarde por la avenida Madero hasta finalizar en la Plaza de la Patria, debido a que hay quienes consideran que la lucha está agotada, o que sólo viene a dividir a la gente como planteó el rector Juan Camilo Mesa Jaramillo o el propio regidor Edgar Dueñas, quien anticipó que el agua será remunicipalizada… SE DESLINDÓ el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, tras las declaraciones de Efraín González Muro, director de CAVA, quien denunció que elementos estatales y municipales acompañados de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración irrumpieron en las instalaciones del Centro de Atención Vive Aguascalientes A.C. con armas largas, para intimidar a las personas que ahí se encontraban con el pretexto de haber sido enviados por la gobernadora Tere Jiménez para hacer un censo. Firme, señaló que en algunas ocasiones los elementos brindan acompañamiento a la Fiscalía cuando ésta se los requiere. Sin embargo, aseguró que no tiene el registro de que se haya participado recientemente de este tipo de operativos en los que a veces se les pide intervención de algún binomio canino para hacer la búsqueda y detección de enervantes. En ese sentido, informó que con anterioridad se han localizado cartuchos, armas blancas y narcóticos. “Del momento que se señala no lo tengo presente, porque a últimas fechas no hemos participado en este tipo de acciones”, declaró. Añadió que cuando se ha tenido que intervenir, los elementos acceden de manera respetuosa a los espacios solicitados… MUJERES EMPRESARIAS Mexicanas llevará a cabo el próximo 30 de marzo su Segundo Foro de Mujer que inspira, evoluciona y logra, en el marco del mes que conmemora a las mujeres, comentó su presidenta Erika Muñoz Vidrio. Detalló que en el marco de la sesión mensual de socias se votó por las dos mujeres que habrán de ser premiadas: una enfermera del pabellón de oncología infantil del Hospital General de zona número 3 del IMSS y Mara Ayala Márquez, directora de CANICA Aguascalientes hoy conocido como Imagina. El evento contará como ponente con la directora general del BIC para México y Ecuador, quien estará en el salón 1 de Ficotrece… RECIO Y HASTA CON CEÑO FRUNCIDO, el presidente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, el que no es chicahual, lamentó que grupos morenistas se valgan de los derechos de las personas, temas sociales y programas para sacar raja política con engaños y persiguiendo intereses muy particulares como lo es el agua. Y es que el panista no está de acuerdo con la manifestación convocada por MORENA para este sábado, y llamó a la gente a no dejarse engañar por argumentos falaces y oportunistas de quienes por mucho ha quedado demostrado que no han sabido gobernar. “Han ido en contra incluso de sus propios seguidores y de los beneficiarios de programas sociales, amenazando una vez más con retirarlos en caso de que no apoyar las acciones a favor de sus causas y movimientos, como es el caso de la marcha a la que convocan para este sábado”. Luévano Núñez dijo que la ciudadanía puede tener la confianza de que se analiza el mejor esquema, ya que el propio alcalde Leo Montañez ha manifestado que buscará tener un acercamiento con el titular del Ejecutivo Federal para presentar el plan maestro diseñado y que se sume a las acciones con presupuesto en igual cantidad que el municipio… bueno, pues así lo dijo… LOS NARCOMENUDISTAS deben permanecer en prisión preventiva durante su proceso penal para evitar que su actividad cause daño a las familias y la sociedad, en un criterio que no siempre se atiende por los jueces, consideró el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega. Al momento que el Ministerio Público judicializa las carpetas por el presunto delito de narcomenudeo, se solicita que permanezcan en prisión mientras se efectúa el juicio pero algunos jueces no toman en cuenta esta petición, por lo cual se tienen que presentar recursos de apelación para recomponer estas determinaciones, señaló. Figueroa Ortega manifestó que las personas que se dedican a la venta de droga, generan un nuevo daño en caso de mantenerse en libertad durante el proceso penal, porque nuevamente salen a comercializar drogas. Expuso que no solamente dañan a quienes les venden las drogas, sino al entorno social, que usualmente se ve afectado porque el consumo de sustancias está vinculado a que se cometan otros delitos como el robo y lesiones…