UN CONTINUO DESATINO resultó la actuación del árbitro electoral en la jornada dominical de votación; desde la apertura tardía de las casillas hasta alcanzar el culmen con la caída del Sistema del Programa de Resultados Preliminares del IEE y finalizar en una rueda de prensa kafkiana la mañana de este lunes en el centro de la tragedia, la sede operativa del PREP ubicada en una vivienda del fraccionamiento Lindavista. Este año se determinó que fuese directamente el IEE y no una empresa privada la encargada de realizar el PREP y esta fue la razón por la que los consejeros prefirieron mostrar sus caras tristes y agobiadas por el desvelo en una cochera improvisada para dar excusas sobre el fracaso. La forma campechana en la que consejeros del IEE salieron a dar cuentas sólo empeoró las cosas, pues no se dejó en claro que hubiese un diagnostico de qué fue lo que sucedió y tampoco se atinó a asumir una responsabilidad sobre la caída del sistema… SEVERA CRÍTICA lanzó por cierto Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial de Aguascalientes al IEE por las fallas experimentadas en el PREP. Consideró imperdonable asumir una tarea para la que no hay capacidad, especialmente cuando la empresa que antes proveyó el servicio había demostrado ser eficiente y confiable. Añadió que lo último que necesitaba el estado era esa falta de certeza, insistiendo en que era crucial demostrar que los procesos eran transparentes y que los resultados no se estaban retrasando por razones sospechosas. Agregó su preocupación por las afirmaciones de que la base de datos del IEE fue hackeada. «Eso también es muy preocupante, porque quiere decir que no había los escudos suficientes para garantizar la seguridad cibernética,» explicó. Este incidente, según él, pone en entredicho la capacidad del IEE para manejar elecciones tan importantes como las recientes… LAS FALLAS DEL PREP en Aguascalientes deben ser una llamada de atención para las autoridades electorales locales, que tienen la responsabilidad de asegurar un proceso sin contratiempos y confiable para todos los votantes, sostuvo la presidente del Colegio de Economistas, Dafne Gissel Viramontes. Afirmó que estas fallas tienen un impacto directo en la percepción de legitimidad del partido político ganador. En este caso, la oposición fue la que se perfiló como ganadora, y cualquier duda sobre la transparencia del proceso electoral puede disminuir la percepción de legitimidad de su triunfo. «Esto afecta definitivamente también al partido político que está ganando, porque le quita legitimidad a su triunfo,» agregó. NO ES MOMENTO DE CELEBRAR dijo, además, en mensaje a los panistas al destacar que Aguascalientes se convirtió en la excepción nacional al ser el último bastión panista, un lunar azul en el territorio nacional y hay que ponerse a pensar “cómo vamos a trabajar los siguientes seis años”… NUNCA HUBO DUDAS del triunfo de Claudia Sheinbaum, aseguró Nora Ruvalcaba y consideró que lo sorprendente en todo caso fue la amplia diferencia con la que ganó. Comparó esta victoria con momentos pasados en los que otros partidos, como el PRI y el PAN, recurrían a la compra de votos para obtener mayorías en el Congreso. «Hoy es la voluntad del pueblo de México la que se ve reflejada en los Congresos,» subrayó, reiterando el compromiso de los servidores públicos de Morena de gobernar sin mentir, sin robar, sin privilegios y beneficiando a la población al ampliar sus derechos. A pesar del optimismo por el triunfo, Ruvalcaba denunció actos de intimidación y violencia durante la jornada electoral. Según los testimonios recabados, grupos de choque fueron enviados para provocar riñas, robar celulares y llaves de autos, mientras la policía detenía únicamente a los miembros de Morena, liberando a los agresores. Criticó además la falta de neutralidad de algunos gobiernos municipales y estatales, sugiriendo que deberían seguir el ejemplo del gobierno federal, que cerró y selló sus oficinas para evitar el uso indebido de recursos públicos durante las elecciones. Informó que las denuncias por estos actos están siendo recopiladas y documentadas por el equipo jurídico de Morena, incluyendo pruebas de compra de votos, extorsión y amenazas a trabajadores para que participaran en las campañas. Finalmente, expresó su confianza en que los resultados oficiales confirmarán la victoria de Morena, permitiendo a los futuros servidores públicos y representantes populares continuar con la construcción del segundo piso de la transformación bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum… PERSISTEN DESAFIOS legislativos que la comunidad LGBTIQ+ enfrenta en Aguascalientes, señaló el director de la Fundación VIHDHA, Marco García Robles, señalando desde el derecho a la identidad sexo genérica hastíala tipificación de crímenes de odio y la auténtica representación en el Congreso. El activista comentó que Aguascalientes aún no garantiza plenamente que todas las personas sean reconocidas legalmente según su identidad autoasumida. Indicó que el trámite para cambiar de identidad es deliberadamente dificultoso y costoso, dado que el precio de las actas ha sido incrementado de 300 a 2,500 pesos, sumado al costo del amparo necesario para el cambio, lo que evidencia una intención clara de bloquear este derecho.