La gobernadora puso el dedo en la llaga al exponer que no se permitirá que la negativa de 30 personas obstaculice este proyecto…

En el ámbito jurisdiccional, está pendiente desde hace varios años emitirse el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que representa el salvavidas –o pretexto– del Congreso del Estado para no entrarle al tema…

DE MANERA ENFÁTICA y sin dejar lugar a dudas, la gobernadora Tere Jiménez confirmó la continuación del Proyecto Integral de Modernización de la Zona Centro, que incluye la implementación de un sistema de doble sentido en un tramo de la calle 5 de Mayo… TRAS LA POLÉMICA desatada por la inconformidad de los comerciantes de la zona, la mandataria enfatizó que las reformas tienen el fin de mejorar la movilidad del transporte público urbano… “EL GOBIERNO del Estado no busca perjudicar a nadie, sino ayudar a enfrentar y superar los cambios necesarios para la ciudad”, afirmó la gobernante… TAMBIÉN SE REFIRIÓ directamente al grupo “de 30 personas” que se oponen a la realización de este proyecto de movilidad y consideró fundamental llegar a acuerdos con ellos, tal como se ha logrado con otros comerciantes que han participado en programas para impulsar sus negocios… SEGÚN JIMÉNEZ, el secretario y el subsecretario general de Gobierno, así como personal de la Coordinación de Movilidad, han explicado los beneficios del proyecto y ya entrada en el tema pidió la comprensión de los ciudadanos, pues dijo que esta iniciativa tiene la finalidad de que las personas puedan llegar más rápidamente a sus destinos y se incentiven a utilizar el transporte público en lugar de vehículos particulares… ADEMÁS, agregó que la visión del Gobierno Estatal es que, en el futuro, todos los ciudadanos, sin importar su clase social o la zona en la que residan en Aguascalientes, utilicen el transporte público, paguen mediante una tarjeta electrónica y disfruten de traslados rápidos, lo cual para ser honestos, suena muy bonito pero es, hablando en plata, sólo buena intención… EN FIN, que la gobernadora puso el dedo en la llaga al exponer que no se permitirá que la negativa de 30 personas obstaculice este proyecto… SI BIEN RECONOCIÓ que es comprensible que algunas personas no se sientan cómodas con los cambios, destacó que un estudio de movilidad demuestra que los beneficios superan a los inconvenientes, por lo que con esto, a otra cosa mariposa y no se vislumbra reversa… EL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL del Estado, Juan Rojas García, quitó un poco de carga de responsabilidad sobre diputados y diputadas locales ante la falta de modificaciones legislativas que se requieren en el Código Civil para garantizar los derechos humanos de personas con discapacidad y adultos mayores con funciones disminuidas… LO ANTERIOR, en relación a la inaplicación de diversos preceptos que contemplan la tutela por el término diferenciado y discriminatorio de capaces e incapaces… LA JUGADA CAMBIÓ sobre este asunto tras la revisión de un amparo resuelto en el año 2018 sobre la inconstitucionalidad del sistema jurídico que regula la figura de estado de interdicción… Y ES QUE EN EL ÁMBITO jurisdiccional, está pendiente desde hace varios años emitirse el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que representa el salvavidas –o pretexto– del Congreso del Estado para no entrarle al tema, o para no agarrar el toro por los cuernos, o para no ponerse las pilas y diseñar una normatividad de avanzada… Y ESO QUE DESDE HACE seis años se puso en evidencia lo arcaico del Código Civil local, vejestorio con el que los jueces del Estado deben lidiar para luego aplicar, de manera supletoria, las resoluciones de la Corte apuntalando sus decisiones en leyes generales y tratados internaciones… ESTO, PARA OFRECER PROTECCIÓN a los derechos de aquellos adultos que a pesar de ser perfectamente capaces para decidir sobre sus vidas, están hartos de no poder ejercer su libertad y ser tratados cual párvulos por alguna condición física y mental…