Habrá que decirle al gobernador que tenga los ojos abiertos con los que se dicen fieles pero en realidad están cargando baterías para un rumbo que no le platican y podría apuntar otra revisada a su equipo de trabajo en áreas que parecieran muy “nobles” desde las que sin embargo están jugando a dos bandas: para la causa del gobierno estatal, y también para donde creen que está el futuro del PAN. Un tip es que la flecha podría señalar oficinas del oriente, allá por el segundo anillo, no estaría de más, checar fidelidad y proyectos.

Sigue la novela; que ya está en manos de la Fiscalía del Estado la denuncia por allanamiento y lo que proceda, en contra de Cuitláhuac Cardona Campos y Fernando Alférez – presidente saliente y secretario de organización, respectivamente- quienes en días pasados irrumpieron la sede de MORENA.

TODO ES SEGÚN EL COLOR DEL CRISTAL con que se mira… y es que en todos los aspectos de la vida, hay diversas formas de ver las cosas. Esto ocurre con el gabinete gubernamental, que para unos ha sido un resquebrajamiento constante, por los cambios que se han tenido en prácticamente todas las áreas, de manera que ha probado con unos y otros colaboradores para dar tino al desarrollo de los distintos programas que han sido planteados por el Gobierno Estatal. Pero para otros, todavía le quedan poco más de 2 años al frente de la administración y tendrá que hacer los ajustes pertinentes, considerando que se avecina un primer proceso electoral en el que varios de su partido y otros allegados quieren participar como candidatos y sin importarles si hay o no pandemia, ya han comenzado precampaña en las zonas donde pretenden tener influencia…TOTAL, SI EN ENERO PASADO se hicieron otros cambios en el gabinete, a 6 meses se ha visto necesario otro ajuste, sobre todo por los acelerados y uno que otro que quiere preparar su futuro político y económico. Si bien la salida de Paulo Martínez y Dennys Gómez del grupo de MOS se debió a que ambos se destaparon como aspirantes a cargos de elección próximos a disputarse, habrá que decirle al gobernador que mantenga los ojos abiertos con aquellos que se dicen fieles pero que en realidad están cargando baterías para un rumbo que no es el que le platican y que podría apuntar otra revisada a su equipo de trabajo en áreas que parecieran muy “nobles” pero que desde allí pudieran estar tirando para dos bandas, para la causa del gobierno estatal, atendiendo los requerimientos de Martín Orozco, pero también para donde creen que está el futuro de las elecciones y candidaturas en el PAN, y que comienzan a trabajar veladamente para quien presumen sería la carta fuerte azul para suceder a Orozco. Sólo como un tip para el mandatario, la flecha podría señalar hacia oficinas del oriente, allá por el segundo anillo, no estaría de más, checar la fidelidad y proyectos… Y MIENTRAS EN SEDESO SE ESPERABA EL CAMBIO, en la Contraloría no tanto; sin embargo, sin desdeñar el trabajo de Dennys Gómez, la realidad es que poco avanzó, al menos en resultados: Después de este par, hay que estar preparados porque hasta donde se tiene conocimiento, no son los únicos sino que faltan otros más que necesariamente tendrán que salir del organigrama gubernamental, se dice que serán por lo menos otros 3 los rasurados… SIN TANTA FIESTA, a partir de ayer ocupó la oficina principal de la Sedeso, Marco Aurelio Hernández Pérez, emanado de la iniciativa privada, donde allá por la década de los 90´s fue presidente de la Coparmex y luego titular de la misma dependencia pero en el gobierno de Felipe González, en tanto que a la Contraloría del Estado arribó Arnoldo Hernández Gómez Palomino, egresado de la UAA y propietario del despacho jurídico “Benito Palomino Dena”; trabajó ya en la Contraloría del Estado cuando fue titular de esta área Pablo Giacinti, en el gobierno de Luis Armando Reynoso, además de haber sido, subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado… PARECE CHUNGA; por enésima ocasión el súper delegado Aldo Ruiz Sánchez llamó a la población a evitar caer en trampas y denunciar todo intento de fraude pues de nueva cuenta y ahora con motivo de la contingencia del COVID-19 los defraudadores haciendo de las suyas al ofrecer falsos créditos a los que supuestamente cualquiera puede tener acceso con ridículos requisitos, ya que los ofrecen “pre aprobados” y por cantidades muy atractivas para la ciudadanía, pero los afectados jamás reciben el dinero ofrecido y lo único es que pierden varios miles de pesos que les requieren depositar como “seguro”, “envío de la tarjeta de débito” o “apertura de crédito”. Los defraudadores utilizan en su papelería apócrifa el nombre del Gobierno de México, así como algunas imágenes con las que intentan relacionar los préstamos que ofrecen con los Créditos a la Palabra oficiales, pero esta no es la forma en la que operan y jamás se pedirá dinero para poder acceder a ninguno de los Programas para el Bienestar… LOGRÓ RECUPERARSE el párroco Pedro Morales encargado de oficiar misas en San José de Gracia y el primer sacerdote de la Diócesis de Aguascalientes en resultar positivo a Covid-19. De acuerdo al certificado otorgado por el ISSEA, el religioso se sometió a una segunda prueba la cual afortunadamente salió negativa por lo que ya solo queda extremar precauciones para evitar nuevos riesgos a su salud. La noticia causó alegría en aquella zona, al ser un sacerdote estimado por los creyentes… SIGUE LA NOVELA; que ya está en manos de la Fiscalía del Estado la denuncia por allanamiento y lo que proceda, en contra de Cuitláhuac Cardona Campos y Fernando Alférez – presidente saliente y secretario de organización, respectivamente- quienes en días pasados irrumpieron la sede de MORENA. David Alejandro de la Cruz, platicó que no volverá a permitir que intrusos pasen como Juan por su casa, cuando existen acciones que deben de respetar. A pesar de que no se ha dado a la tarea de realizar una revisión exhaustiva para ver si faltan documentos o pertenencias correspondientes a dicho partido político, de entrada dijo todo parece indicar que no hace falta nada. El próximo líder de MORENA, dijo que el edificio ya está a plena disposición de los verdaderos militantes siendo él quien tiene el poder de las oficinas… QUE AMLO SE HAGA LA PRUEBA, demandó la senadora Martha Márquez mediante oficio enviado al presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, para que pida de manera respetuosa al presidente López Obrador que se haga una prueba de COVID antes de viajar a Estados Unidos para reunirse con el presidente norteamericano, Donald Trump y también antes de regresar al país, porque pudiera ser un riesgo de contagio… es un tema de responsabilidad, dijo…