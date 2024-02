Lo cierto es que la capacidad gestora de recursos por parte de los huéspedes del Palacio Legislativo no tiene una buena referencia…

El proyecto de la asociación público privada de la construcción de Ciudad Justicia permanece en el limbo, por la impugnación del proceso de licitación…

ASÍ COMO SOÑAR no cuesta nada, también es cierto que la peor lucha es que la que no se hace. La presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral, Clara Beatriz Jiménez González, informó sobre el proceso de candidaturas independientes para las próximas elecciones… ACTUALMENTE, hay tres aspirantes a candidaturas independientes que han logrado reunir el número necesario de firmas o apoyos ciudadanos… EL PERIODO OFICIAL para la presentación de solicitudes de registro se estableció del 15 al 20 de marzo, mientras que del 20 al 25 de marzo, el instituto resolverá sobre la procedencia de estas candidaturas… LA MONEDA ESTÁ en el aire para el aspirante a candidatura independiente para el Ayuntamiento de San José de Gracia, Víctor Manuel Sánchez García, quien ha rebasado la cantidad requerida de firmas de apoyo. En misma situación se encuentra Pedro Marmolejo García, aspirante a candidato independiente para el Ayuntamiento de Rincón de Romos en Aguascalientes, y en el caso de Cosío, Francisco Javier Domínguez López… PARA EL MAGISTRADO Juan Rojas García, queda en manos de los legisladores locales la posibilidad de autorizar recursos para expandir la infraestructura del sistema de administración de justicia, con más juzgados para ampliar la atención de los usuarios… EL PRESIDENTE del Poder Judicial nos comentó que él ya cumplió con el compromiso de establecer una propuesta, y se espera que los diputados hagan lo conducente para autorizar recursos, dejando así el balón en la cancha de los legisladores… LO CIERTO ES QUE la capacidad gestora de recursos por parte de los huéspedes del Palacio Legislativo no tiene una buena referencia, como para asegurar que realmente vayan a hacerlo… ROJAS GARCÍA expuso que por lo pronto se trata de avanzar en las unidades municipales de justicia, que son una especie de atención de servicios y asesoría jurídica, como una forma de acercar la justicia a los municipios rurales… ASÍ LAS COSAS, es que los diputados tendrían que responsabilizarse sobre lo que aprobaron con la reforma judicial para garantizar que haya ampliación de infraestructura, mientras que la tónica de áreas claves de la justicia como es el Palacio de Justicia y la Fiscalía del Estado, es el hacinamiento… Y ES QUE EN SUS SEDES, los trabajadores se encuentran en escritorios pegados unos con otros, y un montón de carpetas acumuladas… MIENTRAS TANTO, el proyecto de la asociación público privada de la construcción de Ciudad Justicia permanece en el limbo, por la impugnación del proceso de licitación del proyecto, sobre el que ahora deberá resolver el Tribunal de Justicia Administrativa… EN TEMA APARTE, el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en Aguascalientes, Normando López Meixueiro, habló de la operatividad de las dependencias gubernamentales en medio de las condiciones climáticas adversas y la persistente amenaza de enfermedades respiratorias… EL REPRESENTANTE de los burócratas destacó que, debido a las bajas temperaturas experimentadas en enero, aproximadamente el 20% de los trabajadores federales optaron por el teletrabajo… ESTA DECISIÓN fue tomada ante la incertidumbre sobre si los síntomas experimentados eran atribuibles a la influenza o al COVID-19… ESTA MEDIDA se implementó para prevenir la propagación de posibles enfermedades respiratorias entre los empleados. Aquellos que presentaban síntomas asociados con estos padecimientos se fueron directitos a sus casas. Más vale… ARTURO MARTÍNEZ ROMO, secretario de Seguridad Pública Municipal, informó que, a lo largo del año, se han registrado doce intervenciones exitosas por parte de las autoridades para prevenir actos suicidas. El encargado de la seguridad en el Municipio reconoció que la rápida capacidad de reacción de los agentes a su mando ha sido vital para salvar vidas y asistir a personas en crisis… PESE A ESTOS ESFUERZOS, se han vivido momentos trágicos, incluido el caso de una joven que falleció al lanzarse de un puente en López Mateos. Estos sucesos resaltan la imperiosa necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y concienciación sobre la búsqueda oportuna de ayuda… COMO LO DICEN una y otra vez los especialistas, la lucha contra el suicidio es un desafío persistente que exige un esfuerzo conjunto entre la comunidad, las autoridades y los profesionales de la salud mental… SÓLO PARA NO DEJAR; ante sospechas de riesgo suicida en conocidos, es crucial contactar servicios de emergencia o buscar asistencia especializada. Es mejor eso que lamentar no haber activado la alarma…