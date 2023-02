Esperemos que de verdad se cumplan los tiempos, pues recordemos que el año pasado el alcalde dijo que la decisión quedaría lista para diciembre…

Bajo el argumento de que se es “muy salsa”, algunos ciudadanos de verdad creen que pueden hacer compatible el manejo de vehículos automotores con los tragos…

EL SUSPENSO SE PROLONGA y el alcalde, Leonardo Montañez Castro, dijo que será durante este mes o a principios del mes de marzo cuando el municipio informe a la población sobre el modelo en materia de operación del servicio de agua potable que quedará en la capital tras el término del contrato de la concesionaria Veolia, asunto que deberá finiquitarse en octubre… EL PRIMER EDIL explicó que, independientemente del modelo que se elija, nadie podrá ver mejor por la sustentabilidad del acuífero que el municipio… Y CONTRARIO a lo que algunos regidores han declarado sobre la falta de entrega de la última auditoría a la empresa de origen francés, el edil comentó que ya se tiene y que más allá de esta investigación, CCAPAMA cuenta con su propia información sobre el estado que guarda el servicio… “LA DECISIÓN NO DEBE TARDAR, no debe pasar de este mes, a más tardar para marzo”, declaró… Esperemos que de verdad se cumplan los tiempos, pues recordemos que el año pasado el alcalde dijo que la decisión quedaría lista para diciembre y esa agua no se vio muy clara, que digamos… AÚN SE MANTIENE en mesas de trabajo la implementación de la nueva normatividad aprobada por el Congreso del Estado para cancelar las licencias de conducir a los automovilistas reincidentes que sean infraccionados por combinar el volante con las bebidas alcohólicas… POR LO PRONTO, logramos conocer a través del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, que antes de iniciar con el registro de quienes acumulen dos reincidencias como la regla para suspender el permiso para manejar, se impulsará una campaña de prevención y concientización… CUESTA TRABAJO creer que con ello se pueda hacer entender a quienes jugando a “Juan Camaney” cada fin de semana salen a excederse en la bebida y la velocidad sin el mínimo razonamiento del riesgo que esto implica… BAJO EL ARGUMENTO de que se es “muy salsa”, algunos ciudadanos de verdad creen que pueden hacer compatible el manejo de vehículos automotores con los tragos, aunque reciban un bombardeo de mensajes que les demuestran todo lo contrario. Cuando la soberbia, la prepotencia y la ignorancia hacen un cóctel, los argumentos lógicos poco efecto surten… SIN DUDA ALGUNA, se requiere la coordinación entre las áreas de vialidad de los gobiernos municipales y el área de expedición de licencias de la Policía Estatal para llevar un control de estas incidencias y, de manera efectiva y contundente, boletinar a los conductores borrachales y actuar en consecuencia, pues son muchas las vidas que están en riesgo, principalmente por las noches… SIGUENDO CON LOS PELIGROS que acechan a los aguascalentenses en las calles a causa de la imprudencia y la falta de tres rayitas de inteligencia, familiares de la mujer atacada por la leona “Salomé” reportan que mientras el dueño de la felina que causó pavor en el asentamiento irregular Cumbres III ya anda libre, los gastos médicos de su atención ya superan los 200 mil pesos… SE PRETENDE QUE RECIBAN 10 mil pesos por otorgar el perdón a Giovanni, luego de que algunos familiares de este sujeto les habrían contactado para ofrecer esta cantidad para hacer las paces… LOS PRONÓSTICOS para la recuperación de la señora Lilia se mantienen reservados y se advierte que tendría que someterse a 10 intervenciones quirúrgicas para tratar de que pueda restablecerse tras las lesiones de fractura en el cráneo que le provocó el animal… TAMPOCO HAN SIDO días tersos y agradables para la Fiscalía, sobre todo por los señalamientos de falta de información sobre el caso de la mujer de la que se cuestiona la causa de muerte por suicidio en el fraccionamiento Villas del Puertecito… AÚN EN ESTE ESCENARIO, el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, no desaprovechó la oportunidad de reconocer a los peritos de la instancia investigadora en el marco del día conmemorativo su labor profesional… POR CIERTO QUE, sobre las inconformidades sociales del manejo del caso de la mujer que perdió la vida y los respectivos comentarios de la Fiscalía, la diputada Juanis Martínez afirmó que de manera constante da seguimiento a las expresiones de representantes de la sociedad civil organizada, de colectivo y autoridades… “TENEMOS ESTA COMUNICACIÓN permanente, en aras de impulsar estrategias que ayuden a reducir los índices de violencia de género y familiar, para de esta manera ir adecuando el marco normativo que permita la aplicación certera de la ley”… ESTO LO DIJO la legisladora en el marco de la mesa de trabajo que la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género del Congreso de Aguascalientes realizó. Este órgano, que por cierto preside Martínez, se reunió con la intención de construir una agenda legislativa, delinear los objetivos y atender las asignaturas en la materia… TAMBIÉN SE COCINA la organización del Parlamento de Mujeres, de cuyo asunto la legisladora no quiso ahondar en demasía. Solamente comentó que la Comisión de Reglamentos será la encargada de publicar la convocatoria respectiva… POR OTRO LADO, en sesión ordinaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, el diputado José de Jesús Altamira Acosta rindió protesta como presidente de éste órgano legislativo, luego de la salida de su suplente Juan José Hernández Aranda… EL PANISTA y otrora funcionario, quien no salió muy bien parado tras lo publicado por El Heraldo recientemente al hacer un análisis del rendimiento y participación de cada diputado local, aseguró que una de sus prioridades será analizar de manera conjunta con sus homólogos, especialistas y autoridades, la problemática que existe en materia hídrica y así impulsar un marco legal que responda a las necesidades de la población… QUIZÁ PARA ALTAMIRA ya llegó el momento de ponerse las pilas, en un tema, por cierto, más manoseado que la barriga de Buda. Los resultados y la eficacia de su gestión aún están por verse…