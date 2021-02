Bajo siete candados parece guardar el OSF la información de observaciones a las auditorías que lleva a cabo a los municipios; alguien tuvo especial interés en difundir lo que se detectó en más de 15 dependencias estatales pero tuvo el cuidado de guardar bajo llave lo relacionado con los municipios.

Ayer el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes sesionó y dio palo a la impugnación de la extraña alianza de la derecha y la izquierda, que ahora está en duda, y es que ratificó que la coalición encabezada por MORENA es válida.

APUNTADA A LA CABEZA de la lista de diputaciones plurinominales federales del PAN, sólo atrás de la HIJA PRÓDIGA, Margarita Zavala Gómez del Campo, sí, la huidiza esposa del ex presidente Felipe Calderón que fracasó en su intento de tener su propio partido político, y por acuerdo aprobado del Comité Ejecutivo Nacional, la presidenta municipal de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, se va del Palacio Municipal y sin embargo con foto de la sesión y boletín oficial del blanquiazul nacional, se quiso poner en tela de duda que así suceda. Y no ella, más bien Kike de la Torre, su vocero, fue quien aseguró en redes que la alcaldesa no dejará el cargo y que si se dice lo contrario es porque son rumores… ah qué Kike!… SE QUEDAN el arquitecto Noel Mata Atilano por el Distrito Federal 1, Mónica Becerra por el 2 y Paulo Martínez por el 3, ya que como candidatos únicos seguramente se van a ratificar estas propuestas”, sostuvo el dirigente estatal del PAN, Gustavo Báez Leos; asimismo, dijo que la próxima semana la misma Comisión Permanente del CEN del PAN se enfocará a todo el tema Aguascalientes para avalar lo relativo a diputados locales, a alcaldes, así como a regidores, al tiempo de aclarar que “nosotros no nombramos a los candidatos, sino que mandamos la lista en orden de prelación, sobre todo donde había más de 2 registros como era el caso de Aguascalientes, algunos distritos locales como el 5 y 6 y en el caso de dos municipios como es San Francisco de los Romo y Tepezalá, donde no se llega a un acuerdo y por lo tanto esto se va al CEN y ellos abran una planilla para poderla registrar como candidatura”… BAJO SIETE CANDADOS parece guardar el OSF la información de observaciones a las auditorías que lleva a cabo a los municipios; alguien tuvo especial interés en difundir lo que se detectó en más de 15 dependencias estatales pero tuvo el cuidado de guardar bajo llave lo relacionado con los municipios… ¿DESHOJANDO LA MARGARITA? El Partido de la Revolución Democrática sigue trabajando en la definición de las candidaturas que encabezará a nivel local de la mano con el Partido Acción Nacional. De acuerdo con el dirigente del Sol Azteca en la entidad, Iván Sánchez Nájera, se cerraron los temas con los equipos de trabajo, además de que se les mandó a hacer precampaña con la militancia y será el próximo lunes 8 de febrero cuando el Comité se estará reuniendo para hacer un trabajo de evaluación y ver los mejores perfiles para que el viernes 12 de febrero, el Consejo Estatal del PRD elija finalmente a quienes serán sus candidatos. “Está siendo un trabajo muy arduo de consulta con la militancia, y eso va a traer como resultado que quienes encabecen las candidaturas sean personas muy cercanas a la población”. Respecto a los espacios que le corresponde al PRD tras su alianza local con el PAN, detalló que le toca el Distrito 3 que comprende a los municipios de Pabellón de Arteaga y Tepezalá, así como el 12 y 16 que se ubican al oriente de la ciudad de Aguascalientes, en tanto que en Ayuntamientos le corresponden los municipios de El Llano y Pabellón de Arteaga. Aclaró que, a nivel federal, van como partido independiente en los distritos federales 2 y 3 con una agenda de derechos civiles muy fortalecida que habrá de impulsar en la siguiente legislatura federal. Sánchez Nájera enfatizó que al ser el PRD un partido de izquierda y defensor de las causas de los grupos minoritarios, también habrán de incluir a alguien de la diversidad sexual. “Sólo falta la valoración de nuestro Consejo Estatal, en el caso del Distrito 2 está inscrito Luis Berdeja, defensor de derechos humanos, de la diversidad sexual, y en el Distrito 3 está Susan Muñoz de la Red Nacional de Mujeres Trans”… ADELANTE, aunque no les guste… Ante la inconformidad presentada por el PAN y el PRD, sobre la alianza integrada por MORENA-PT y Panal, denominada “Juntos Haremos Historia en Aguascalientes”, ayer el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes sesionó y dio palo a la impugnación de la extraña alianza de la derecha y la izquierda, que ahora está en duda, y es que ratificó que la coalición encabezada por MORENA es válida porque cumple con los requisitos, con lo que se espera que la controversia termine. Los alegatos de panistas y perredistas fueron en el sentido de que no estaba aprobada dicha coalición por parte del órgano directivo de Morena, así como por haber omitido la presentación de la plataforma legislativa y política, además de no tener un plan de gobierno claro. El hecho es que públicamente, también se quisiera saber el plan de gobierno de la coalición del PAN-PRD y para el Distrito Federal 1, que tendrán con el PRI… OJOS. El presidente del Patronato Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes, Ricardo Magdaleno Rodríguez, afirmó que luego de que dicha institución estuvo prácticamente casi 10 meses parados por lo del COVID al no poder hacer trasplantes, tienen un déficit con una lista de espera de pacientes del orden de 35 personas. “Tenemos prácticamente un mes que reactivamos los trasplantes y pues hemos tenido del orden de 10 donadores. Desgraciadamente 2 de los donadores no se pudieron obtener las córneas por COVID y otro más por hepatitis C, entonces prácticamente de 7 donadores, nos dio la posibilidad de apoyar a 14 receptores”. Por lo anterior, dijo que esperan poder abatir este déficit en los primeros tres meses de este año 2021. “La idea es ya para abril andar en la lista de espera en cero, como andábamos en abril del año pasado antes de la problemática del COVID”… DE VUELTA. Raúl Silva Perezchica, director del Instituto de Educación, apenas esta semana salió finalmente de los días de resguardo por el COVID-19, y acude ya de modo diario a las oficinas sede del servicio educativo de Aguascalientes. Además, el maestro Raúl Silva aguarda con tranquilidad, así lo expresó él mismo, por la decisión del Partido Acción Nacional para conocer quién será el candidato oficial para el Quinto Distrito local… ya que con él se apuntaron otros dos suspirantes (un hombre y una mujer)… y mientras llega la fecha decisiva hay que seguir trabajando –como siempre lo he hecho a favor del sistema educativo de Aguascalientes-, resumió…