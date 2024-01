Alejandra Orozco Ramírez, hija del ex gobernador Martín Orozco Sandoval, se registró como precandidata a regidora por el Municipio capital, sumándose así a las contiendas políticas locales.

CON TONO DIFERENTE se concretó ayer una reunión entre el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, y Violeta Sabás Díaz de León; no hubo esta vez descalificaciones ni exigencias de despidos anticipados, como antes.

NO SE VAYAN A QUEDAR POBRES, pues apenas con 940 mil pesos operará este año el Fondo de Responsabilidad del Estado para indemnizar daños causados a propiedades o derechos de ciudadanos, derivados de actividades administrativas irregulares. La asignación y uso de estos fondos seguirán estrictamente los requisitos y procedimientos establecidos en la legislación correspondiente. Y eso que presumen normas actualizadas para operar el Fondo de Desastres Naturales del Estado, acorde al Artículo 9 de la Ley de Disciplina… VA PA’ DIPUTADO LOCAL el actual secretario de Economía Social y Turismo del Municipio capital, Humberto Montero de Alba, quien formalizó su aspiración a convertirse en representante popular por el Distrito 5 y destacó la responsabilidad que implica postularse como precandidato señalando que aguardará los tiempos establecidos por el PAN para avanzar en el proceso. De acuerdo con la ley, Montero de Alba mencionó que, en caso de resultar candidato, se separaría del cargo 90 días antes de las elecciones, cumpliendo con los lineamientos legales y éticos. Al ser cuestionado sobre su relación con el ex gobernador Martín Orozco Sandoval, el aspirante expresó su agradecimiento y destacó la labor del ex mandatario, a quien describió como una persona trabajadora que dejó un buen legado en Aguascalientes. Afirmó que continúa siendo parte del equipo de Orozco y reiteró su compromiso con el proyecto. En relación con su actual cargo en la Secretaría, el funcionario aseguró que todo está debidamente transparentado, incluyendo los apoyos económicos y beneficiarios. Destacó que cada 90 días se actualiza la información en cumplimiento con las leyes de transparencia, proporcionando a la ciudadanía acceso a la gestión de la Secretaría. A la par, Alejandra Orozco Ramírez, hija del ex gobernador Martín Orozco Sandoval, se registró como precandidata a regidora por el municipio capital, sumándose así a las contiendas políticas locales… TUVO QUE ENTRARLE AL TORO el secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello, y se pronunció sobre la situación crítica en el fraccionamiento Villa Sur, donde los residentes han manifestado su descontento colocando una manta que resalta los 18 años transcurridos sin que se haya concluido el puente. La falta de atención a esta infraestructura ha generado inquietudes entre los vecinos, quienes buscan respuestas sobre las medidas concretas que se tomarán para abordar la problemática. El funcionario aseguró que el proyecto para la construcción de un segundo cuerpo y la incorporación necesaria al puente está en marcha. Sin embargo, la atención se centra en la ejecución del proyecto y la asignación de recursos. Subrayó la importancia de la comunicación con los residentes y afirmó que han mantenido conversaciones con todos los vecinos de la zona. Asegurando que el proyecto está listo, pero la disponibilidad de recursos es un factor crucial para avanzar. La incertidumbre en torno a la asignación de estos recursos genera urgencia entre los residentes, quienes anhelan una pronta solución a los problemas de infraestructura en la zona. Y es que no se olvida tan fácil que el puente haya sido objeto de promesas desde 2010, cuando el entonces secretario de Obras Públicas Municipales, Francisco Guel, anunció que se concluirían las obras con una inversión de 8 millones de pesos. Incluso, en febrero del año pasado, el regidor Edgar Dueñas Macías, presidente de la Comisión de Planeación Urbana, Rural y Asuntos Metropolitanos del Municipio capital, expresó que el tema se estaría «resolviendo de manera positiva», al buscar adquirir un predio para ampliar el puente vehicular que conecta Villa Sur con la avenida José María Escrivá de Balaguer. Ojalá la autoridad municipal ya le cumpla a la población o ¿habrá que esperar a que transcurran 18 años más?… SU PROPIA MEGAROSCA tendrá la población de Pabellón de Arteaga, toda vez que el Gobierno Municipal organiza el evento “Una rosca en familia. 360 grados de tradición”, para el 7 de enero a las 18 horas en el jardín principal. El alcalde Humberto Ambriz Delgadillo anunció que la Administración Municipal 2021-2024 ofrecerá el emblemático pan en un tamaño monumental alrededor de la plaza. Antes del evento, se celebrará el Festival de Reyes Magos con espectáculos, juegos y actividades para niños y familias… CON TONO DIFERENTE se concretó ayer una reunión entre el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, y Violeta Sabás Díaz de León; y no es que sea la primera reunión en la que coinciden el primero como funcionario y la segunda como activista al frente del Observatorio de Violencia de Género, donde los asuntos no precisamente se trataban de una plática amena. En esta ocasión se trata del primer contacto directo con el fiscal, a dos meses de que Violeta Sabás fue nombrada titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el fin de trabajar en conjunto para la resolución de estos casos que laceran a la sociedad de Aguascalientes. Entre los puntos que se mencionaron en este encuentro, Sabás Díaz de León resaltó la importancia de contar con el apoyo de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Personas Desaparecidas, en las acciones de búsqueda. En lo que respecta a Figueroa Ortega, reiteró que no se oculta información sobre investigaciones de desaparición y dejó sobre la mesa la posibilidad de reuniones de trabajo periódicas en la que se desahoguen puntos específicos de atención conjunta… y no, no hubo esta vez descalificaciones ni exigencias de despidos anticipados, como antes…