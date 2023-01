En la entidad, se manejan cerca de 2 millones de tarjetas de débito, lo cual representa una gran oportunidad para que los abarroteros dejen de quejarse y se reinventen con terminales bancarias para estar en posibilidad de hacer cobros con tarjeta y no perderse ninguna rebanada del pastel.

UNA PAUSA A LA VACACIONES harán hoy los integrantes de la Diputación Permanente luego de 8 días de descanso para despedir el año viejo y recibir el nuevo con toda tranquilidad. Y es que no hay de otra, hay que reactivar el Congreso del Estado, y a quienes toca hoy sesión, pues tendrán que hacer acto de presencia, encabezados por Juan Luis Jasso… SE REACTIVARÁ hoy el Consejo Estatal de Trasplantes, un esquema que prácticamente se abandonó los años recientes y ahora se recuperará para darle seguimiento a todos los casos relacionados con padecimientos de tipo renal, córneas y tejidos, entre otros, según informó el director del ISSEA, Rubén Galaviz Tristán… BUENOS NÚMEROS registra la Secretaría de Salud en esta temporada invernal, respecto a las infecciones respiratorias, ya que tanto la Influenza como el COVID 19 se mantienen en indicadores bajos en cuanto a hospitalización y, justo en este momento, solamente hay dos pacientes en el Hospital Hidalgo por COVID quienes están en piso, nadie en terapias intensivas, según informó la dependencia oficial… RESPECTO A LA VIRUELA DEL MONO, el Instituto de Servicios de Salud del Estado aseguró que no se han registrado casos nuevos y se mantiene la cifra de 18 pacientes, que ya han sanado… CON LOGRO MÉDICO cerró el año el IMSS, que, por primera vez, en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de Cardiología No. 34 en Nuevo León, logró lo inédito: el 22 de diciembre de 2022 se realizó el primer trasplante bipulmonar en la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social. El donador de los 2 pulmones fue un hombre de 27 años de edad que sufrió de muerte cerebral y cuya familia tomó la decisión de donar sus órganos… GRAVES RETOS por afrontar quedan aún frente a la impartición de justicia hasta alcanzar una reparación plena del daño que se causa a las víctimas, y es que en el marco de la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Análisis del Fondo de Atención a Víctimas del Delito, el Vicefiscal Jurídico y de Litigación Penal, Rogelio Hernández Luévano, planteó diferentes matices de cómo se trabaja en este aspecto, encontrando que muchos sentenciados y encarcelados no asumen la reparación del daño a sus víctimas, porque el hecho de que estén recluidos dificulta que puedan contar con los recursos económicos para tal fin. En contraparte, esto se vuelve una urgencia para quienes están en la posibilidad de salir de la cárcel, pero tienen que cubrir la reparación del daño, de ahí que sea en esta situación donde se logra que los sentenciados asuman esta obligación… MÁS VALE QUE SE REINVENTEN los abarroteros en este 2023 y dejen de quejarse, ya que, según datos de Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, en la entidad se manejan cerca de 2 millones de tarjetas de débito, lo cual representa una gran oportunidad para que los dueños de estos negocios implementen el uso de terminales bancarias para estar en posibilidad de hacer cobros con tarjeta y, de esta forma, no perderse ninguna rebanada del pastel. Por otro lado, mencionó que, para lograr que durante este año la exportación de productos locales crezca, se debe tener un total entendimiento de los estándares de calidad, para dar paso a la oportunidad en el suministro y generar precios competitivos. Dijo que el Estado cuenta con un área de oportunidad en la agroindustria, por lo que se debe aportar un valor agregado a los productos que se producen en nuestra tierra, tal es el caso de las alcachofas, espárragos y berries… SÓLO EL 1.24% de los ingresos que recibe anualmente la Fundación Mujer Contemporánea proviene del Gobierno del Estado y, tomando en cuenta que recibe poco más de 10 millones al año, en un 88.5% con aportación de la federación, la situación se vuelve crítica. Y es que, a decir de su presidenta Roxana D´Escobar, “con voluntad política todo se logra”, pero al parecer sigue habiendo muy poca, por no decir nula. Cosa que no parece mejorar a pesar de que ya existe la primera gobernadora del estado, según lo dicho por la activista, pues, por más que han tocado puertas, todavía no “se les hace” entrevistarse con Tere Jiménez, a quien en próximas fechas buscarán para solicitarle un apoyo de por lo menos 600 mil pesos para cubrir algo del gasto corriente, alimentos y nómina que se genera mes con mes en el refugio, al que, eso sí, sin empacho alguno, el Gobierno del Estado manda a decenas de mujeres víctimas de violencia que acuden a sus instituciones. Esto me hace recordar el dicho popular: “están buenos para pedir, pero no para dar”, remató… EN EL ÚLTIMO LUSTRO, el número de personas desaparecidas en Aguascalientes incrementó en un 50%, informó Violeta Sabás Díaz de León, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género. La activista dijo que, de 2017 a la fecha, las desapariciones han ido incrementando en un 10% por año. Agregó que 2022 cerrará con números rojos, debido a un alza considerable en los reportes que se recibieron diariamente. Explicó que las mujeres adolescentes son quienes presentan mayor incidencia en materia de desaparición, lo cual las pone dentro de un espacio de vulnerabilidad como blanco fácil de la comisión de diversos delitos. En el global de personas desaparecidas a nivel nacional, Aguascalientes sobrepasa las 240, según el registro de la Comisión Estatal de Búsqueda. Sin embargo, la activista señaló que dichos datos no se encuentran actualizados, pues, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, emitido en 2017, la entidad contaba con un registro de 350 desapariciones. Al respecto, la coordinadora del OVSG sostuvo que la reducción no significa que se haya localizado a un mayor número de personas, sino que obedece a que se ha dejado de actualizar el padrón…