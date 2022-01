Venció el plazo para el registro de coaliciones ante la autoridad electoral y el paupérrimo Instituto Estatal Electoral reportó que fueron dos las solicitudes para que partidos puedan ir a la contienda en alianza.

Ricardo Serrano, coordinador de Movilidad, no descarta implementar rutas de urbanos con paso por Colosio, lo cual ha sido muy solicitado, estaría bien que tampoco se olvide de las universidades, pues en todas hay estudiantes y trabajadores que requieren el servicio.

SIGUIENDO CON LA TRADICIÓN milenaria de la Iglesia, ayer, en la Epifanía, se anunciaron las fiestas móviles para este año 2022. El anuncio, se hizo con un canto gregoriano después del Evangelio. El canto, es conocido por su primera palabra como Noveritis. Las fiestas de la Iglesia católica de este año comienzan el próximo nueve de enero, con el Bautismo del Señor, el primer domingo posterior al 6 de enero. Para el 2 de marzo, se contempla el Miércoles de Ceniza, 40 días antes de Pascua. Para el 10 de abril, se celebrará el Domingo de Ramos, antes de Pascua, es decir el sexto domingo de Cuaresma. De la misma manera, el 17 de abril se realizará el domingo de Pascua. El 29 de mayo, Ascensión del Señor, 40 días después de Pascua. El 5 de junio, se celebrará el domingo de Pentecostés, 50 días después de Pascua. El calendario también contempla para el 12 de junio la Santísima Trinidad y el 19 del mismo mes, Corpus Christi. El 27 de junio, se celebrará al Sagrado Corazón, mientras que para el 20 de noviembre, a Cristo Rey. El 30 de diciembre, finalmente, la Sagrada Familia, siendo el primer domingo de Navidad… VENCIÓ EL PLAZO para el registro de coaliciones ante la autoridad electoral y el paupérrimo Instituto Estatal Electoral reportó que fueron dos las solicitudes para que partidos puedan ir a la contienda en alianza. Es el caso de la denominada "Va por Aguascalientes" de la que forman parte PAN-PRD-PRI y la del PT y Partido Verde Ecologista de México denominada "Juntos Haremos Historia en Aguascalientes", que dicho sea de paso, lleva el mismo nombre de la que integraron en las últimas dos elecciones locales, cuando fueron junto con MORENA del que en esta ocasión, por falta de acuerdos, se desligaron. A partir de ahora, tendrán que pasar 10 días para que el IEE determine si cumplen o no con los requisitos para integrar esas coaliciones y en caso de que haya alguna deficiencia, podrá ser subsanado hasta antes del registro de candidaturas que será el 14 de marzo… SIGUE VIVO el abogado Eric Monroy Sánchez que se hace llamar “Ciudadano X” y que será parte de su precampaña para lograr la candidatura anhelada, y es que por lo pronto ha sido aceptado como aspirante a candidato independiente. Por ahora, él tendrá del 2 de enero al 10 de febrero para que obtenga y presente el número de firmas que respaldarán su candidatura ciudadana… CALIENTAN MOTORES. Atendiendo las indicaciones de las autoridades del ISSSTE a nivel nacional, personal médico, enfermeras, así como administrativo y más, se preparan para recibir un número mayor de pacientes, ante las posibilidades de que los servicios médicos en atención a la pandemia por COVID-19 se incrementen ante la inminente llegada de la variante Ómicron, presente ya en varias partes del país. Por lo anterior, se espera una demanda mayor también en consultas ambulatorias en unidades de primer y segundo nivel con atención de medicina familiar por lo que se deberá reforzar la atención en las áreas de Triage para el correcto diagnóstico y derivación de los pacientes a donde corresponda… PARA LA REVOCACIÓN DE MANDATO, el INE estará capacitando a aspirantes que sean parte de las mesas directivas en las que se contará con la participación ciudadana en este ejercicio democrático, de ahí que las juntas distritales ejecutivas del INE en Aguascalientes propusieron a sus respectivos consejos distritales, y se tendrá que asegurar la instalación de 1,732 casillas, de las cuales 536 estarán en el Distrito Federal 01, 578 en el 02 y 618 en el 03, aunque por lo pronto es una propuesta que se espera sea examinada y aprobada por los consejeros distritales… PARA FINALES DE ENERO y principios de febrero, las rutas de camiones que fueron sacadas de su recorrido habitual por la obra pública, principalmente al norte de la ciudad, tendrán su retorno al trayecto habitual, esto depende de la entrega de dichas obras, según dijo Ricardo Serrano, coordinador de Movilidad, quien no descarta implementar en las rutas, el paso por Colosio, pues ha sido muy solicitado, ahora que se desvió hacia allá, por los trabajadores de aquellas zonas. Estaría bien que tampoco se olvide de las universidades, pues en todas hay estudiantes y trabajadores que requieren el servicio, incluyendo aquella de la que egresó y en cuyo frente ni por equivocación pasa un camión… TUVIERON CON QUÉ. Gracias a los recursos del PROAGE que las escuelas recibieron en diciembre pasado, este segundo semestre de clases de educación básica se reanudó con la disponibilidad de los materiales sanitarios correspondientes para aplicar los filtros en la entrada a los planteles educativos y en los salones de clase, informó la directora de educación básica, Lourdes Carmona Aguiñaga… SIN CAMBIO ALGUNO. El IEA reporta que se mantienen los horarios de entrada y salida para todos los niveles y modalidades de educación básica. Añadió que el uso del uniforme escolar no es obligatorio, los estudiantes pueden acudir a las escuelas con prendas adicionales, para que permanezcan abrigados. De igual manera, desde ayer algunos bachilleratos y universidades también están retornando a clases con el modelo híbrido, esto los que están en modalidades cuatrimestrales, y gradualmente aumenta los aforos hasta llegar, en algunos casos al 100% de asistencia presencial…

