El Municipio de Aguascalientes ha logrado conectar a más de 250 mil personas a la semana mediante su red de Wifi gratuito, abarcando tanto la zona urbana como las comunidades rurales de la capital.

Persiste lamentablemente la discriminación y las barreras incluso físicas arquitectónicas para las personas con discapacidad, dijo la presidenta del Consejo Estatal del sector, María de Jesús Salas Carrasco.

APOYAR A LOS SACERDOTES MAYORES y enfermos pidió ayer el Obispo Juan Espinoza Jiménez y subrayó que al no contar con seguro de salud o pensión, enfrentan desafíos en la vejez y enfermedad. Resaltó el papel de FASA -Fraterna Asistencia Sacerdotal de Aguascalientes-, al brindar ayuda y convocó a los fieles a contribuir en la colecta dominical para esta causa. Espinoza invitó a orar y colaborar con los sacerdotes, quienes juegan un rol crucial en la vida espiritual, administrando sacramentos y acompañando en momentos clave. La colecta de ayer se dedicó a sacerdotes ancianos y enfermos… EN UNA INICIATIVA PROGRESISTA, el Municipio de Aguascalientes ha logrado conectar a más de 250 mil personas a la semana mediante su red de Wifi gratuito, abarcando tanto la zona urbana como las comunidades rurales de la capital. La secretaria de Administración, Laura Jiménez Castro, destacó que con 257 puntos estratégicamente ubicados, los ciudadanos disfrutan de una experiencia de navegación sin costo y de alta calidad las 24 horas del día, los 365 días del año. José Carlos Torres Jiménez, director de Tecnologías de la Información y Comunicación del Municipio, resaltó el compromiso de proporcionar tecnología de vanguardia a niños y adolescentes, fortaleciendo así sus actividades académicas. Además de brindar tiempo de conexión ilimitada, la red implementa un filtro de sitios para proteger a los menores de edad. Esto no sólo beneficia el acceso a información educativa, sino que también facilita trámites y pagos en línea, impidiendo traslados a instituciones bancarias o dependencias gubernamentales. Bien por el esfuerzo… habrá que ver si los usuarios opinan igual… EN LA CONMEMORACIÓN del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la presidenta del Consejo Estatal del ramo, María de Jesús Salas Carrasco, afirmó que persiste lamentablemente la discriminación y las barreras incluso físicas arquitectónicas. “La verdad es que en Aguascalientes no se toma en cuenta la discapacidad como se debería en ningún aspecto ni derechos”. En cuestión laboral, hizo referencia la ley de integración social, la cual dice que las instancias de Gobierno también deben dar un porcentaje de sus nóminas para contratar a personas con discapacidad, “y sí las hay, pues el Gobierno del Estado tiene a personas con discapacidad, así como los municipios, pero no cumplen con el 4.5%, entonces, no les han dado la oportunidad que requieren para ser contratados”. Afirmó que las personas con discapacidad son puestas generalmente en áreas de recepción y también hay gente profesionista, a las cuales no se les está dando el valor, ni se les está dando el lugar que requieren como discapacitados, tomando en cuenta la alimentación de cada persona que se ha contratado… INSTALAR DESFIBRILADORES en espacios públicos para atender emergencias cardiacas, propuso la diputada Genny López Valenzuela mediante iniciativa para reformar la Ley de Salud en el Estado. Destacó que el infarto al miocardio, frecuentemente causado por tabaquismo, es la causa de muerte de 100 hombres y 37 mujeres anualmente en Aguascalientes. La iniciativa busca prevenir muertes súbitas cardíacas y mejorar la respuesta a accidentes médicos, mediante la colocación de desfibriladores automáticos externos en lugares estratégicos y fomentando programas educativos para su uso… LOS ONCOCREAN del IMSS, con 35 centros, incluido Aguascalientes, mejoran la sobrevida de niños con cáncer, especialmente linfoma, mediante tratamientos personalizados y equipos multidisciplinarios. El Dr. Enrique López Aguilar destacó los avances en quimioterapia y radioterapia, y la aplicación de medicina personalizada, incluyendo anticuerpos innovadores y trasplantes de células troncales. En 2022-2023, se atendieron 204 casos de linfoma, entre otros tipos de cáncer pediátrico. Se prioriza la capacitación del personal y la introducción de nuevas terapias. Se enfatiza el balance entre tratamientos y soporte, y se reportó un aumento de pacientes en la plataforma de registro de tratamientos oncológicos… EN LO QUE VA DE ESTE AÑO, 850 migrantes han sido retornados a sus países de origen y se ha logrado disuadir a casi 9 mil de viajar en tren, abogando por rutas más seguras, destacó Ignacio Fraire Zúñiga, delegado del Instituto Nacional de Migración. Al hacer un balance de la actividad del INM a lo largo de este año, reconoció los desafíos y la intensa actividad migratoria en el estado. El funcionario federal resaltó la complejidad de la situación, especialmente con el aumento de inmigrantes y la preferencia por el viaje en tren, sobre todo en lugares estratégicos como El Chicalote, Peñuelas y La Punta en el municipio de Cosío… REZA EL REFRÁN: “Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta” aludiendo a que si la figura de autoridad se ausenta, los demás se relajan en el cumplimiento de sus obligaciones. Y la referencia viene a colación porque no es uno ni dos, tampoco tres, sino varios los comentarios llegados a este espacio en relación al desorden que se percibe al seno de la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio capitalino desde la salida del hoy flamante magistrado Jaime Beltrán. Y es que en su lugar no ha habido un nombramiento oficial, sino que ejerce el cargo Javier Soto Reyes en calidad de encargado de despacho y bueno, pues parece que no es lo mismo pues, dicen, “se advierte que están al garete”. Particularmente se ha hecho notar lo opaca que se ha vuelto esa dependencia toda vez que la Unidad de Transparencia, entre otras, simplemente complica, pospone y de plano niega la información solicitada contraviniendo el discurso oficial de apertura y claridad en el Gobierno de la ciudad de tu vida… CONTADORES. El presidente del Colegio de Contadores Públicos, Raymundo Martínez Saucedo informó que continúan las capacitaciones para el gremio de cara a lo que se viene el próximo año. El especialista dio a conocer que este lunes 4 de diciembre tendrá lugar el curso sobre el Código de Ética a cargo del maestro Julio César Rodríguez Fonseca y sobre Programas de Integridad Empresarial con el contador Fernando Revilla Guerrero, en un evento virtual en horario de las 16 a las 19 horas…