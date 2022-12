Esta semana (…) se podrán tener los números constantes y sonantes de la derrama económica en esta campaña que despierta en más de uno el antojo de comprar a diestra y siniestra…

ESTÁN POR VERSE los números puntuales de operaciones comerciales registrados durante el Buen Fin. Aunque el sector Comercio prevé que estas cifras tengan un comportamiento similar al del año pasado, más vale ser prudentes y recordar que antes de decir que la burra es parda, hay que tener los pelos en la mano… POR TAL MOTIVO, la delegación estatal de la Cámara Nacional de Comercio lo toma con cautela y anticipa que esta semana, tras la celebración de una reunión con las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Secretaría de Economía, se podrán tener los números constantes y sonantes de la derrama económica en esta campaña que despierta en más de uno el antojo de comprar a diestra y siniestra… EN OTRA SUERTE de campaña se encuentra René Bejarano, quien estuvo de visita este sábado en la ciudad de Aguascalientes para sostener una reunión en el Hotel Francia del centro citadino con sus huestes adheridas a la organización Nueva Esperanza… EL POLÍTICO, a quien muchos recuerdan por aquel video escándalo de ligas y fajos de billetes –aquello sucedió en 2004– se hizo acompañar de la alcaldesa de Tepezalá, Leticia Olivares Jiménez, quien al parecer no tiene filiación visible de organización partidista tras abandonar al Partido Verde… LO ÚNICO QUE POR AHORA alcanzamos a ver es este acercamiento con una de las tantas corrientes morenistas. En fin, que Bejarano reiteró su respaldo a la Cuarta Transformación al advertir que él no tiene problema con alguna de las “corcholatas” y se sumará a cualquier perfil que resulte ganador de la consulta a realizarse aproximadamente dentro de un año… SERÍA ABSURDO pensar de otra manera, pues nadie busca la sombra bajo las ramas de un árbol seco… YA ENFILADO DIJO que el 2024 en Aguascalientes será moreno, igual que en las presidenciales de 2018, cuando Ricardo Anaya sólo pudo ganar el estado de Guanajuato y se situó poco más de 7 puntos debajo del actual presidente a nivel local… NATURALMENTE, hay que tomarse esto con la reserva de “qué tanto puede extenderse la liga” de un resultado encabezado por el caudillo en caballo de hacienda que era Andrés Manuel López Obrador hace cuatro años contra el capítulo que está por escribirse… AQUEL REMOLINO POLÍTICO favoreció a miles de candidatos morenistas, pero, sin duda, el escenario que viene será distinto para los morenistas, por la condición de ser partido en el poder, porque el Tlatoani ya no estará en las boletas y por el desgaste del gobierno… LA COMPETICIÓN no será pecata minuta ni para los morenistas ni para los opositores, pues están en juego la presidencia, senadurías, diputaciones federales, siete gubernaturas y, para el caso de nuestra entidad, curules en el Congreso Estatal y algunas alcaldías… CON ESE BUFFETE no serán pocos los que quieran salir con el plato lleno… DE REGRESO AL PRESENTE en el que más de una empresa se ha visto obligada a reducir la dieta y ajustar el cinturón, la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, Erika Muñoz Vidrio, reconoció que el 2022 ha sido un año muy complicado, dado que la inflación no cede ni tampoco las tasas de interés… EN ESTE ÁRIDO ENTORNO, sus representadas ven con buenos ojos que por parte del Gobierno del Estado haya incentivos y financiamientos y que se esté destinando recurso para inyectar liquidez a las empresas, a unas tasas muy competitivas. De alguna manera, son unas gotas de lluvia en medio de la sequía… AL REFERIRSE al mecanismo Sifia, aseguró que aprovecharán la oportunidad “para seguir incrementando nuestra competitividad dentro de nuestras empresas, para el tema de innovación. También nosotras queremos ser más eficientes dentro de nuestras empresas, ser más innovadoras y, por supuesto, más competitivas y seguir generando empleos bien remunerados”, aseguró… QUIENES TAMPOCO están dispuestos a perder el tiempo son los integrantes de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas en Aguascalientes… SU PRESIDENTA, Xóchitl Padilla, comentó que ésta es una época importante para el sector asegurador, ya que ven un incremento específicamente en el tipo de seguros que conllevan ahorro o inversión… ESTA TENDENCIA tiene que ver con la gran cantidad de personas que reciben aguinaldo y consideran ahorrar una parte de este ingreso –o todo de un jalón– en este tipo de instrumentos financieros que permiten que puedan invertir de manera segura… “NECESITAMOS INCREMENTAR la cultura del ahorro. No es un tema de dinero, es un tema cultural”, aseveró la representante de los aseguradores… PARA DESPEDIRNOS, y antes de guardar el escalpelo, cambiamos de gremio para darle a conocer que en el marco de la Asamblea Ordinaria del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, el capitán saliente Raúl Chávez tomó protesta al Consejo Directivo 2023, encabezado por quien ocupará la presidencia a partir del primer día del año. Se trata del contador Héctor Raymundo Martínez Saucedo…