Perder elecciones, es lo único que hace Marko Cortés, señaló ayer el gobernador Martín Orozco Sandoval al asestar que el PAN no está tampoco para seguir perdiendo legisladores.

Marko Cortés estará aquí mañana para presidir los trabajos de los jóvenes panistas y seguro acaparará reflectores mediáticos en torno a la elección del candidato a la gubernatura por Aguascalientes.

EL PRIMER RECORRIDO por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se llevará a cabo hoy en Aguascalientes con la participación de asociaciones y agrupaciones relacionadas con la discapacidad, cuyo inicio será a las 9:30 de la mañana en la Plaza de las Tres Centurias hacia la Plaza de la Patria para concluir en el punto de concentración del Patio de las Jacarandas. La marcha es organizada por el Movimiento de Personas con Discapacidad que hace la invitación a todas las personas con discapacidad, familiares, cuidadores, así como asociaciones, empresarios, estudiantes, clubes sociales, universidades, y colegios de profesionistas para que se sumen a este evento internacional. Ello forma parte de los esfuerzos para visibilizar a la comunidad de personas que viven con alguna discapacidad desde su propia perspectiva así como propiciar una inclusión integral y efectiva que permita su reconocimiento social. Este 2021 su eje será la Inclusión y el Respeto, siendo el lema a utilizarse: “Orgullo y Dignidad”. Este recorrido será simultáneo en ciudades de los 32 estados del país, así como países como Honduras, Ecuador, Chile, Cuba, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Perú y España donde a través de Facebook Live se enlazarán al mismo tiempo… PERDER ELECCIONES, es lo único que hace Marko Cortés, señaló ayer el gobernador Martín Orozco Sandoval al asestar que el PAN no está tampoco para seguir perdiendo legisladores, “me interesa mucho que el partido reaccione a un mejor trabajo, hay dos líneas claras que hemos platicado”. Conminó a que se analice la manera en que se llevan las riendas desde el Comité Nacional, pues “no estamos para perder diputados, que haga algo, lo único que hace es perder elecciones”. En este tenor comentó que generalmente no le gusta opinar sobre el trabajo del partido en lo político, pero cuando se trata de la salida de un compañero sí, más por los motivos que dijo, lo orillaron a la renuncia, a sumarse a otra fuerza política en el Congreso de la Unión y a denunciar judicialmente un tema de investigación…RENUENTE se mostró, además, a hablar del origen de la renuncia de Jorge López a la Secretaría de Turismo y al Patronato de la Feria, aunque dijo que así como esa salida, se prevén más cambios en el gabinete, lo cual se da generalmente cuando se acercan las elecciones. Los procesos electorales, dijo, por lo general provocan movimiento de personal y en esta ocasión lo habrá, pero será “dependiendo de la elección y de lo que definan las encuestas, que definirán a quién será el candidato o candidata a sucederlo en el Poder Ejecutivo… EN MÁS DEL PAN. Este domingo 5 de diciembre Aguascalientes será sede de la Asamblea Nacional Juvenil del Partido Acción Nacional, que albergará a jóvenes panistas de todo el país y que estará presidida por el presidente de Acción Juvenil, Alan Ávila Magos. Cabe destacar que a este evento está prevista la asistencia del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza para presidir los trabajos de los jóvenes blanquiazules, quien habrá de acaparar los reflectores mediáticos en torno a la elección del candidato a la gubernatura por Aguascalientes…y no, seguramente en esta ocasión no habrá visita a Palacio de Gobierno… QUE NADIE SE EMOCIONE, NI CORRA PRISAS, advirtió ayer, por su parte, el presidente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, respecto del proceso que el blanquiazul lleva a cabo determinar la candidatura al Gobierno del Estado en la elección del próximo año. Y es que aseguró que el ungido será designado, tal y como se acordó desde noviembre pasado, de tal forma que las encuestas famosas que traen preocupados a unos y festivos a otros, no son determinantes, si bien, serían tomadas en cuenta para la designación. Además, será la Comisión Organizadora Electoral la que notificará sobre la procedencia de los registros a la Comisión Permanente estatal, misma que declarará la validez para que en su momento, mismo que pudiera ser hasta el próximo año, la Comisión Permanente Nacional designe a quien encabezará la candidatura del partido a la gubernatura de la entidad… así? o el piso debe estar más disparejo?, juzgue usted… QUIENES SABEN DE LEYES, están extrañados por la forma descarada en que aspirantes a gobernador, hacen campañas de promoción de su imagen, no sólo con declaraciones que van y vienen, con mensajes que circulan en grupos de mensajería inmediata o redes sociales, sino a través de espectaculares y los pleitos internos de sus partidos, refiriéndose específicamente al PAN y a MORENA, cuyos candidatos ya se aparecen hasta “en la sopa”, pero los más graciosos son los espectaculares que se observan en distintos puntos de la ciudad… YA RECIBIERON SU PREMIO, por parte del Instituto Estatal Electoral, los equipos ganadores del Concurso de Debate Político Juvenil, denominado: “La democracia mexicana desde la perspectiva de las juventudes. El primer lugar fue para Cbtis No. 39; el segundo lo obtuvo el CONALEP Jesús María, el tercer sitio fue para Centro Escolar El Encino y el cuarto para la preparatoria de la Universidad Cuauhtémoc. Todos los participantes y docentes que les asesoraron recibieron un reconocimiento por parte de las Consejerías Electorales y los cuatro equipos que contendieron en la final fueron acreedores a premios en efectivo de 9 mil, 7 mil, 5 mil y 3 mil respectivamente. Sin duda son eventos que ya poco se observan entre los grupos escolares, por lo que es loable el interés que muestran los jóvenes y el esfuerzo y preparación que dedicaron los participantes, así como quienes les orientaron… AL FIN, lo que espera la ciudadanía se hará efectivo, sólo resta esperar que los operadores de transporte público colectivo, foráneo y de alquiler, como de plataformas, cumplan con tener la mejor preparación que les permita mejorar el servicio, y es que este sábado y el próximo la Coordinación de Movilidad estará brindándoles capacitación de las 08:00 a las 13:00 horas, y será requisito obligatorio para la expedición y renovación de su gafete de identificación. Los temas serán referentes a las condiciones de cuidado de la unidad durante la conducción, la Ley de Movilidad del Estado, el significado de señalética de tránsito, técnicas de manejo para la prevención de percances viales, infraestructura vial, respuesta ante situaciones de emergencias, erradicación de la violencia de género, entre otros…

