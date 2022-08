Sonaron campanas nupciales en la capital guanajuatense; y es que la gobernadora electa, Tere Jiménez Esquivel, contrajo matrimonio con Luis Alberto Villarreal, ex alcalde de San Miguel de Allende.

DESPACHARÁN AL FIN este jueves 4 de agosto, en el Tribunal Electoral del Estado, los asuntos pendientes relacionados con el proceso electoral 2021-2022 en el marco de la vigésima novena sesión ordinaria a desarrollarse a partir de las 12 horas. Los tres magistrados del TEEA abordarán 7 recursos de nulidad de votación recibida en los consejos Distritales 6, 16, 4, 3, 9 y 14, así como el referente al acuerdo de CG-A-46/22 mediante el cual se declara la validez de la elección y se expide la constancia de mayoría. Todos estos asuntos promovidos por el partido político MORENA; la magistrada ponente es Laura Hortensia Llamas Hernández… SONARON CAMPANAS NUPCIALES en la capital guanajuatense; y es que la gobernadora electa, Tere Jiménez Esquivel, contrajo matrimonio con Luis Alberto Villarreal, ex alcalde de San Miguel de Allende, también de extracción panista, el pasado 16 de julio ante el juez del Registro Civil, trascendió en medios de aquella entidad, que también informaron que la celebración fue en petit comité, pues asistieron los familiares y amigos más cercanos a la pareja y en conjunto no fueron más de medio centenar los invitados… felicidades!!!.. EL INEGI INFORMÓ que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la designación del Ejecutivo Federal de Mauricio Márquez Corona como vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Márquez Corona tiene una larga trayectoria en el servicio público y en el sector académico. Entre 2019 y 2022 se desempeñó como presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, organismo público desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al frente de este organismo fue responsable de administrar y valuar el patrimonio inmobiliario federal y paraestatal… ALZARON LA VOZ las mujeres priistas y advirtieron que “bajo ningún motivo se permitirá violencia política de género dentro del tricolor. Reunidas en López Mateos liderazgos de mujeres de sectores y organizaciones, así como secretarias generales de los comités municipales, la secretaria general del CDE, Leslie Atilano Tapia, informó que se expusieron ante Montserrat Arcos, presidenta nacional del ONMPRI, las denuncias interpuestas por militantes del partido que han sido víctimas de violencia política en razón de género. En dicho posicionamiento, se dejó en claro que este tipo de conductas no serán toleradas, sin importar el cargo que ostente la persona agresora. Denis Ibarra Rangel, presidenta local del OMNPRI manifestó el apoyo a la regidora Citlalli Rodríguez González y reconoció las luchas a favor de las causas de género”. Luego de que los cuadros femeninos del partido se cansaron de solapar a sus agresores; Carlos Peña Badillo, presidente del CDE, manifestó que bajo su presidencia “el partido será de puertas abiertas y cercano a las causas, así como un facilitador de diálogo y apertura”… ALERTÓ LA CONDUSEF LOCAL sobre fraudes telefónicos y su titular, José Antonio Mejía Lozano, pidió a la ciudadanía que si recibe una llamada y le piden datos como correo electrónico o el NIP de su tarjeta para solucionar un problema con su cuenta bancaria, no los proporcione, pues podría tratarse de un delito financiero. Los amantes de lo ajeno se hacen pasar por supuesto personal bancario y piden a sus víctimas datos referentes con su cuenta, como: correo electrónico, NIP, el usuario y contraseña de su banca por internet, códigos de su token, los 16 dígitos, así como el Código Valor de Validación de su tarjeta y su fecha de vencimiento. Para evitar ser víctima de algún delito Condusef pidió a la población no acceder a links o vínculos contenidos en correos electrónicos o mensajes de texto de un remitente desconocido, cerrar cualquier ventana emergente que pueda abrirse al navegar, verificar la dirección del portal de su banco o del sitio donde requieran realizar alguna compra e ingresar datos bancarios… ENCENDIÓ LAS REDES SOCIALES el ex presidente de Coparmex en Aguascalientes, Francisco Ruiz, con un comentario en el cual comparó al PRI y al PAN, con la 4T. Expresó que MORENA es el viejo PRI y que el PRI es el PRI, que el PAN es el nuevo PRI y que Movimiento Ciudadano es el próximo PRI. En respuesta, Mario Guevara Palomino expresó que más allá de la fallas partidistas, lo que ha quedado a deber en la política han sido los hombres y mujeres, agregando que el Revolucionario Institucional está en el ADN de los mexicanos, “por eso siempre estará presente su sombra deambulando por los pasajes de nuestra memoria”… EL IEE Aguascalientes, con todo y su déficit presupuestal, impartió a sus servidores públicos de las áreas operativas la ponencia “Ética para el Servicio Público Electoral”, con la finalidad de fortalecer la capacitación del personal en relación a los valores éticos y morales en el desempeño de sus actividades hacia la ciudadanía. La ponencia fue impartida por el coordinador de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral (INE), Fidel Moisés Cazarín Caloca. Las áreas que participaron en la capacitación fueron: presidencia, las consejerías electorales, Transparencia, el Órgano Interno de Control, Secretaría Ejecutiva, Capacitación y Organización Electoral, Dirección Jurídica, Dirección Administrativa, la Coordinación de Informática y la Coordinación de Comunicación Social… EN ACTO PROTOCOLARIO que tuvo verificativo en el salón Aquiles Elorduy García, la Diputación Permanente del Congreso del Estado entregó reconocimientos a 6 trabajadores que cumplieron 15 y 20 años de servicio público. Ellos son: Christian Erazo Ortiz, José Rafael Andrade Esparza y Fernando Israel Acevedo Múgica, por 15 años, así como Omar Israel Jiménez Colombo, Dora Lilia Carrillo Muñiz y Ricardo López Martínez por 20 años. Al emitir su mensaje, el diputado Enrique García López expresó su beneplácito por el desempeño de estos servidores públicos, al tiempo que les pidió seguir cosechando logros por muchos años más y continuar en este camino de entrega y trabajo al servicio de la ciudadanía…