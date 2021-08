Serias críticas han provocado al interior del PRI, las multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral a este partido, ante el poco responsable manejo de su economía durante el tiempo de campaña y los errores en la demostración de los gastos ejercidos.

En vilo, las gaseras. El tope de precios en la venta de gas LP, dispuesto por el Gobierno Federal, preocupa al sector en la entidad, luego de que no está descartada la posibilidad de que, al igual que en otros estados, se lleve a cabo una suspensión en la venta del energético.

100 MIL PERSONAS, aproximadamente, no han acudido a recibir la vacuna anti Covid aún cuando ya se ha convocado al grupo etario correspondiente. La cifra se integra por ese 5 a 7 por ciento promedio de cada segmento de edad que se ha negado al biológico argumentando que no cree en ella, que son chips de control o veneno, entre otros, “y eso es preocupante”, señaló ayer el superdelegado Aldo Ruiz Sánchez. Celebró que los jóvenes de 18 a 29 años están respondiendo de manera positiva, lo cual permite estimar que esta misma semana habrá concluido la vacunación para este sector. Respecto de los menores de edad, recordó que hasta el momento, COFEPRIS no ha dado permiso para que en México se vacunen a quien no haya cumplido los 18 años. Respecto del boquete por 150 mdp que tiene el Gobierno del Estado en materia de salud, Ruiz Sánchez sostuvo que debería haber coordinación entre la federación y el estado, y para ello se creó el INSABI, organismo que ha demostrado que funciona en otros estados… ACEPTAR LA VACUNA, es la recomendación de los colegios de Especialidades Médicas de Aguascalientes para la sociedad; la que esté disponible en cada jornada de vacunación es buena y no hay que esperarse a la Pfizer, porque todas las opciones de biológicos son buenas y aprobados científicamente, lo importante es protegerse y estar vacunados para disminuir los riesgos de las enfermedades severas y que cada vez sean situaciones leves o asintomáticas. Además, con todo y vacuna no se debe dejar a un lado el uso del cubrebocas para mantenerse alejados del virus que pueden conducir a una enfermedad. Quienes deseen viajar al extranjero, en su momento tomarán la decisión de vacunarse en aquellos países para cumplir con sus reglas, lo importante en México es vacunarse con la disponibilidad de biológicos, sostuvieron los presidentes de los Colegios de Médicos y Cirujanos, Roberto Velasco Hirschberg; del Colegio de Medicina Interna, Héctor Eduardo Dueñas Silva y de la Sociedad de Infectología, Francisco Márquez… SERIAS CRÍTICAS han provocado al interior del PRI, las multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral a este partido, ante el poco responsable manejo de su economía durante el tiempo de campaña y los errores en la demostración de los gastos ejercidos; precisamente se han agarrado de ahí para volver a la pugna interna, aunque más discreta, en busca de la salida urgente de Antonio Lugo, que todo indica, esperará los tiempos para su remoción y será una vez que se elija por convocatoria a la nueva dirigencia; pero también en contra de Leslie Atilano, quien ha remado contracorriente desde su nombramiento como secretaria general del instituto partidista, pues hay quienes la han criticado desde su llegada, porque llegó “echando tiros”, y removiendo o corriendo a gente para colocar a uno o dos de su contentillo por amistad o compadrazgo. Por lo pronto, el edificio del tricolor vuelve a lucir desolado, vacío, con oficinas solas o sólo con una persona atendiendo en escritorio; donde es más amplio donde se pueden ver dos o tres escritorios. En tiempo de recuperación, nadie hace política en esas oficinas y todo se dirime a través de los chismes en las redes sociales. Por lo pronto, uno que sigue en espera de la resolución de la Comisión de Justicia Partidaria, es el ex dirigente de este partido, Roberto Tavarez, sobre quien pesa la solicitud de expulsión, aunque hay quienes dudan que ésta prospere, pues es de los pocos priistas de hueso colorado y camisa bien puesta, aunque crítico, que quedan fieles al PRI, eso dicen; pero hay otros que también lo señalan de traicionero, pero no le han demostrado nada. Esto deja ver que hay partidos que avanzan sobre una novela interminable, hasta antes de las elecciones era MORENA y ahora le sigue el PRI, el resto están en descanso afable… EN VILO, LAS GASERAS. El tope de precios en la venta de gas LP, dispuesto por el Gobierno Federal, preocupa al sector en la entidad, luego de que no está descartada la posibilidad de que, al igual que en otros estados, se lleve a cabo una suspensión en la venta del energético. Integrantes del sector gasero en Aguascalientes confiaron a El Heraldo lo que podría significar que el candando en el precio por kilogramo de gas LP pueda mantenerse por tiempo indefinido. Lo anterior provocaría que las pequeñas empresas pudieran desaparecer o, en su caso, ser adquiridas por aquellas de mayor consolidación y darle paso así a un monopolio. A nivel local, son alrededor de doce gaseras las que se encargan de prestar el servicio, mismas que, a decir del entrevistado, lamentablemente no se encuentran unidas, lo que podría, al final de cuentas, generar algunas discrepancias que no abonarían a los consumidores. Algunas de estas medidas, que tendrían que tomar las empresas, en caso de que el tope en los precios se mantenga, incluyen desde realizar paros técnicos, es decir, descansos obligatorios al personal, o incluso el despido de trabajadores, en el peor de los casos. Finalmente, lamentaron la intervención del Gobierno Federal, a quien responsabilizaron de que el precio en energéticos no se pueda mantener y que, al contrario, la paraestatal tenga que abastecerse del mercado internacional, lo que repercute directamente en el incremento de los precios, tanto para las empresas gaseras como para sus respectivos clientes. “Teníamos fe que, con la Reforma Energética, hubiera estabilidad, pero llegó el presidente y la echó a perder, como todo en lo que le ha metido mano. Si los precios son elevados para los clientes, es porque, como empresa, también venimos enfrentando alzas”, concluyó… QUE 3 DE CADA 10 SON CASOS DE ÉXITO. Es lo que asegura desde la Secretaría de Bienestar, la directora de Vinculación y Seguimiento del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, es decir, el de los “ninis”, Laura Gómez, y lo expresó en función de que una vez que han cumplido con el periodo de capacitación como becarios, son contratados de manera formal, por lo que el programa cumple su encomienda de “ser un semillero de talentos y que las empresas puedan ver, en ellos, la oportunidad de sumarlos en la actividad productiva”. Recordó que es un programa que cuenta con la capacidad para otorgar mil 500 becas de cuatro mil 100 pesos mensuales y, por lo pronto, se tiene garantía que esto será posible de aquí al mes de diciembre; para el 2022, por su parte, serán incluidos otros jóvenes…