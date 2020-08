En verdadera chunga se ha convertido el tema del fuero; legislatura tras legislatura, promete acabar con la “inmunidad” que da a ciertos funcionarios públicos. Iniciativas van, iniciativas vienen, y cuando los dictámenes se suben al Pleno Legislativo, por obra del Espíritu Santo, siguen en el limbo.

No quiere arrestar a nadie por no traer cubrebocas el alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula López. Así lo expresó en la transmisión del programa Lunes con tu Alcalde, donde anunció que reforzará las medidas de vigilancia entre la población para hacer que los ciudadanos utilicen el cubrebocas, pero apela a que lo hagan por conciencia y responsabilidad social. Por cierto, él no lo usó durante dicha transmisión.

EN VERDADERA CHUNGA se ha convertido el tema del fuero; legislatura tras legislatura, promete acabar con la “inmunidad” que da a ciertos funcionarios públicos. Iniciativas van, iniciativas vienen, y cuando los dictámenes se suben al Pleno Legislativo, por obra del Espíritu Santo, siguen en el limbo. No se ponen a votación, pues hay fracciones parlamentarias que no quieren exhibir su postura en este tema. Así las cosas, el día que el dictamen se pone a votación, surge algo que frena el proceso, no se alcanza la votación de las dos terceras partes de los diputados; se ponen de acuerdo para que no haya quórum, estratégicamente algunos abandonan la sesión, supuestamente para ir al sanitario, otros a desayunar, el caso es que al no sumarse los votos necesarios, el tema sigue posponiéndose, como ha sucedido en la última década. Se han mandado al archivo muchos dictámenes; el más reciente data del tres de diciembre del 2019, y sigue empolvándose… INGRESO MÍNIMO DE SUBSISTENCIA propuso para Aguascalientes el presidente del Colegio de Economistas, Jael Pérez Sánchez señalando que su implementación estaría a cargo de la autoridad estatal para poder paliar la situación de quienes se han quedado sin empleo en la entidad, es decir, unas 23 mil personas al cierre de junio tan solo por la crisis del COVID-19. Estimó que el costo al erario público sería de casi 255 millones de pesos, pero el beneficio sería evitar que la gente caiga en el hambre, promover el consumo local y frenar la quiebra de más negocios, así como detener los índices de delincuencia a falta de recursos para comer, así como los suicidios, luego de que los efectos de esta crisis apenas comienzan y se van agudizar en los siguiente meses. El planteamiento fue otorgar 3 mil 700 pesos por persona durante 3 meses a quienes hayan perdido su empleo entre marzo y agosto, sin importar la escala salarial en la que se encontraban antes, que el periodo para el apoyo sea de agosto 2020 a enero de 2021 que serán los meses más difíciles de la crisis del COVID y deberá ser tanto para los empleos formales perdidos como para los informales, además de que el ingreso deberá suspenderse en caso de que la persona obtenga un empleo, todo bajo un registro que pueda generar el Estado… NO QUIERE ARRESTAR a nadie por no traer cubrebocas el alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula López. Así lo expresó en la transmisión del programa Lunes con tu Alcalde, donde anunció que reforzará las medidas de vigilancia entre la población para hacer que los ciudadanos utilicen el cubrebocas, pero apela a que lo hagan por conciencia y responsabilidad social. Afirmó que en días pasados suscribió un convenio con el ISSEA para ser copartícipes en la vigilancia del tema de sanidad, por lo que revisarán los negocios de alto riesgo para vigilar que se cumpla tal disposición o de lo contrario clausurar. “Pido a los dueños de los mismos que no dejen entrar a nadie si no llevan cubrebocas”. Por cierto, el alcalde no usó cubrebocas durante la transmisión, ni en la sesión de Cabildo que encabezó precisamente para oficializar la disposición de uso general de la mascarilla, según las fotos enviadas desde su oficina… EN EL INEGI, donde en Aguascalientes trabajan alrededor de 5 mil personas que dan sustento a igual número de familias, (20 mil individuos, si calculamos 4 integrantes por familia), parece que las cosas no van tan mal, en primer lugar todos los trabajadores, a pesar de algunos jefes, han conservado sus trabajos y en segundo las contrataciones no se han detenido, es más hasta se han creado nuevas áreas, lo cual quiere decir que dinero hay, y por lo que se ve bastante. Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues los empleados que realizan trabajo físico como los que se encargan de labores de instalaciones de redes telefónicas y eléctricas, o quienes tienen encomendado un trabajo que solo se puede hacer de manera física, sin opción a que lo hagan desde casa, han recibido presiones de los “accionistas mayoritarios del INEGI” para que se pongan a hacer algo, como si esos trabajadores tuvieran la culpa de la contingencia sanitaria que estamos viviendo y veladamente los amenazan diciéndoles que la auditoría le pide pruebas de que todos están trabajando. ¿Y el sindicato?… ¿QUÉ PASÓ CON LAS CONCESIONES? Habría preguntado el presidente de las Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista, Óscar Romo Delgado al secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, en la reunión que sostuvo con el funcionario y que calificó de sumamente cordial. Y es que al líder gremial no se le olvida que el gobierno estatal prometió que extendería títulos a los taxistas de verdad y con mayor antigüedad, lo malo es que no dijo cuándo y con esto de la pandemia pues el tema ha quedado empolvado en algún cajón de la Seggob, por lo que no vendría mal que lo retomen y pues cumplan… UNA VEZ DETERMINADO que el ciclo escolar 2020-2021 arranca el 24 de agosto, el Instituto de Educación de Aguascalientes confirmó que las actividades iniciarán con educación a distancia en preescolar, primaria y secundaria. Para bachillerato el 24 de agosto será fecha de referencia y sus clases iniciarán de acuerdo al calendario de cada subsistema y serán a través de un modelo educativo híbrido con sesiones académicas a distancia, apoyo en programas televisivos y recursos digitales. Los estudiantes de nuevo ingreso a bachillerato o bien aquéllos con bajo rendimiento académico o que no tengan internet participarán en un curso propedéutico presencial, con grupos pequeños y estrictas medidas sanitarias, a fin de otorgarles información pertinente en cada una de las necesidades. Para el inicio de actividades en educación superior, el periodo de referencia será del 24 de agosto al 21 de septiembre, de acuerdo a cada institución educativa. Una vez que haya semáforo verde, todos volverán a las aulas… LA COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), informó que la empresa de Productos Roche, que elaboró el estudio de fase III COVACTA de Tocilizumab no alcanzó su objetivo primario de mejorar el estado clínico en pacientes adultos hospitalizados con neumonía severa asociada a COVID-19, aunque hubo una tendencia positiva en el tiempo de alta del hospital en pacientes tratados con este medicamento. La Cofepris recomienda a la población en general usarlo únicamente bajo la prescripción médica y a la comunidad médica apegarse a las indicaciones terapéuticas previamente aprobadas por esta Autoridad Sanitaria….Y así diversas compañías están en constante competencia para descubrir el tratamiento o la vacuna que prevenga la enfermedad. Sin duda, la sociedad está ansiosa de que ello ocurra…

¡Participa con tu opinión!