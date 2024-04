Dicen que todo se paga en esta vida y el Foro de las Estrellas, no es la excepción. Eso de la gratuidad es un mito urbano pues si de hacer fila se trata, la cuota ya se fijó en 400 pesos.



AUSENTISMO Y OPACIDAD son el nuevo sello de los Miércoles Ciudadanos en el municipio capitalino. No hace mucho tiempo, ese espacio fue convertido en escenarios de tres pistas donde desfilaban estiladas figuras y coloridas botargas como pretendiendo disipar la queja o reclamo ciudadano frente a la autoridad. Hoy, el extremo es otro; el color gris predomina y el silencio, también. Los periodistas a los que se les ha recomendado aprovechar la audiencia general para hacer entrevistas y recabar información, simplemente ya no encuentran nada o al menos muy poco. La justificación de no proporcionar cifras o información “por periodo electoral” no sólo es preocupante, sino que va en contra del derecho fundamental a la información de los ciudadanos. La Jurisprudencia 18/2011 establece claramente que la propaganda gubernamental debe cumplir con los principios de equidad e imparcialidad durante las campañas electorales. Es decir, cualquier comunicación oficial no puede sesgar las preferencias electorales a favor o en contra de algún partido político o candidato. Por otro lado, la Tesis LXII/2016 proporciona cierta claridad sobre lo que constituye propaganda gubernamental y lo que no. Mientras que la invitación a eventos culturales y sociales no viola las normativas electorales, siempre y cuando no promueva a algún candidato o partido político específico, la información pública de carácter institucional tiene un margen de difusión durante las campañas y veda electorales, siempre que se mantenga imparcial y no se convierta en propaganda encubierta. Es evidente que la transparencia y la comunicación efectiva deben prevalecer en cualquier circunstancia, especialmente durante periodos electorales donde la confianza en las instituciones es crucial. Los ciudadanos de Aguascalientes merecen respuestas claras y acciones concretas por parte de sus representantes. La opacidad sólo alimenta la desconfianza y socava la legitimidad del proceso democrático… DICEN QUE TODO SE PAGA en esta vida y el Foro de las Estrellas, no es la excepción. Eso de la gratuidad es un mito urbano, pues si de hacer fila se trata, pretendiendo con ello ingresar sin pagar a un sitio más o menos aceptable en el corralón adaptado para subir al escenario a figuras de antaño, el sueño se diluye. El mercado gana, como siempre en la Feria, y a estas alturas el servicio de apartado de lugar en la fila de acceso ya se fijó en al menos 400 pesos. Claro, mucho más económico que las mesas de 32 mil pesos para 6 personas, sin consumo, que “volaron” para ver a las otrora figuras mundiales como Sting, Toto y Aguilera, entre otras. Por supuesto que este mercado no se regula, no se reporta ni mucho menos se tributa, sólo se aprovecha… TRASCENDIÓ que… el ISSSSPEA arrastra una serie de juicios laborales heredados de la pasada administración estatal, los cuales habrán de resolverse en la instancia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, por parte de ex trabajadores que están combatiendo las determinaciones del Tribunal de Arbitraje del Estado… QUE NO TRAICIONARÁ a Aguascalientes ni al pueblo de México, sostuvo ayer en esta ciudad Claudia Sheinbaum, la candidata a la que ya se le nota el camino recorrido pues dejó atrás la personalidad austera con que vino la primera vez. Llegó bien arropada por candidatos locales de MORENA, miembros del magisterio, del sector salud y del secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México Pedro Miguel Haces Barba. Aseguró que su administración sería la única capaz de garantizar la pensión universal para todos los adultos mayores, señalando directamente a los diputados federales del PAN en Aguascalientes, quienes votaron en contra de esta medida. Además, desmintió la presencia de acarreados en el evento, instando a los presentes a repetir la consigna ¡Adelante, atrás, a los lados! ¡Aquí no hay acarreados! Hizo énfasis en la importancia de combatir la compra de votos, alertando a los ciudadanos sobre el alto costo de ceder su voto por un beneficio momentáneo. En un intento por salvaguardar la integridad del proceso electoral, llamó a los votantes a mantener su independencia y no ceder su credencial de elector. Sin embargo, sus palabras también llevaron consigo una crítica contundente hacia las instituciones electorales, denunciando presuntos fraudes en la elección local pasada. «Le decimos a las instituciones electorales que estén pendientes», advirtió… MERCADO SOBRE RUEDAS es el que acompaña a la Sheinbaum en la campaña. Se trata de un grupo de 6 comerciantes provenientes de Ciudad de México que venden souvenirs relacionados con ella y con el presidente López Obrador. Entre los productos hay muñecas de velcro parlantes y peluches de Claudia y de AMLO. Los vendedores aseguraron que los artículos de Obrador se han convertido en un ícono para sus clientes, quienes los consideran un símbolo representativo. Según ellos, estos productos son una fuente de ingresos que les permite mantenerse. Vanessa, una de las comerciantes, mencionó que la gente compra los productos de Claudia Sheinbaum, pero siempre solicitan algo relacionado con Obrador. Incluso, algunos clientes llegan a emocionarse al hablar de la inminente salida de AMLO, demostrando un cariño especial hacia él. Los precios de los productos variaban, desde 60 pesos por un llavero, hasta 600 pesos por un peluche parlante. A pesar de la diversidad de precios. El grupo de comerciantes planea seguir a Sheinbaum en su gira, la próxima parada será Zacatecas… HOY TUMBAN la ley de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes en el Congreso. Claro que habrá una nueva y de ella el diputado Raúl Silva Perezchica adelantó que atenderá la nueva visión de la institución nacida hace tres décadas. La sesión del pleno abordará además temas de movilidad y medio ambiente, así como reformas relacionadas con los requisitos para ser funcionario público, consolidando un enfoque integral en diversos ámbitos de interés para la comunidad…