QUE SE BRINCÓ LAS TRANCAS y no tomó en cuenta al Cabildo como autoridad máxima del Ayuntamiento señaló ayer la priista Citlali Rodríguez refiriendo que la alcaldesa Tere Jiménez habría lanzado la plataforma Eme.tienda prácticamente por sus pistolas y los regidores apenas se enteraron de ello por los medios y por el boletín informativo; la regidora estimó que se lo guardó para sí por tratarse de una estrategia de interés político personal. Pero el vaso medio lleno siempre tiene dos perspectivas, otra más sería si no fue que los regidores no se enteraron porque se les durmió el gallo por andar atendiendo intereses políticos personales de sus partidos… en fin, solo un planteamiento… EN PLENO TRABAJO ELECTORAL andan varios, uno de ellos es Jaime Gallo Camacho, actual secretario de Desarrollo Urbano capitalino, quien saludó a su amiga Liz Martínez, Presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN y le expresó su reconocimiento por su ardua labor no solo en su encargo como presidenta, si no en las batallas que ha librado por Acción Nacional desde hace ya muchos años, según consignó. Aprovechó para exponerle temas de importancia para el municipio, siempre pensando en el futuro y la mejor calidad de vida de todos los que vivimos en la tierra de la Gente Buena… Y EN LA NOVELA DE NUNCA ACABAR, el nuevo capítulo de Morena se escribió ayer por la mañana, cuando ooootra vez Cuitláhuac Cardona, ese que dicen fue depuesto como presidente estatal del partido del Presidente de México, se volvió a meter por su ley a las oficinas de Morena; hay quienes dicen que fue un asalto. Y es que resulta que por la mañana, David Alejandro de la Cruz, quien dicen, desde hace algunas semanas se ostenta con la función de presidente, llegó a las oficinas de su partido y se encontró con que las chapas otra vez fueron cambiadas. Llamó a la policía para poder entrar al lugar y que se corroborara la intromisión, encontrándose a hombres identificados con Cardona, después de eso, nadie supo nada más. Vaya en que se tienen que distraer los elementos policiacos, cuando en la calle hay gente que realmente los podría necesitar… NI A LA ESQUINA CON EL PRI, dejó en claro el dirigente albiceleste en la entidad, Gustavo Báez Leos al ser cuestionado sobre una posible alianza entre el PAN y el PRI para la elección federal del 2021. “En lo personal no he tenido reuniones con el Revolucionario Institucional para ver tema de alianzas ni de un otro tipo. Creo que cada quien tiene luchas distintas y llevando muy bien sus principios, cada quien hará su mejor papel en el proceso electoral. A nivel federal, las alianzas de diputados federales se harán directamente desde el CEN”. En video conferencia de prensa expresó su convicción de que no habría coincidencia en muchas cosas. “Creo que el PRI tiene que fortalecerse, hacer frente y mandar buenos candidatos, eso le ayuda mucho a la democracia del país y del Estado”, dijo con desdén el panista… PERO EL QUE SÍ LE GUSTA es el PRD, pues indicó que en el caso particular de Aguascalientes, sí ha tenido acercamiento con su dirigente, Iván Sánchez Nájera viendo justamente si pueda haber algunos puntos de coincidencia para una eventual alianza, como en otras ocasiones en que se han tenido puntos comunes tanto a nivel local como federal que los ha llevado a ambos partidos a grandes triunfos… COMO PREOCUPANTE, calificó a toro pasado el dirigente del PRD en la entidad, Iván Sánchez Nájera que el presidente López Obrador presentara un informe de Gobierno con información falsa, tergiversada y totalmente ajena a la realidad del país. En tal sentido dijo que el mandatario federal pretendió dar vuelta a la hoja de los problemas y a las crisis en la que vive el país, negando la exhibición de los datos reales en los rubros de seguridad, economía, salud, pobreza, medio ambiente, cultura, entre otros más. Apuntó que uno de los temas que más ha fallado esta administración es la atención a las violencias contra las mujeres, así como en el falso combate a la corrupción… LOS PANISTAS de Aguascalientes Arlette Muñoz quien funge como delegada del CEN en la quinta circunscripción, los diputados locales Enrique Galo, Javier Luévano y los regidores de la capital, Reyna Espinoza y Christian Gutiérrez, el secretario de Acción Juvenil. Carlos Palafox, el alcalde de Calvillo, Adán Valdivia, el dirigente municipal, Víctor Zavala y el ex dirigente albiceleste, Paulo Martínez López se reunieron con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza donde se concretaron avances de cara al proceso electoral que iniciará en próximos días. Tras un intercambio de ideas y puntos de vista sobre la situación actual que guarda el partido en Aguascalientes y en el país, acordaron la construcción de un proyecto que garantice la competitividad, dinamismo e inclusión… UN POCO DE HISTORIA empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial, que pronto estrenará dirigencia, nació allá por 1995 siendo su presidente fundador Rogelio Noriega Aguilar emanado de la CANACO, le siguió Carlos García Villanueva, de la Industria del Vestido, aunque por motivos personales sólo duró en el cargo 2 meses, le sucedió otro de CANACO, Horacio Romo, enseguida fue electo para el cargo Roberto Díaz Ruiz, de la CANACAR, José Guadalupe López Valdivia de la desaparecida CANAIVE, su sucesor fue Luis Miguel Rentería Arias quien también habría sido líder de los comerciantes; llegó entonces Javier Buenrostro Gándara de la COPARMEX, todos ellos duraron el periodo original de 1 año con otro de refrendo, le siguió Juan Carlos Rodríguez García, de los Desarrolladores de Vivienda, quien sólo tuvo la oportunidad de 1 año, ya que para el siguiente no presentó su intención de renovarse en el cargo, de ahí que fue postulado quien también fuera presidente de la CMIC, Juan Bernardo Manríquez Paniagua, le siguió otro de los comerciantes, Salomón Gutiérrez Mayorga, y enseguida llegó también de CANACO, Salvador Esqueda Esqueda, a él lo suplió también por 2 años Miguel Ángel Godínez Antillón de la CMIC, después Pedro de la Serna también de la Cámara de la Construcción, periodo en el que se modificaron sus reglas y si así lo desean, pueden mostrar su intención de quedarse en el cargo por un periodo más para ser tres los que presiden, como ocurrió con él mismo y con quien ahora va de salida, Pedro Gutiérrez Romo quien está por terminar su trienio. Y hasta aquí la historia del organismo cúpula que está por cumplir su cuarto de siglo…