EN LA SEDE LOCAL de MORENA las cosas se han comenzado a calentar y ahora resulta, que Arturo Ávila, aquel personaje que se quitó el chaleco guinda para simbolizar su supuesta salida de la política luego de dos derrotas al hilo en busca de la Presidencia Municipal, vuele al escenario… REZA EL DICHO POPULAR que a algunos, “el hambre los tira, pero el orgullo los levanta” y pareciera que éste es el caso, ya que el también empresario volvió a agarrar aire, o bien, se lo infundió Eulogio Monreal al ponerlo nuevamente en la lista de aspirantes a candidatos por la gubernatura del estado… A NADIE LE DAN PAN QUE LLORE y seguramente, Ávila Anaya estará más que encantado de seguir en la farándula política y a hacer sombra tanto a Nora Ruvalcaba, ahora delegada de la Secretaría de los Programas de Bienestar, como a Aldo Ruiz, ex delegado de la misma dependencia y que ha comenzado también a hacer labor de campo, con las mismas intenciones… EL QUE A BUEN ÁRBOL se arrima, espera que buena sombra lo cubra, y el otrora candidato a alcalde logra salir en fotos con personajes como Mario Delgado, y con cuanta figura se le atraviese… MIENTRAS TANTO, Toño Martín del Campo no se decide si buscar la precandidatura en su partido, el de Acción Nacional, o aceptar las insinuaciones de Movimiento Ciudadano, que le ha dejado en claro que si bien, lo quisieran en sus filas, no como militante sino como candidato, no lo esperarán eternamente… EN LO QUE SE DECIDE, los naranjas ya están ubicando otros perfiles para tal fin, y entre los nombres que más suenan es el de la ex diputada local, Anayeli Muñoz, quien está trabajando en la bancada de este partido en el Congreso de la Unión… EN LO QUE SE DEFINE este asunto, Toño -en su calidad de senador- no deja de andar del tingo al tango en reuniones con distintos sectores de la entidad y en las redes sociales… MEDIANTE TWITTER, mandó saludo al presidente de su partido Marko Cortés y le aclaró que no pudo estar en la reunión de consejo político donde resultó reelecto, “por cuestiones de agenda”… YA ESTÁ MARCADO en la agenda de los comerciantes -y los compradores profesionales- el periodo en el que tendrá lugar la edición 2021 de “El Buen Fin”… LA REPRESENTACIÓN LOCAL de la Cámara Nacional del Comercio anunció que será del 10 al 16 diciembre, cuando tenga lugar el evento del que esperan una derrama económica por el orden de los 240 mil millones de pesos a nivel nacional… PARA EL CASO DE AGUASCALIENTES se esperaría una derrama de alrededor de 2 mil millones de pesos con la participación de 400 negocios… EL RECTOR de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, Armando López Campa, dio a conocer que en el transcurso de este mes de octubre se llevará cabo la licitación de la convocatoria para realizar la construcción de la nueva Planta Tratadora de Aguas que tanto urge a la institución… AHORA SE REQUIERE una que pueda procesar 5 metros cúbicos por segundo de capacidad. López Campa comentó a este diario que don Luis Barba, quien donó los terrenos para la construcción de la Universidad, va a iniciar la liberación los terrenos “para que se inicie de inmediato esta obra antes de que concluya el año”…