Una triste noticia llegó desde España. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el fallecimiento de Fernando de Jesús Calvillo Silva, aguascalentense de 45 años…

LOS ESTUDIANTES DE LA UAA decidieron ponerle números a la transparencia y, de paso, sacarles los colores a más de uno. Crearon ¿Cuánto gana mi profe?, una plataforma que permite consultar sueldos y prestaciones de docentes y directivos universitarios, sin perderse en el laberinto de la Plataforma Nacional de Transparencia. La herramienta, además de amigable, invita a preguntarse si algunos profesores cobran por enseñar o por permanecer cómodamente instalados en su plaza. Pero la cereza del pastel apareció en Rectoría: Juan Carlos Arredondo Hernández percibe un sueldo superior al de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que abre interrogantes sobre el artículo 127 constitucional. Al final, los alumnos terminaron dando una clase de transparencia. ¡Y sin cobrar honorarios!… PERO LA TRANSPARENCIA no se limita a conocer cuánto ganan los funcionarios públicos; también implica saber cómo ejercen sus responsabilidades y administran los recursos. Y en esas anda metido el secretario de Turismo, Mauricio González López, quien quedó en el ojo del huracán luego de que Julia Alessandra Díaz Flores denunciara haber sido despedida injustificadamente el pasado 28 de octubre, presuntamente por motivos de discriminación por ser una mujer trans. Pero ahí no termina el asunto, pues la exempleada también aseguró que el personal de la dependencia fue obligado a colocar los adornos del Festival de Calaveras, a pesar de que se había pagado a una empresa para realizar esos trabajos. Así que, más allá de las flores de cempasúchil y las calaveritas, habrá que aclarar quién hizo la chamba y quién cobró por ella… MIENTRAS ALGUNOS FUNCIONARIOS enfrentan cuestionamientos sobre su desempeño, otros ya preparan los reflectores para presumir resultados. Es el caso del alcalde de Jesús María, César Medina Cervantes, quien a mediados de diciembre rendirá su segundo informe de gobierno, en el que la seguridad pública se llevará buena parte del protagonismo. El presidente municipal promete sacar a relucir cifras sobre prevención del delito, vigilancia y coordinación policiaca, además de destacar una disminución en algunos indicadores delictivos. Para ello, asegura que ha trabajado de la mano con la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Habrá que esperar a diciembre para conocer los números completos y comprobar si las buenas noticias que anuncia el alcalde también se sienten en las calles, porque una cosa es que las cifras luzcan bonitas en el informe y otra que los ciudadanos puedan caminar tranquilos por su colonia… Ya puso sus cartas sobre la mesa rumbo a 2027 la alcaldesa de Tepezalá, Leticia Olivares Jiménez. Dejó claro que seguirá vistiendo la camiseta tricolor, aunque tampoco piensa lanzarse al ruedo electoral para salir raspada. Presumió que su municipio es el principal bastión priista de Aguascalientes, pues aportó más de 8 mil de los 35 mil votos obtenidos por el partido en la entidad. Aunque reconoció que otras fuerzas políticas le han hecho ojitos, descartó cambiar de colores por ahora. Eso sí, pidió a la dirigencia del PRI ponerse las pilas y reestructurar el partido. Sobre una posible diputación, advirtió que solamente competiría si existen posibilidades reales de triunfo. Nada de sacrificarse por amor al partido… MÁS ALLÁ DE LAS ASPIRACIONES políticas, los discursos y las cuentas electorales, hay problemas cotidianos que siguen esperando respuesta. Uno de ellos es el deterioro del puente peatonal de la avenida José María Chávez, frente a la Clínica 1 del IMSS, donde cruzar de un lado a otro ya parece una prueba de supervivencia. Entre escalones deteriorados, pisos dañados, pintura desgastada, suciedad y una malla ciclónica que pide auxilio, los usuarios deben hacer gala de equilibrio para llegar a su destino. Y vaya ironía: quienes más utilizan esta estructura son pacientes, adultos mayores y familiares que acuden al hospital, precisamente quienes menos necesitan practicar acrobacias. Los ciudadanos señalan que otros puentes, particularmente al norte de la ciudad, reciben mejores cuidados. Parece que hasta el mantenimiento tiene sus preferencias geográficas. Ojalá las autoridades atiendan el reporte antes de que alguien termine estrenando una camilla por culpa del puente, porque una cosa es facilitar el acceso al hospital y otra mandar pacientes directamente a urgencias… SI CRUZAR UNA AVENIDA por un puente deteriorado ya es bastante peligroso, hacerlo entre luminarias apagadas tampoco es precisamente un paseo de tranquilidad. Basta darse una vuelta por la avenida principal que conduce al conjunto residencial Bosque Sereno, al poniente de la ciudad, donde la oscuridad es de auténtico terror y las lámparas parecen haberse tomado vacaciones permanentes. La situación quedó en evidencia durante los festejos del Día de Muertos, cuando la falta de alumbrado hizo honor a la temporada de espantos. Y para completar el cuadro, el semáforo peatonal ubicado frente al panteón Jardines Eternos, sobre Segundo Anillo Poniente, también permaneció apagado, pese a la presencia de miles de visitantes. Parece que las autoridades se tomaron demasiado en serio aquello de celebrar entre tinieblas… COMO LA SOLIDARIDAD NO necesita pasaporte, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes decidió tender puentes hasta Europa y concretó una alianza con la organización Martin Etxea. El propósito es brindar mayor protección y acompañamiento a mujeres buscadoras, víctimas de violencia y familiares de personas desaparecidas. El acuerdo contempla el intercambio de experiencias, mecanismos de acogida y alternativas de cuidado para quienes enfrentan riesgos por buscar a sus seres queridos. Y es que, mientras algunas autoridades parecen necesitar una brújula para encontrar soluciones, estas organizaciones buscan sumar esfuerzos de ambos lados del Atlántico. Ojalá la colaboración rinda frutos concretos… POR CIERTO QUE una triste noticia llegó desde España. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el fallecimiento de Fernando de Jesús Calvillo Silva, aguascalentense de 45 años que permanecía desaparecido desde el 28 de octubre, tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo. El accidente dejó decenas de muertos y más de un centenar de lesionados. Entre los mexicanos afectados, once sufrieron heridas leves y fueron dados de alta, mientras que Fernando perdió la vida. La Cancillería informó que brinda acompañamiento a sus familiares y realiza gestiones para apoyar con los gastos funerarios y la repatriación de sus restos. Una tragedia que enluta a Aguascalientes y recuerda que, cuando ocurre lo irreparable, la atención consular debe estar a la altura…