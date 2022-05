No cayó en gracia la postura de la candidata Martha Márquez en el sentido de que defenderá la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Al menos no a Angélica Contreras, representante de la ONG Cultivando Género.

Al establecer una alianza con asociaciones ambientalistas por el cuidado del medio ambiente, la candidata a gobernadora por la coalición “Va por Aguascalientes”, Tere Jiménez Esquivel, habló sobre el tema de la escasez del agua en el estado.

VAYA QUE FUE CAUTELOSA la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde el inicio de la pandemia, a grado tal que en el ínter hubo hasta reclamos porque el resto de las universidades volvieron a las aulas, menos la UAA, pese a ser la que mayor infraestructura tiene. Su retorno a clases presenciales fue por demás sigiloso pero ayer, a través de un comunicado en redes dio a conocer que en virtud de tener buenas perspectivas respecto de la contención del COVID es tiempo del regreso obligatorio a clases 100% presencial a partir del lunes 9 de mayo. Eso sí, continuarán suspendidas hasta nuevo aviso cualquier tipo de celebraciones y actividades especiales como congresos y encuentros, ferias, exhibiciones y viajes académicos, artísticos y deportivos. El aviso incluyó la advertencia del respeto absoluto a las medidas de prevención sanitaria al interior de todos los espacios universitarios, como el uso permanente de cubrebocas y la toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial en los accesos de las instalaciones… NO CAYÓ EN GRACIA la postura de la candidata Martha Márquez en el sentido de que defenderá la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Al menos no a Angélica Contreras, representante de la ONG Cultivando Género, quien compartió, a través de sus redes sociales, lo siguiente: Dice la candidata Martha Márquez, (Verde-PT), en entrevista en una radiodifusora: -“defenderé la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. Que mantendrá la Secretaría de la familia y que su gobierno defenderá a la familia. Le preguntan que cómo va a defender desde el gobierno la vida desde la concepción y la candidata Martha menciona: -«Respetando las leyes». Avísenle que la NOM-046 es de carácter obligatorio, que eso está en la ley, que la Suprema Corte de Justicia ya dijo que es inconstitucional la criminalización del aborto en el Código Penal y que si va a respetar las leyes entonces tendrá que garantizar que el sistema de salud tenga personal médico no objetor de conciencia y a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Avísenle que si va a respetar las leyes tendrá que hacerlo desde la laicidad porque eso sí está en las leyes… SIN NOVEDAD. Como parte de la supervisión sanitaria a los negocios instalados en la Feria Nacional de San Marcos, el ISSEA, llevó a cabo en coordinación con la Profeco, un operativo de revisión a los negocios ubicados en la zona de antros y sobre el Andador J. Pani. En lo que va de la Feria Nacional de San Marcos se han realizado 800 verificaciones sanitarias a negocios instalados dentro del perímetro, se han tomado 425 muestra de alimentos, 40 más de carne y se han analizado 222 bebidas alcohólicas. En lo que corresponde a actividades de fomento sanitario, dijo que se han visitado 3 mil 600 establecimientos, se han entregado 5 mil 940 cubrepelos, 20 mil 565 cubrebocas a los feriantes que los han solicitado y se han regalado 3 mil 787 botellas de 10 mililitros de plata coloidal cada una a los propietarios de los negocios dedicados a la venta de comida, para que desinfecten sus ingredientes. Agregó que también se ha distribuido gel antibacterial entre los visitantes, se han entregado 500 frasquitos de 200 mililitros de solución sanitizante a los negocios y se han colocado 2 mil 264 infografías relacionadas con los cuidados sanitarios que deben tener, como el lavado de manos. Durante estos operativos de supervisión sanitaria no se han detectado irregularidades… AL ESTABLECER UNA ALIANZA con asociaciones ambientalistas por el cuidado del medio ambiente, la candidata a gobernadora por la coalición “Va por Aguascalientes”, Tere Jiménez Esquivel, habló sobre el tema de la escasez del agua en el estado, afirmando que en el recorrido que ha hecho por los municipios, se ha dado cuenta que todos tienen problemas. “Algunos porque no pagaron la energía para sacar el agua, otros porque los pozos se están abatiendo, otros porque no tienen cuidado del sistema”. Por lo anterior, dijo que harán un Sistema Estatal de cuidado, viendo que llegue el vital líquido a cada lugar, enfatizando que es un tema al cual no le van a dar la vuelta y por el contrario, van a hacerle frente, “y tenemos que ver la manera de cómo solucionarlo. Si en países como Singapur, o Dubai, que no tienen agua la reutilizan, qué no podemos hacer algo”, cuestionó al tiempo de afirmar que aquí hay gente que participa en las universidades, muy preparada, “pues ya no podemos estar esperando con más técnicas. Ya están los estudios, es momento de ponernos a trabajar todos pero que sea integral, el campo, la educación, el funcionamiento tanto del agua potable que llegue a cada lugar, como las líneas moradas, la industria, tienen que participar todos y va a ser posible”. En tal sentido, reafirmó su compromiso ante dicha problemática, tal y como lo hizo hace tres años en que firmó una carta para decir no se puede quedar una empresa que no ha ayudado a la capital, “pero también veo que los otros municipios tienen un gran problema. El día de mañana haremos un sistema, vemos la rentabilidad de los pozos, veremos cómo se va a reutilizar, cómo cuidar entre todos, esta región. Estaré en la disposición”… YA ESTÁ EN MARCHA la sexta edición del Programa de Formación Empresarial, de la SEDEC, en el que emprendedores, micro y pequeños empresarios del estado podrán adquirir las herramientas necesarias para crear y profesionalizar sus proyectos de negocio. Dicho programa de capacitación y acompañamiento especializado se impartirá de manera presencial en más de 15 sesiones y dará comienzo el miércoles 11 de mayo del año en curso, puntualizando que el cupo es limitado y la fecha para el cierre de inscripciones es el próximo viernes 6 de mayo desde el sitio web https://acortar.link/FormacionEmpresarial. Se compone de dos bloques, el primero de ellos sin costo e integrado por los temas de Diseño de plan de negocios, Planeación, Modelo Canvas, Mercadotecnia, Comercialización y Contabilidad; el segundo iniciará el viernes 3 de junio, con pago mínimo de recuperación, con sesiones de Finanzas empresariales, Estrategias de comercialización, Mercadotecnia digital y Dirección de negocios… Será hasta este día, cuando el nuevo Consejo Directivo de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Aguascalientes, realice de manera formal la toma de protesta para el periodo 2022-2023, el cual será encabezado por el nuevo presidente Miguel Ángel Breceda Solís. El evento a realizase en un hotel, se espera cuente con la asistencia del gobernador Martín Orozco Sandoval…

¡Participa con tu opinión!