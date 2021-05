Le hicieron el feo a la CROM, Leonardo Montañez y Arturo Ávila; ninguno fue al foro convocado por la representación sindical para conmemorar el Día del Trabajo.

Queremos agua, clamó un grupo de unas 25 personas que se apostaron ayer a las puertas del CDE del PAN cuando adentro se llevaba a cabo la conferencia de prensa del líder nacional, Marko Cortés Mendoza.

LOS MÁS CONTENTOS con la vacunación de los maestros son los taxistas. Y es que dice el presidente de la Asociación de Taxistas Revolucionarios, Refugio Eudave Ortiz, que si durante abril les mejoró notablemente la actividad, ahora que los docentes están inmunizados crecen las esperanzas de que el regreso a clases presenciales esté próximo y entonces sí, se reactive mucho más la demanda del servicio… LE HICIERON EL FEO a la CROM, Leonardo Montañez y Arturo Ávila; ninguno fue al foro convocado por la representación sindical para conmemorar el Día del Trabajo. El primero se disculpó mediante oficio y dijo algo así como que tenía mejores cosas que hacer, en tanto el segundo ni siquiera dio señales de vida, mucho menos avisó que no iría, como las reglas de urbanidad indican cuando uno es invitado a algún lugar y no puede ir. El líder cromista, Jesús Enrique Ramírez Pérez, dejó en claro que los espacios en política nunca se quedan vacíos, si algún candidato no quiere ofrecer sus propuestas a la clase trabajadora, otros lo harán y de esta forma los trabajadores podrán tomar decisiones respecto a aquellos que sí quieren darles la cara… algo así como un “nos vemos en las urnas”… SE PONEN SUS MOÑOS, también, varios candidatos de diferentes partidos políticos que se resisten a participar en el debate -de los 30-, que ha programado el Instituto Estatal Electoral, por cada uno de los cargos en juego en el proceso electoral en curso. El pretexto es que si no van los principales contrincantes, no tiene caso, pues para exponer propuestas y que sean comparadas por los ciudadanos, se necesita de la participación de todos y no sólo de los que son desdeñados por quienes abanderan a los “partidos con posibilidades”… DESDE LA DIÓCESIS, se ha pronunciado al respecto el vocero Rogelio Pedroza González, quien consideró que los candidatos a los diferentes cargos de elección, deben estar preparados para dar a conocer sus propuestas sin generar enconos entre la ciudadanía que merece escuchar y conocer los planteamientos de los aspirantes. Dijo que respeta a los partidos y sus abanderados, pero desde su punto de vista, sería mejor que no se comprometieran con algo que no es factible de realizar… QUEREMOS AGUA, clamó un grupo de unas 25 personas que se apostaron ayer a las puertas del Comité Directivo Estatal del PAN, cuando adentro se llevaba a cabo la conferencia de prensa del líder nacional del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza. Con pancartas en mano destacaron otras consignas como: “Campaña de Leo Clausurada por falta de agua”, “Leo no resolvió la carencia de agua”, “No más pan y circo exigimos nuestro derecho al agua”, “Sin agua no más PAN”, “Sin Agua no hay vida”, “Veolia y el PAN ya se van fuera Leo”, “Leo Montañez cómplice de Veolia”. Ante esta manifestación, adentro del PAN fueron cerradas con palos las puertas y candados para evitar cualquier situación. Sin embargo, tras concluir la rueda de prensa, los manifestantes de inmediato se retiraron… NO LOS VIO NI LOS OYÓ, como decía aquél, pues Marko Cortes aprovechó su visita de pisa y corre para augurar el triunfo panista en las elecciones del 6 de junio. Se limitó a decir que en el tema del agua confía que los gobiernos, estatal y municipal, estén haciendo la parte que les corresponde para resolver un tema que es de vital importancia. Luego, dejó en claro que chicahual o no, Javier Luévano seguirá siendo candidato, por aquello de su registro como abanderado indígena y la crítica que ha recibido de que no es parte de la comunidad Chicahual. Cortés Mendoza afirmó: “no tienes que serlo, simplemente tienes que estar adscrito y acreditar que has hecho trabajo por las comunidades, tal cual, por lo que seguirá siendo candidato”… CON LA REANUDACIÓN, hoy, de las clases a distancia, la dirección de Educación Básica del IEA regresará al llamado a los directores, padres de familia y profesores a trabajar fuerte y con constancia en la Cruzada por el Rescate de Estudiantes, y las estrategias son aplicadas escuela por escuela de acuerdo a sus contextos para recuperar la comunicación con los niños y adolescentes… EL TRIBUNAL LOCAL ELECTORAL sigue resolviendo acusaciones del PAN contra MORENA y viceversa, sobre hechos y denuncias que se dieron antes de que iniciara formalmente la campaña proselitista. Los magistrados ayer declararon inexistentes las denuncias en contra de los candidatos a la alcaldía de Aguascalientes, Leonardo Montañez de Acción Nacional y Arturo Ávila de MORENA. En ambos casos, las acusaciones tuvieron que ver con presunto anticipo de campaña, pero también se resolvió que no había causas que demostraran que eso había ocurrido. En el caso de Arturo Ávila, la acusación del PAN fue además de actos anticipados de campaña, también por presuntamente utilizar símbolos religiosos en alguna de sus publicaciones de Facebook, con la sospecha de que se generaría un posicionamiento indebido frente al electorado; pero los magistrados electorales tampoco consideraron que eso se hubiera cometido, al menos no con las pruebas presentadas por Acción Nacional… AÚN CON EL APOYO del Ejército y la Guardia Nacional, y operativos preparados para reforzar el blindaje y preservar la seguridad local cuando entidades vecinas enfrentan complicaciones ante el actuar de la delincuencia organizada, la Federación debe cambiar la estrategia y hacer un replanteamiento que permita garantizar la tranquilidad a la sociedad. Así lo consideró el secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, quien aseveró que la Guardia Nacional en la entidad ha sido de mucho apoyo para el trabajo que en este tema se ha hecho a nivel local, a pesar de que requieren de más apoyo jurídico en su normatividad, pues se requieren más convenios y acuerdos… LUEGO QUE EN FEBRERO pasado el Congreso del Estado aprobó por mayoría cambios a la Constitución local para fijar un blindaje a la vida desde la fecundación, iniciativa en documento presentado por el Frente de la Familia, organizaciones feministas solicitaron el amparo contra esa Ley y buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declare inconstitucional. Al respecto, la diputada Karina Banda Iglesias expresó que esos amparos solicitados son válidos y ahora se espera la resolución de la SCJN, instancia que será la encargada de determinar si los otorga o no, pero “lo más importante es que no exista polarización, pero las personas cuando presentan un amparo, lo hacen porque no están de acuerdo y eso también es válido”… CLIMA. El Servicio Meteorológico Nacional informa que para este lunes un nuevo Frente Frío recorrerá el noroeste de la República Mexicana. Mientras que una línea seca se localizará en el noreste del territorio nacional, por lo que ambos sistemas ocasionarán rachas de viento fuertes en dicha región. Mientras que una Circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional. Para Aguascalientes se espera un cielo mayormente despejado, vientos del sur y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 8 grados centígrados.