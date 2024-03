Hasta ahora no se percibe ni siquiera una tibia la intensidad de los candidatos a cargos de diputaciones federales y senadurías…

El enfoque se dirigirá a la campaña por la Presidencia de la República, que sumará todo el interés de la ciudadanía, y será factor de decisión en las urnas…

Y COMO NO SON POCOS los aguascalentenses que tienen la mirada más puesta en San Marcos que en las campañas electorales, arrancamos con un apunte ferial. Resulta que la empresa concesionaria del Palenque de la Feria ha emitido un comunicado… EN ESTE MENSAJE, se advierte a la población en general no atender publicaciones en páginas y sitios que no correspondan a los estrictamente oficiales, a manera de evitar que la gente pueda caer en engaños sobre la venta de boletos… POR CIERTO QUE esta semana todavía se mantenían las taquillas abiertas para la venta de los boletos disponibles de “la variedad” de la verbena abrileña en el Palenque… ESTE FIN DE SEMANAvolvieron a registrarse hechos de violencia, con ataques armados, uno de los cuales quedó videograbado por dispositivos instalados en casas particulares… AFORTUNADAMENTE la víctima salió ilesa, pese a que el atacante disparó en múltiples ocasiones…EN OTRO DE TREScasos sí se registraron dos víctimas mortales. Esto sucedió la noche del viernes en una cevichería, ubicada en el complicado fraccionamiento Pilar Blanco… POR OTRA PARTE,en el municipio de Jesús María una mujer y un hombre resultaron lesionados por arma de fuego… CABE SEÑALARque dos de estos episodios se suscitaron prácticamente a plena luz del día, como una situación poco recurrente cuando se registran hechos de este calado…. EL INICIO DE LAS CAMPAÑASelectorales se dio en un contraste de temperaturas, ya que si bien, se siente un poquito más caluroso el clima, hasta ahora no se percibe ni siquiera una tibia la intensidad de los candidatos a cargos de diputaciones federales y senadurías… TOMEMOS EN CUENTAque el trecho de tres meses de duración les podría pesar al fin de la contienda, considerando que a la mitad de este periodo se sumarán las campañas locales, que vendrán saturar la exposición al máximo para los electores… TAMBIÉN ES CIERTOque el enfoque se dirigirá a la campaña por la Presidencia de la República, que sumará todo el interés de la ciudadanía, y será factor de decisión en las urnas para el resto de las candidaturas. Ahí es donde se concentrarán las fichas en esta ruleta… POR LO PRONTO, Arturo Ávila Anaya se presentó como el remedio a todos los males de Aguascalientes en su papel de candidato a la diputación federal por el Distrito 1, que abarca los municipios de Cosío, Rincón de Romos, Tepezalá, Asientos, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, Jesús María, San Francisco de los Romo, Calvillo y El Llano…SEGÚN EL EMPRESARIO, respaldado por MORENA, PT y PVEM, asuntos como la sequía, la inseguridad, la falta de inversión y empleo serán algunos de los retos que él “sabrá resolver”, lo cual podría interpretarse, en este contexto, que podría hacer que por fin lloviera. ¡Vaya súper poderes!… QUIEN YA INTENTÓ dos veces ser alcalde de Aguascalientes sin contar con el respaldo mayoritario de la población, compite ahora contra Humberto Ambriz Delgadillo, alcalde de Pabellón de Arteaga con licencia y candidato de la alianza PAN, PRI y PRD… EN ESE MISMO RING, y con maya naranja de Movimiento Ciudadano contiende también el ex titular del IEA,Ulises Reyes Esparza, quien competirá por MC… SE ANTOJA INTERESANTE el debate que se podría dar entre quienes van por la curul marcada con el distrito 01 en el palacio de San Lázaro…EN OPINIÓN DEL SECRETARIOgeneral del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica de la FTA, Rogelio Padilla de León, hay un impacto negativo en las becas otorgadas por el Gobierno Federal a través del programa «Jóvenes Construyendo el Futuro»… Y ES QUE SEGÚNel líder sindical, actualmente en el sector automotriz de Aguascalientes hay mucha rotación de personal joven sobre todo a nivel operario, que no quiere batallar ni salir de su zona de confort y prefiere recibir las becas del Gobierno… TAMBIÉN COMENTÓ QUE, si bien las becas son un recurso importante, es fundamental que su otorgamiento esté vinculado al esfuerzo y el mérito individual. Desde su perspectiva, el otorgamiento indiscriminado de becas podría fomentar un sentido de conformismo y desincentivar la búsqueda activa de empleo y superación personal…