CAUSA ASOMBRO que en días recientes visitantes del Bosque Urbano del Complejo Tres Centurias hayan denunciado la presencia de un grupo de por lo menos 20 personas que protagonizaban una riña en este lugar, que está diseñado para la sana convivencia de las familias… RESULTA IMPERATIVO que este tipo de incidentes entre grupos de malvivientes sean acotados; porque también quedó demostrado que hace falta mayor vigilancia en la zona… LA APROPIACIÓN de estos espacios por parte de los ciudadanos, y de manera especial por parte de niños y jóvenes que buscan sana recreación, resulta fundamental para la reconstrucción del tejido social y para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad… DE AHÍ LA IMPORTANCIA de que las autoridades de la ciudad no tiren al cajón del olvido lo sucedido y que hagan lo necesario para que esta clase de zafarranchos no se repitan… LO QUE TAMPOCO debería repetirse, es eso de aventarse importantes modificaciones urbanas -como las de la calle 5 de Mayo- sin antes “socializar” cualquier plan que pudiera impactar en la dinámica de quienes ahí viven, transitan o laboran… AHORA, en plan remedial, es tiempo de ponerse creativos, sanar, generar concordia y ofrecer soluciones para que en este proyecto de movilidad y la satisfacción de las necesidades de los locatarios de la zona puedan armonizarse… EN ESE TENOR, Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial de Aguascalientes, consideró que con un plan integral de incentivos, diseñado en colaboración entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Aguascalientes, se podría brindar un salvavidas a los negocios que están pasando las de Caín en inmediaciones de lo que se conoce popularmente como “Jardín de los Mariachis”… EN LLUVIA DE IDEAS, el economista propone que las autoridades estatales y municipales cocinen ahora un plan estratégico que identifique los giros comerciales más afectados en este momento, así como realizar una evaluación del ciclo de vida de los establecimientos y los productos que venden… ALDAPE RECORDÓ QUE, en el pasado, durante los cambios realizados en la avenida López Mateos, se pronosticaban cierres de negocios, pero gracias a las modificaciones implementadas, esto no sucedió… REFIRIÓ QUE ES FUNDAMENTAL tener en cuenta que los cambios inevitablemente afectarán a diferentes sectores, por lo que estos proyectos deben considerar no sólo los beneficios para los usuarios del transporte público en términos de ahorro de tiempo, sino también las posibles afectaciones para vecinos, comerciantes y peatones… LA RECETA de quien fuera secretario de Desarrollo Económico estatal hace algunos años incluye priorizar la operación de los negocios a pesar de las modificaciones por la instalación del Eje Troncal, promover los establecimientos aprovechando redes y medios locales disponibles, como Radio y Televisión de Aguascalientes. Para rematar, sugirió también establecer convenios con estacionamientos de la zona para propiciar la actividad comercial… ATERRIZAR CUALQUIER DESFILE de sugerencias y buenas intenciones, obviamente, tendrá que pasar antes por una pregunta clave: ¿Habrá disposición de las partes para corregir el rumbo, o al menos atenuar el golpe?… OBRAS QUE POR EL CONTRARIO suelen ser recibidas con sonrisas, bombo y platillo por la población, principalmente por los sectores menos favorecidos, son clínicas y hospitales… TAL ES EL CASO de Pabellón de Arteaga, municipio en el que avanzan las gestiones para la construcción del Hospital General de Zona número 4 del IMSS y la reanudación de las obras del Hospital de Pabellón de Arteaga, en el caso de este último, tras una década de mantenerse más congelado que la nariz de una momia esquimal… EL ALCALDE DE AQUELLA demarcación, Humberto Ambriz Delgadillo, aseguró que su administración está haciendo todo lo que en sus manos está para que ambos sueños se cristalicen sin mayores atorones… COMO PARTE de esta chamba, se han discutido los detalles necesarios para avanzar en la construcción de los hospitales en reuniones con la gobernadora Tere Jiménez y el propio titular del IMSS, Zoé Robledo… POR CIERTO, compartió que siguiendo la petición expresa de la gobernadora, se tiene en el tintero la construcción de un albergue cerca del Hospital 4 del IMSS, donde las personas podrán descansar, alimentarse y regresar a acompañar a sus seres queridos cuando se les permita el ingreso al nosocomio. La construcción de dicho refugio ya se encuentra en pláticas con un desarrollador… AMBRIZ SEÑALÓ también que la construcción de estos hospitales representa una derrama económica aproximada de 2 mil millones de pesos, cifra que generará un impacto económico significativo no sólo para el Municipio, sino también para toda la región, ya que el flujo de personas que acudirán a recibir atención médica beneficiará no sólo a Pabellón de Arteaga, sino también a las comunidades vecinas… POR CIERTO que ayer visitó Pabellón de Arteaga la titular de la delegación de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes, Silvia Licón Dávila. En un evento en que se distribuyeron 22 tarjetas al mismo número de planteles educativos de la región… LA FUNCIONARIA federal informó que se entregaron en la entidad cerca de 12 millones como parte del programa “La Escuela es Nuestra”, recursos con dedicatoria especial para preescolares, primarias y secundarias ubicadas en localidades con alta marginación o rezago social… TAMBIÉN DETALLÓ que la comunidad escolar podrá elegir uno o varios de los siguientes usos del recurso: horario extendido, servicio de alimentación, equipamiento, rehabilitación o ampliación de las condiciones físicas del plantel…