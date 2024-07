Se procederá legalmente, si es necesario, contra los medios como USA Today que difundan noticias falsas, aseguró ayer el secretario de Comunicación y Vocería del Gobierno del Estado, Enrique de la Torre.

Una grave crisis hídrica sigue latente en la entidad pese a las precipitaciones recientes, uno de los casos más preocupantes es la Presa La Codorniz, en Calvillo, pues apenas tiene un 8% de su capacidad.

CUMPLIRÁN LOS DIPUTADOS a partir de hoy con sesionar cada miércoles y lo harán hasta mediados de septiembre que termine el periodo constitucional de la legislatura. No traen en agenda algún tema trascendente ni se advierte alguno que pudiera surgir como para que se activen en las siguientes semanas, es decir, nadarán de muertito de aquí a la noche del grito para cerrar el ciclo y enunciar todo lo que hicieron como representantes del pueblo. Así que hoy, a las 9:00 horas se instalará la Diputación Permanente y los “castigados” para hacerse cargo de este periodo son: Salvador Ramírez, como presidente; Arturo Piña de vicepresidente; Cuauhtémoc Escobedo será el primer secretario; Sanjuana Martínez la segunda secretaria y Ana Gómez fungirá como prosecretaria… HARÁ QUE CUMPLA EL INE cuando rinda el informe de la fiscalización en el proceso electoral de este año. Brenda Castrejón dice que se elaboran informes, dictámenes y demás, aunque se anticipa que la última palabra referirá que se cumplió la ley a cabalidad y no hay nada qué reclamar. En fin, en su momento el pronunciamiento dirá si fue un mal cálculo o no… SE PROCEDERÁ LEGALMENTE, si es necesario, contra los medios como USA Today que difundan noticias falsas, aseguró ayer el secretario de Comunicación y Vocería del Gobierno del Estado, Enrique de la Torre, insistiendo en que la información sobre el accidente del Águila I ha sido manipulada para crear incertidumbre, vamos, una fake news. Destacó que el seguro ya será pagado, lo que confirma la transparencia del dictamen. Respecto a la desinformación, dijo que se ha solicitado el derecho de réplica, subrayando la responsabilidad de informar con veracidad… TODO APUNTA A QUE EL HH estará pronto bajo la rectoría del sistema IMSS–Bienestar; y es que nuevamente la autoridad estatal abordó el tema como queriendo preparar el terreno para la noticia y fue precisamente el vocero De la Torre quien ayer recordó que la gobernadora Tere Jiménez estuvo la semana pasada con el director del IMSS, Zoé Robledo, como lo informó El Heraldo, y que tienen el tema en la mesa evaluando las implicaciones del cambio. El argumento por supuesto es que la decisión se tomará para mejorar la atención médica sin retrocesos. Dijo que el Hidalgo, seguirá bajo protección estatal y no se permitirá que se afecte la salud de los aguascalentenses… y también que las negociaciones continúan con el compromiso de garantizar el bienestar de la población… UNA GRAVE CRISIS HÍDRICA sigue latente en la entidad pese a las precipitaciones recientes que si bien han tenido un impacto notable en la vegetación local y en los niveles de agua de las presas, siguen siendo irregulares y escasas. Según el Sistema Nacional de Información de Agua (SINA) de la Comisión Nacional del Agua, uno de los casos más preocupantes es la Presa La Codorniz, ubicada en Calvillo, pues apenas tiene un 8% de su capacidad total. Este nivel extremadamente bajo refleja la severidad de la sequía que ha afectado a la región durante los últimos años. La Presa La Codorniz no sólo es crucial para la gestión del agua, sino que también es un atractivo turístico, ofreciendo espacios para actividades al aire libre y pesca, lo que añade una dimensión económica y recreativa a la situación. La Calles, en San José de Gracia sobre el Río Santiago, muestra 10% de su capacidad. Aunque ha habido un incremento, el nivel sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades del estado. Por otro lado, la Presa del Jocoque, también en San José de Gracia, está en una situación más favorable con el 83% de su capacidad. Este es uno de los niveles más altos en la región y ofrece un respiro en medio de la crisis. La Presa Media Luna, situada en Calvillo, alcanza el 16% de su capacidad. Aunque se observa un incremento respecto a periodos anteriores, el nivel sigue siendo bajo, lo que refleja una mejora limitada. Finalmente, la Presa Malpaso se encuentra al 8.7% de su capacidad, una situación similar a la de La Codorniz… VINIERON A PROMOCIONAR la edición 2024 de la Feria Nacional Potosina, que se realizará del 9 de agosto al 1 de septiembre, con artistas como Maluma, Black Eyed Peas, Intocable y más en el Teatro del Pueblo y Banda MS, Alejandro Fernández, y otros en el palenque. Dicen las autoridades de SLP que esperan más de 9 millones de asistentes, será gratuita y contará con artistas, espacios comerciales y artesanos. La Ciudad de México será el invitado de honor… UNA DOSIS DE PASIFLORA recetó el dirigente de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Jorge Rangel, a sus agremiados al sostener que El País dirá lo que guste pero la estafa contra la UAA no tocó ni un sólo peso del fideicomiso para las pensiones y jubilaciones de la máxima casa de estudios. Detalló que en la asamblea de la ACIUAA, rindió un informe del estado que guarda el fondo de pensiones y jubilaciones, mismo que a la fecha se mantiene íntegro en sus aportaciones y rendimientos. Afirmó que la ACIUAA mantiene finanzas sanas, lo cual quedó de manifiesto luego de que el actuario Francisco Miguel Aguirre, de Valuaciones Actuariales del Norte, S.C., confirmó la integridad del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la UAA. Rangel Magdaleno enfatizó que la sección de recursos de los académicos tiene soporte hasta el año 2105, con lo cual su esperanza de vida tiene alcance a largo plazo…