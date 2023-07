La realidad de las calles en el oriente de la ciudad capital y prácticamente todos los sectores populares, es la presencia de grupos de menores de edad que conforman pandillas causando problemas y molestias entre sus vecinos.

UN LLAMADO A LA SEMARNAT hizo la diputada del PVEM, Geny López Valenzuela, para asegurar que el estudio de impacto ambiental sea el correcto en ese proyecto de 50 hectáreas en Bosques de Cobos para fraccionar en una tierra que debe mantenerse como área natural. Las autoridades estatales y municipales deben estar involucrados también para proteger las áreas naturales que son zonas de recarga de agua. No hay que permitir que ganen los intereses económicos de los desarrolladores inmobiliarios, sostuvo, al tiempo de señalar que este lunes se reunirá con el alcalde Leo Montañez para conocer su postura respecto a este tema. La también diputada presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático consideró que más que estimular las nubes para propiciar las lluvias, lo que el Gobierno del Estado debe estimular es la conciencia social desde la manera en cómo se usa el agua en los hogares y en los fraccionamientos… LA REALIDAD DE LAS CALLES en el oriente de la ciudad capital y prácticamente todos los sectores populares, es la presencia de grupos de menores de edad que conforman pandillas causando problemas y molestias entre sus vecinos. Lamentablemente la ausencia de padres mientras trabajan o en el peor de los casos por el desentendimiento de padres irresponsables, es una de las problemáticas a las que se enfrenta la policía al momento que es requerida su intervención. Con este diagnóstico y la falta de recursos para la contención de menores infractores, es que el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso, reconoció la necesidad de que haya modificación en el marco legal para que los adultos asuman las consecuencias de lo que ocasionan sus vástagos, y en caso de ser necesario, penas más severas para los menores infractores… EL 26 DE JULIO es el último día de clases marcado en el calendario escolar en el estado, aclaró la directora el Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez. Enfatizó que dicho calendario se tiene que cumplir por parte de todas las escuelas de educación básica, por lo que el IEA estará vigilando permanentemente que eso suceda. “Desafortunadamente tenemos uno que otro director que es más relajado, pero pues en esa tarea estamos”. A diferencia de otros estados que han adelantado la terminación del ciclo lectivo 22-23, puntualizó que en Aguascalientes la conclusión será hasta el 26. Asimismo, recordó que se tiene también una semana en la que los docentes estarán en un taller intensivo de capacitación sobre la Nueva Escuela Mexicana. “Es un proceso de preparación que se ha venido llevando desde hace prácticamente más de ocho meses, a través del cual se les ha ido formando a los docentes sobre la implementación de este nuevo modelo educativo”. Indicó que el último taller de formación para docentes justo va a ser la semana antes del 26, y en esa semana se cierra ya el ciclo escolar… DE LOS AFECTADOS en el fraccionamiento San Gerardo, el delegado del Infonavit, Sergio Armando González Serna, aclaró que hasta el momento sólo han tenido el acercamiento de una persona. “Ellos son los que tienen que venir a decirnos qué fue lo que ocurrió. Se necesita un dictamen de Protección Civil porque tenemos otro seguro, que es el de daños por desastres naturales, que en este caso no estoy tan seguro de que sea el caso, no hubo un desastre natural que lo provocara”. Indicó que para eso solicitan el dictamen de Protección Civil. “Si el dictamen de Protección Civil indica que fue un desastre natural, podría Infonavit incluso otorgar este seguro para esas viviendas. Al momento sólo un acreditador ha acudido a Infonavit y está en el trámite de traer sus evidencias. “Protección Civil tendría que declarar que esto fue un evento de tipo natural. Si fue un evento por mala calidad de la construcción o vicios ocultos, quien tiene que intervenir es la constructora, en definitiva”. Subrayó que el Infonavit brinda el acompañamiento a los afectados, quienes todavía tienen vigente su crédito, en estricto sentido. Si no fuera por desastre natural tendría que ser la constructora quien debería responder”… BUSCAN PERFILAR la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la delegación estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción la incorporación de profesionales del sector a las empresas y compañías del ámbito constructivo. En una reunión de trabajo entre la rectora Sandra Pinzón y el presidente de la CMIC, Arentsen Dávila, estrecharon lazos de colaboración que garanticen la capacitación y actualización de los alumnos y egresados, acorde a las principales necesidades de las empresas. Dávila manifestó que los retos que enfrenta el sector en la búsqueda de colaboradores son múltiples, como el proceso de identificación de egresados que puedan mantenerse por largo tiempo en las empresas y el interés por sumarse a proyectos de innovación, acorde a las exigencias de una dinámica cambiante en la industria… NADIE SE ACUERDA del desarrollo social en el Congreso; la diputada Laura Ponce señaló que actualmente en la Comisión de Desarrollo Social no ha recibido iniciativas por parte de sus compañeros legisladores y por ello no ha tenido mucho trabajo legislativo por hacer, y es extraño que no lleguen dada la importancia del tema, motivo por el cual ha tenido que sacarlas directamente, pero el resto de los diputados no han presentado. Desde la instalación de la legislatura, sólo 15 iniciativas se han presentado en el ámbito social y esto significa también que el área está en orden en materia legal… Ojalá!… LA LLEGADA DE LAS LLUVIAS es una razón adicional para tomar en consideración los reclamos de quienes deben esperar a la intemperie cuando acuden a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que apenas ofrece una pequeña carpa para sus usuarios, mientras que en el caso del Poder Judicial, son las personas que acuden a tramitar carta de no antecedentes penales quienes deben prever un paraguas por si les toca hacer fila bajo el agua…