Se espera que, a final de cuentas, desde esta dependencia se haga lo necesario para aclarar las responsabilidades de los servidores públicos que se hayan visto involucrados…

Aquí no hay más entes descomunales que los peligros que corremos si no se mantiene a raya a los grupos delictivos…

MEDIOS NACIONALES manejan como un trascendido la renuncia del delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Aguascalientes, Rodrigo Román Ortega, luego de que fuera señalado públicamente por el Observatorio de Violencia Social y de Género en una rueda de prensa efectuada hace una semana… SE MANEJA LA VERSIÓN de que, tras dos señalamientos directos de dos trabajadoras, el referido decidió dejar el cargo… TRAS ESTE MOVIMIENTO del funcionario federal, se espera que, a final de cuentas, desde esta dependencia se haga lo necesario para aclarar las responsabilidades de los servidores públicos que se hayan visto involucrados y el asunto no quede envuelto en un misterio… LO QUE NO ES ningún misterio para muchos niños y adolescentes aficionados a las redes sociales son las “creepy paste”, que hoy en día se perfilan como uno de los productos de consumo más virales… SE TRATA DE VIDEOS realizados por los jóvenes creadores de alta post producción, donde seres fantásticos y escenarios reales se mezclan para crear historias y leyendas que resultan muy atractivas para los chamacos, y también para los amantes de la ciencia ficción… CURIOSAMENTE, la falta de mejor agenda de la temporada decembrina en algunos medios digitales ha despertado interés en un vídeo con estas características que promete convertirse en el próximo “siren head” del momento -si no sabe a qué se refiere este término, bien puede consultarlo con los más “digitalizados” de la familia-… SE TRATA DE UN SER MÍTICO creado con la magia de la computadora. Fue hace ocho meses que se divulgó un video de un supuesto gigante sobre un cerro por parte de un usuario de Tik Tok identificado como Lalo Dance, en el cual se hace referencias a posibles ubicaciones en distintas partes del mundo… AHORA UNA NUEVA VERSIÓN en boga entre los usuarios locales muestra una grabación que un supuesto testigo realiza en un cerro cercano a nuestro estado… ASÍ QUE RECORDANDO el clásico “no todo lo que brilla es oro”, no se vaya con la finta, que todo es una ilusión de perfecta hechura, y aquí no hay más entes descomunales que los peligros que corremos si no se mantiene a raya a los grupos delictivos… OTRO MONSTRUO que amenaza a nuestra tierra es que la industria automotriz, que da pan, comida y techo a miles de aguascalentenses, se quede sin gasolina… Y ES QUE, ante la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, el Colegio de Economistas de Aguascalientes hizo un llamado al Gobierno del Estado para que aliste medidas de contención que en determinado momento puedan respaldar a este importante sector productivo… LA PRESIDENTA de esta asociación, Dafne Gissel Viramontes Ornelas, explicó que ante la amenaza de una temporada de vacas muy flacas en el país vecino, las autoridades estatales deben pensar en qué hacer para que la recesión no nos agarre fuera de base y proteger a la industria automotriz, pues de lo contrario se tendrán pérdidas de empleo bastante significativas… DICHOS PLANES de contingencia deberían contemplar diversos escenarios, como una baja en las exportaciones, qué se hará en términos de empleo, cómo va a acompañar el Gobierno a las familias que se queden sin empleo, qué pasará si se paran las operaciones, si habrá posibilidad de subsidio o se crearán fuentes alternativas de empleo… YA ENTRADA EN GASTOS y en el mismo tenor del consejo de “nunca poner todos los huevos en una sola canasta”, la especialista explicó que se tuvo que iniciar desde hace mucho tiempo en la entidad con la diversificación de las actividades económicas, con el objetivo de quitar la dependencia que se tiene con una sola industria. Agregó que las empresas tecnológicas pueden ser una opción para tales fines… DONDE LAS COSAS pintan bien y huelen mejor, es entre los tahoneros de la entidad, pues tras los días de alta demanda de sus productos por la temporada navideña y el incremento en el consumo de bizcochos y pasteles que se activa por las bajas temperaturas, vienen más días de chamba intensa… PARA TODOS ELLOS, esta semana se arranca con un fuerte empuje de la actividad gracias a la tradición de la Rosca de Reyes, fuertemente posicionada en las familias, pese a que aquí en Aguascalientes no se acostumbra mucho que lleguen regalos por parte de los Tres Reyes Magos… Y YA ENTRADOS en temas de adviento y festejos navideños, el Obispo Juan Espinoza, en su primera rueda de prensa del año, exhortó a la sociedad a cuidarse y tomar la mano de Dios. También dirigió palabras a los no creyentes, invitándolos a lanzar su mirada “a un ser superior” y cubrirse con su presencia… EL PRELADO apuntó que hoy en día el 87% de los aguascalentenses se declaran católicos y consideró que su fe debe llevarse a la vida diaria y no limitarse a visitar el templo o acudir a misa… POR CIERTO, que el Obispo Espinoza Jiménez ya cumplió el pasado 23 de diciembre un año en que el papa Francisco lo nombró el Pastor de esta Diócesis… COMO SE RECORDARÁ, el prelado llegó a su nuevo hogar el 15 de febrero, y comentó que en este tiempo que ha vivido en Aguascalientes ha encontrado a una sociedad muy tranquila…