A partir de hoy, la Secretaría del Ayuntamiento capitalina recibirá de las dependencias la información sobre las reglas de operación de los programas sociales que se estarán atendiendo a lo largo del proceso electoral.

A propósito de protocolos, de acuerdo a la Guardia Sanitaria, no se detectaron en las celebraciones del nuevo año, anomalías en establecimientos de giros reglamentados.

REGULAR LAS CASAS DE EMPEÑO es, otra vez, interés al interior del Congreso del Estado donde se trabaja en la elaboración de una ley que establezca bases para su funcionamiento en toda la entidad. Los diputados Alma Hilda Medina y Enrique García proponen dar certeza jurídica a los usuarios de estos servicios, sin desatender a los dueños de dichos establecimientos. Lo que se trata es evitar que las casas de empeño sean almacén de ladrones, y prevenir que allí vayan a ser cambiados objetos robados a cambio de dinero, por lo que la propuesta es que quienes vayan a empeñar artículos, presenten una identificación oficial y registren su huella. Además, para la apertura de un negocio de esta naturaleza, también se deberá cumplir con ciertos requisitos e incluso, contratar un seguro para responder por los daños que se puedan causar a las prendas empeñadas. Por lo pronto, es una iniciativa que ya está en manos de la Diputación Permanente… A PARTIR DE HOY, la Secretaría del Ayuntamiento del municipio de Aguascalientes recibirá de las dependencias capitalinas la información sobre las reglas de operación de los programas sociales que se estarán atendiendo a lo largo del proceso electoral para presentarla al Cabildo al final de enero para su análisis y aprobación. El año pasado, también electoral, se autorizaron 57 reglas de operación para programas sociales, pero este año todavía no se sabe bien el número porque hay modificaciones en las acciones y la intención es tener la información a la brevedad, pues aunque la ley electoral da un periodo más amplio, el gobierno capitalino no quiere llegar a los límites de tiempo legales. Jaime Beltrán, señaló que el municipio de Aguascalientes requiere que todos los servidores públicos se informen a fondo y planeen la operación de sus programas sociales para que no haya afectaciones a la ciudadanía en los apoyos que reciben… AL CIERRE DEL 2021, el Instituto Municipal de la Mujer en Aguascalientes reportó la atención de 3,467 mujeres, de las cuales a la unidad de Insurgentes acudieron 613, en la unidad de Villas de Nuestra Señora de la Asunción sumaron 1,279 y en la sede del IMMA fueron 1,575 mujeres. A partir de ello se aplicaron 2,730 órdenes de protección a cargo de la policía destacamentada en la Casa Rosa de VNSA. Las zonas más sensibles a la violencia contra la mujer se localizan en el oriente y en el sur como Pilar Blanco, Insurgentes, Guadalupe Peralta, Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Villas del Río, Cactus y Pericos. En temas jurídicos, se generaron 834 expedientes, en servicios de pensión alimenticia sumaron 386, en tema jurídico fueron 1,753, en trabajo social fueron 1,219, esta última área es el primer filtro para todas las mujeres que acuden por primera ocasión y que en 2021 sumaron 817. Aparte, 357 mujeres fueron atendidas en el ámbito psicológico… SE ESCUCHA BONITO un aumento del 22% al salario mínimo, sin embargo, desafortunadamente no existen las condiciones para que las empresas puedan cumplir con este margen de incremento salarial, afirmó Jesús Enrique Ramírez Pérez, secretario general de la FAGEA-CROM. Consideró que si bien el incremento al mínimo beneficiará directamente a unos 6 millones de trabajadores en el país y en Aguascalientes menos de 1,500 ganan ese rango salarial, “el porcentaje aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos puede influir en las negociaciones contractuales, cuyos porcentajes de aumentos son negociados única y exclusivamente por cada empresa y su sindicato”… MEJORAR LA CALIDAD de los servicios a la población y no perder de vista la pandemia será la principal tarea del sector salud en Aguascalientes para este 2022, afirmó el secretario de Salud del Estado, Miguel Ángel Piza Jiménez. Dijo que uno de los objetivos claros para este año será mejorar la eficacia y rapidez en la ejecución de los recursos, pues de eso depende que no haya carencia de material o equipo médico en los hospitales y unidades médicas. Para ello en enero arrancarán los procesos de adquisición de los insumos, se reforzará además la plantilla de personal en todas las áreas, especialmente la médica, se afianzará el Hospital Hidalgo como el principal centro de atención COVID-19 en la entidad, se robustecerá el área de enseñanza y la salud mental será otro eje importante. Respecto de la Guardia Sanitaria, indicó que se mantendrá firme en tanto la pandemia continúe… CON 16 PRODUCTOS, el campo de Aguascalientes se ha posicionado en el ranking nacional de producción, mostrando competitividad derivada del esfuerzo y trabajo de productores agrícolas, destacó la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial. De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), los productos que se encuentran con esta distinción por su producción anual son: guayaba, cilantro, lechuga, carne de pollo, uva, maíz forraje, coliflor, ajo, pitahaya, brócoli, durazno, fresa, nuez, nopal verdura, espárrago y leche… EL AÑO NUEVO también trajo a la nueva presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín, quien estuvo al frente de la Secretaría de Economía. Ella sustituye a Julio Santaella y su cargo será por seis años. Al ser oriunda de la Ciudad de México y como el resto de los titulares de la dependencia, se duda que vaya a ejercer su función en Aguascalientes, donde se supone, están radicadas las oficinas centrales… PREOCUPA A LA INICIATIVA PRIVADA en Aguascalientes, la presencia de la variante Ómicron en al menos 14 entidades del país, por lo que solicitan a las autoridades que las medidas sanitarias sean estrictamente vigiladas para evitar nuevos periodos de confinamiento. El presidente de Canaco, Humberto Martínez Guerra, precisó que es necesario que también las personas contribuyan con el auto cuidado, luego de que cada vez es más común encontrar personas sin usar el cubrebocas… A PROPÓSITO DE PROTOCOLOS, de acuerdo a la Guardia Sanitaria, no se detectaron en las celebraciones del nuevo año, anomalías en establecimientos de giros reglamentados, luego de que tras las visitas de supervisión durante el 31 de diciembre y el año nuevo, se comprobó que los negocios cumplieron con las medidas sanitarias…

