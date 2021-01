RENOVARON SUS VOTOS, como era de esperarse y después de varias elecciones juntos en Aguascalientes volvieron a firmar coalición los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, misma que ha sido solicitada ante el Instituto Estatal Electoral bajo el nombre: “Por Aguascalientes”.

CON EL PRETEXTO de llevar a Alejandro Becerril como supuesto contrincante, Gabriel Arellano Espinosa, –el flamante invitado de Movimiento Ciudadano a ser candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes–, dio inicio a su precampaña. Es secreto a voces, que Becerril solo será la sombra de Arellano, pues más que ser alcalde lo que busca es un cargo de elección y lo más que podrían ofrecerle es una candidatura a diputado o ya de perdido a regidor acompañando a Gabriel en la planilla del Cabildo que propondrá. Por lo pronto el MC ha anunciado que oficialmente tendrá un evento de inicio de precampaña de los aspirantes a tener la bandera por la alcaldía y de los que contenderán por los distritos locales electorales, el acto será en Casa Ciudadana, ubicada en Vázquez del Mercado, en el Barrio de La Purísima. No sería iluso pensar que darán un recorrido por La Puri, a pesar de saber que la precampaña no es para los ciudadanos en general, sino para los militantes de este partido, en fin, cuando las leyes son laxas, cualquiera se las brinca… RENOVARON SUS VOTOS, como era de esperarse y después de varias elecciones juntos en Aguascalientes volvieron a firmar coalición los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, misma que ha sido solicitada ante el Instituto Estatal Electoral bajo el nombre: “Por Aguascalientes”. Esta coalición será para la renovación de los 11 ayuntamientos y 18 distritos locales y a decir de sus líderes, Gustavo Báez y Emanuel Sánchez, busca ofrecer una propuesta responsable y acorde a las necesidades de la población… MURIÓ LA ESPERANZA para el PRI local, pues en definitiva este par, le hizo el fuchi al tricolor, que buscó de distintas formas ser parte de esta alianza lograda para distintas partes del país, no para Aguascalientes en donde todo parece indicar que irá solo, aunque se mantiene la expectativa de unir fuerzas con el Verde Ecologista, con el que ya se han coaligado antes, pues los ecologistas tampoco aparecieron en la esperanza de Morena como se había presumido… MUY TEMPRANO, este sábado, los representantes de los partidos del Trabajo y Morena acudieron al IEE también a solicitar su inscripción como coalición, a la que se sumó Nueva Alianza, estos tres sumarán sus esfuerzos bajo el nombre de “Juntos Haremos Historia en Aguascalientes”. Cabe mencionar que ambas solicitudes son un mero registro ante el IEE, cuyos consejeros tendrán que sesionar en fechas próximas, para decidir si cumplen o no los requisitos para que puedan contender coaligados rumbo al 6 de junio de este año… FURIBUNDOS están en municipios del interior ante los abusos de la Comisión Federal de Electricidad que de manera arbitraria está cortando la energía en pozos de agua y edificios públicos. El alcalde de Rincón de Romos, el panista, Jesús Prieto, reveló que su municipio se tuvo que amparar para evitar los cortes de energía. En su momento, también el edil de Pabellón de Arteaga Cuauhtémoc Escobedo se quejó de abusos de la CFE, situación que es generalizada. Los recursos legales promovidos, fueron presentados a mediados del año recién concluido luego de que en edificios públicos se les ha dejado sin el suministro de manera regular… EN PRO DE LA SALUD MENTAL de los jesusmarienses, la Instancia de Salud a través de la psicoterapeuta Angélica Campos, dio algunas recomendaciones para sobrellevar el confinamiento. La especialista recomienda tomar en cuenta cualquier manifestación, conducta o pensamiento negativo, pues pueden ser síntomas de depresión, ya que el aislamiento derivado de la pandemia por Covid-19 ha modificado la rutina de las personas y particularmente su estado emocional. La línea de ayuda donde se ofrece atención inmediata o bien para programar citas es: 449 963 85 12… EN ESPERA DE “LUZ” están en la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes pues hay el compromiso de que le sean remitidos recursos por la cantidad de 10 millones de pesos gracias al Premio Nacional de Energía que se ganó con la CONUE y esos dineros se encaminarían al servicio de alumbrado público para el 2021… APELA A LA GENEROSIDAD aguascalentense Raúl Silva Perezchica, director del IEA, y llama para que en este 2021 se siga dotando de herramientas tecnológicas a estudiantes de educación básica y bachillerato, para enfrentar los retos educativos a distancia. A pesar de la contingencia sanitaria, la escuela sigue abierta a través del acompañamiento educativo con plataformas electrónicas, así como estrategias de enseñanza a distancia acordes al contexto social de cada estudiante y es hora que no todos cuentan con lo necesario para sobrellevar la situación de manera óptima… LA PRODECON en Aguascalientes recuerda en este arranque del 2021 que si las personas físicas o morales tienen problemas como patrón con el IMSS, el INFONAVIT o el ISSSTE, o bien, como contribuyente con el SAT, PROFECO, CONAGUA y autoridades coordinadas, les puede apoyar de manera GRATUITA a través de diversos servicios…