Del salario de cada trabajador se retiene el 5% con el fin de generar el ahorro para la obtención de créditos de vivienda…

En este caso, existen aspectos que no están totalmente vinculados a la derrama económica decembrina, si no a la falta de planeación….

EL PRIMER FIN de semana del mes de diciembre lanzó buenas señales para el dinamismo económico, al registrarse un notorio incremento del tráfico vehicular prácticamente en distintas las zonas clave del comercio en la ciudad, como el primer cuadro, el tianguis navideño en el Jardín Carpio, así como en distintas plazas comerciales… EN LA ZONA CENTRO, el incremento de familias con ganas de comprar fue más que notorio y se espera que este ritmo se incremente de cara las ventas navideñas y al arribo del dinerito extra del aguinaldo… EL FENÓMENO del incremento del tráfico de automóviles no es ajeno a zonas del oriente y sur de la capital, aunque en este caso, existen aspectos que no están totalmente vinculados la derrama económica decembrina, sino a la falta de planeación…. TAL ES EL CASO del área habitacional comprendida en Villa Sur y fraccionamientos como San Sebastián y Vistas del Sur, en donde las estrechas vialidades y las deficiencias en accesos hacen que circular sobre cuatro ruedas en ese sector sea una auténtica pesadilla… ESTE VIACRUCIS es pan de todos los días para quienes diariamente tienen que ir y venir de sus domicilios ya sea por la prolongación de Héroe de Nacozari y la prolongación de Héroe Inmortal… EN EL MARCO DE LA VISITA del presidente nacional de la Canadevi, Alberto Moreno Gómez, en la que sostuvo reunión de trabajo con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, la dirigente del organismo empresarial, Irma Patricia Muñoz de León, expresó el interés de la cúpula empresarial de tener información detallada sobre la forma en la se utiliza a través del INFONAVIT el recurso que se concentra en la subcuenta de vivienda de las aportaciones salariales… Y ES QUE del salario de cada trabajador se retiene el 5% con el fin de generar el ahorro para la obtención de créditos de vivienda como parte de las prestaciones de sus colaboradores y que miles de cientos de mexicanos no aprovechan, ni piensan aprovechar a mediano plazo… EN TEMA APARTE, el Partido Acción Nacional en Aguascalientes hizo entrega de sus Plataformas Político-Electorales Municipales y Legislativa, ante el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes de acuerdo a las normativas establecidas para el proceso 2024… SU DIRIGENTE en el estado, Javier Luévano Núñez aseveró que, con la entrega de estas plataformas, el partido albiceleste se encuentra “más que listo” para iniciar cada una de las etapas de lo que será uno de los momentos políticos más importantes de México y localmente con las 35 posiciones que se estarán eligiendo… DURANTE EL ACTO OFICIAL en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral destacó que, en la construcción de las plataformas participaron ciudadanos y que en ellas, “se reflejan los intereses y opiniones de la sociedad del estado”… POR SU PARTE, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Clara Beatriz Jiménez González, recibió oficialmente los documentos que serán sometidos a revisión en cumplimiento con la normatividad y próximamente emitir la resolución correspondiente en los subsecuentes días en sesión del Consejo General… EL EXPRESIDENTE del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Aguascalientes, Eduardo Llamas Esparza, fue electo como nuevo presidente nacional de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos Eléctricos y Electrónicos de la República Mexicana… EL INGENIERO compitió contra otra planilla que presidía uno de sus homólogos asentado en Ciudad Juárez, Chihuahua… LA FEDERACIÓN está conformada por 30 colegios de todo el país. El aguascalentense asumirá el cargo a partir del próximo primero de enero, con el paquete de propiciar una mejor representatividad del gremio en todo el país… “GANAMOS CON UNA VENTAJA del 88% y nuestro consejo es plural porque son de varios puntos del país para escuchar las problemáticas de todo el país en materia eléctrica”. Enhorabuena…