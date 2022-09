Pesa lo que no suele verse comúnmente en la película carcelaria: el impacto social, económico y social que viven cónyuges, padres, hermanos, hijos y otros familiares…

La resolución también podría sacar del encierro a personas que le hicieron un mal a la sociedad y que son potencialmente peligrosos…

EL ASUNTO DE LA ELIMINACIÓN de la figura de la Prisión Preventiva Oficiosa ha desatado toda clase de comentarios, tanto a favor como en contra… NO SE TRATA de una decisión sencilla y no han faltado voces que piden que el asunto se debata sin tanta premura, escudriñando a detalle y considerando todas las aristas que implica este cambio… ES BIEN SABIDO que en este país hay cientos de mujeres y hombres que viven en un espantoso suspenso, esperando bajo la sombra una sentencia que no llega y no llega… NO ESTÁ DE MÁS recordar que buena parte de ellos -que en cualquier jugarreta del destino podríamos ser nosotros mismos o alguno de nuestros seres queridos- son personas inocentes a las que les tocó estar en el lugar incorrecto en el momento inconveniente… A ESTO SE SUMA la lentitud con la que el sistema judicial da salida a montañas de carpetas, lo cual ya es en sí un acto de injusticia… ADEMÁS, también pesa lo que no suele verse comúnmente en la película carcelaria: el impacto social, económico y social que viven cónyuges, padres, hermanos, hijos y otros familiares de quienes siguen encerrados sin saber cuándo escucharán el golpe del mazo del juez y recibirán una sentencia… EN CONTRASTE, la resolución también podría sacar del encierro a personas que le hicieron un mal a la sociedad y que son potencialmente peligrosos, como quienes son propensos a cometer delitos sexuales o quienes han hecho de las extorsiones y secuestros su modo de vida… SU REGRESO A LAS CALLES, sin duda, complicaría el trabajo de quienes están a cargo de la seguridad pública, especialmente en los Ayuntamientos… EN ESTE SENTIDO se manifestó Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública Municipal, para quien el tema es de suma importancia y debe evaluarse a conciencia… EL COMISARIO CONSIDERÓ que, en el tema policial, “el trabajar con personas que comúnmente están involucradas en hechos delictivos es complicado” e hizo votos para que los especialistas del derecho analicen muy bien esta política y aporten las ideas necesarias para pulir la propuesta… SI BIEN Martínez Romo dejó en claro que la presunción de inocencia debe prevalecer siempre, también dijo que no debe echarse en saco roto ni hacer oídos sordos a los reportes policiales que se generan, especialmente cuando las personas son sorprendidas en flagrancia… “SI ESTAS PERSONAS están atentando contra la propiedad, la vida o contra otras situaciones que en un primer momento se vulneran, creo que también tienen que pensar a quién afectan”, dijo el funcionario municipal… FINALMENTE, el titular de la SSPM mencionó que sacar de la calle a personas que están haciendo daño es un asunto trascendente para la corporación, y en el caso de que estas sean liberadas se complicaría el trabajo para los elementos. “Tendríamos que ser más cautelosos en la detención de la persona para poderla llevar a la autoridad que corresponda y en su caso ser vinculado a un proceso penal que tenga un buen término”, aseveró… EN MÁS DE LO QUE SE ESCUCHA entre los muros del Palacio Municipal, el secretario de Servicios Públicos del municipio de Aguascalientes, Carlos España Martínez, adelantó que el Ayuntamiento capital fue nominado “a un premio nacional de vanguardia, de novedad y de una estrategia administrativa de gobiernos municipales”… SIN DAR MÁS DETALLE sobre el nombre del galardón y la instancia que lo otorga, el funcionario explicó que esta distinción se debe a la implementación del programa de Servicio Comunitario en el que participan aquellos -por lo general, jóvenes- que incurrieron en alguna falta administrativa y aceptan permutar sus multas mediante acciones de limpieza y desmalezado en diversas colonias de la ciudad… SIGUIENDO CON LOS APLAUSOS y las estrellitas en la frente, la maestra Juana Leticia Rangel Villanueva, supervisora de telesecundarias del estado de Aguascalientes, ganó el Premio ABC 2022 “Aprendiendo en Comunidad” que otorga a nivel nacional la organización Mexicanos Primero… PARA NO QUEDARSE fuera de la jugada, Ulises Reyes Esparza, director general del IEA, hizo un reconocimiento a Rangel Villanueva y destacó que esto es una muestra clara del compromiso que mantiene el magisterio con la educación… EL JEFE de todas las maestras y maestros que dependen del IEA explicó que la participación exitosa de Juana Leticia Rangel Villanueva consistió en trabajar con maestras y maestros de su zona escolar para implementar prácticas pertinentes orientadas al fortalecimiento de la lectoescritura, habilidad que buena falta le hace a millones de mexicanos… SIGUIENDO CON LAS BUENAS nuevas, la próxima semana estarán en Jesús María directivos de la Fundación Esperanza Azteca para hacer la entrega de instrumentos musicales que serán donados en comodato a la Casa de Música… LA DONACIÓN SE HACE con la finalidad de que puedan ser aceptados más niños y puedan abrirse más clases que fomenten entre las nuevas generaciones el gusto por la música. Dicho evento será encabezado por el alcalde José Antonio Arámbula López en un acto protocolario… PROTOCOLO INFALTABLE del primero de septiembre, el mensaje presidencial con motivo del informe de gobierno, otrora conocido como el día del besamanos presidencial… PARA LOS PANISTAS locales, la realidad que vive el país es totalmente diferente a la que describió el Presidente de la República… EL DISCURSO DEL TABASQUEÑO “muestra 4 años de gobierno con promesas y compromisos sin cumplir” según el presidente del Comité Directivo Estatal de Aguascalientes, Javier Luévano Nuñez… EL LÍDER DE LOS AZULES en Aguascalientes señaló además de que las cifras no corresponden a lo que revela la realidad, particularmente en los temas económico y de empleo así como la seguridad pública, educación y de salud… SOBRE EL MISMO TEMA, la presidenta de MEMAC, Erika Muñoz Vidrio, expresó que todos en el país “hemos padecido las limitantes y los retos con los que nos estamos enfrentando a nivel federal” entre los cuales enlistó la polarización de la población que se orquesta desde el discurso que se genera diariamente en Palacio Nacional… “NECESITAMOS ESTAR UNIDOS y estar alertas” advirtió la empresaria, quien, como sus colegas de otros clubes de la iniciativa privada subrayó que, sin duda alguna, uno de los grandes pendientes de la actual administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador sigue siendo sin el desarrollo de la economía…