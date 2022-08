Quieren que regrese a los municipios el dinero que se tributa por concepto del Impuesto Sobre la Nómina. El planteamiento está sobre la mesa de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

Levantan la voz contra “piratas” y los taxistas de Aguascalientes no descartan manifestarse para exigir a las autoridades estatales frenar la operación de autos de alquiler “apócrifos”.

POR 15 Y 20 AÑOS de servicio público entregarán reconocimientos hoy a personal en el Congreso del Estado. El acto se llevará a cabo luego de la sesión ordinaria de la Diputación Permanente que preside la diputada Nancy Gutiérrez, en el Salón Aquiles Elorduy García… QUIEREN QUE REGRESE a los municipios el dinero que se tributa por concepto del Impuesto Sobre la Nómina. El planteamiento está sobre la mesa de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado a través de una iniciativa de ley en la que los gobiernos municipales están solicitando que ese dinero que cobra el gobierno del Estado vuelva a sus arcas. Por supuesto que no está dictaminada. Otras iniciativas en esa comisión se relacionan con la obligatoriedad de operación de guarderías nocturnas, a fin de apoyar a las familias que laboran en esos horarios y a su vez que se establezcan los presupuestos correspondientes. Su presidente, el diputado Jaime González de León, comentó que el actual contralor interno del legislativo, Gustavo Avendaño Richard, ha estado trabajando bien, tiene la capacidad y la experiencia para el cumplimiento de las obligaciones, por fortuna el perfil de este servidor público es de carácter técnico y no está involucrado en cuestiones políticas… al menos por el momento… LAMENTÓ POR CIERTO, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, la falta de apertura de parte de los legisladores locales, para dar impulso a iniciativas ciudadanas, las cuales difícilmente son escuchadas ni mucho menos debatidas. El líder de la cúpula empresarial refirió que en su momento propusieron se impulsara la ley sobre la Adquisición de Bienes, la cual lamentablemente no prosperó, por lo que hizo un llamado para que los diputados muestren interés por escuchar a la ciudadanía… LEVANTAN LA VOZ CONTRA “PIRATAS” y los taxistas de Aguascalientes no descartan manifestarse para exigir a las autoridades estatales frenar la operación de autos de alquiler “apócrifos”, informó Óscar Romo Delgado, presidente de Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista del Estado. Así, los trabajadores del volante podrían unirse a los reclamos que se han hecho en días recientes en Guanajuato y la Ciudad de México, para evitar que sigan trabajando unidades apócrifas. El presidente de AUGTEA dio a conocer que su asociación pertenece a Movimiento Nacional Taxista, el cual se encuentra luchando para erradicar el pirataje en la prestación del servicio de transporte público. “Hay gente que tiene un carro y sin permiso alguno lo utiliza para transportar personas y eso es una amenaza para la estabilidad del gremio”, manifestó Óscar Romo. El representante de los taxistas recordó que, Augtea se ha sumado a manifestaciones nacionales e incluso ha realizado algunas en el estado para hacer visible esta problemática. Sin embargo, el gremio está consciente que sin la voluntad de las autoridades estatales poco podrá lograrse… EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres expedida el 2 de agosto del 2006, la directora general del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, Edna García Armería, participa en el proceso de Fortalecimiento Nacional de Habilidades con Perspectiva de Género, la cual se llevó a cabo este 1 y 2 de agosto de 2022, en Ciudad Creativa Digital, ubicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El evento organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres imparte talleres con Perspectiva de Género, principalmente a funcionarias y funcionarios estatales y municipales, con la finalidad de que cuenten con las herramientas prácticas y teóricas para el desarrollo de sus funciones, considerando como prioritario el trabajo por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como la erradicación de cualquier tipo de Discriminación o Violencia Contra las Mujeres… UN SISTEMA DE BOSQUES URBANOS están interesados en consolidar David Avalos Naranjo, representante de Conciencia Ecológica y otros colegas, entre los que destacan defensores del Parque México y La Pona. El proyecto consiste en mantener los mezquites en las 80 hectáreas del Parque México, las 33 de La Pona y las 350 del Bosque de Cobos. En lo concerniente a la denuncia realizada con relación al intento de urbanización en Cobos, el presidente de la Asociación Guardabosques de Cobos, Miguel Vázquez Sánchez, responsabilizó a los interesados de lo que pueda ocurrirles a los guardabosques o a los activistas que alzaron la voz en rueda de prensa. Por su parte, el alcalde Leonardo Montañez Castro, dijo desconocer la intención de comenzar a construir viviendas en la zona protegida del Bosque de Cobos. Sin embargo, no todo está resguardado por la autoridad. “Hay una zona donde se cuentan con permisos en regla”, comentó contrariado. Ante el desconocimiento del tema, el presidente municipal sólo atinó a decir que en caso de que se quiera construir dentro de la zona protegida, la autoridad no lo permitirá… POR UNA VEJEZ PLENA, el DIF ESTATAL, como cada año, tiene preparado un programa especial para las y los abuelos que integran nuestra comunidad, con motivo del mes en su honor. Su presidenta, Yolanda Ramírez, refirió que el objetivo de estas actividades es brindar a la población mayor de 60 años espacios y actividades que promuevan su bienestar y su adecuada integración en la sociedad, ya que muchas veces estos grupos etarios son relegados por distintas situaciones. Señaló que si bien todos los días del año se debe trabajar por atender las necesidades de los abuelos; el hecho de marcar en la agenda el Mes del Adulto Mayor pretende generar conciencia entre la población de que la vejez digna es un derecho de todas y todos. Recordó que, a lo largo de estos seis años, desde el DIF estatal se han llevado a cabo diversos programas que alientan el pleno desarrollo de las personas de la tercera edad en aspectos como su salud integral y su inclusión en las dinámicas sociales. Para el programa de este año, en el mes de agosto se contemplan actividades abiertas al público como el Congreso de Geriatría, así como otras para las y los usuarios de clubes de la tercera edad, Casa del Abuelo y Centro Gerontológico que van desde convivencias hasta funciones de cine…