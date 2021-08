Por enésima ocasión, disidentes del Movimiento de Regeneración Nacional en la entidad demandaron al Comité Nacional autorice a la brevedad cambios en la dirigencia local.

Y fueron 33 mil personas, entre trabajadores y sus cónyuges, los vacunados en la macro jornada de vacunación anti-COVID que llevó a cabo el Gobierno Federal en empresas asociadas al clúster automotriz y otros giros.

ENTRE EL 20 Y EL 24 de agosto será el Informe de Gobierno de la alcaldesa Tere Jiménez, para lo cual ha estado reuniendo la información de todas las secretarías y diferentes áreas del Municipio a fin de integrar el documento con el que rendirá cuenta a los ciudadanos de Aguascalientes sobre su quehacer al frente de la comuna. Sobre la ocasión, adelantó que será presencial, aunque se esperará por las indicaciones sanitarias por parte del sector salud, hasta el momento todavía no se define el lugar, pero se sabe que la gente quiere reunirse porque ya están vacunados, pero aún falta por determinar cómo se presentará a la ciudadanía… EL 1° DE SEPTIEMBRE, deberá rendir protesta como diputada federal en la Cámara de Diputados, aunque todavía analiza qué hará con la recta final de la Presidencia Municipal de Aguascalientes, ya que legalmente podría estar en ambos puestos, pero políticamente no sería bien visto, dice… EN TANTO, se ha declarado lista para el proceso de entrega-recepción con el alcalde electo Leonardo Montañez Castro, con quien ha estado trabajando de la mano y prácticamente todos los días, con el compromiso de entregarle cuentas transparentes y trabajar con integridad para cuando se dé el cambio… POR ENÉSIMA OCASIÓN, disidentes del Movimiento de Regeneración Nacional en la entidad demandaron al Comité Nacional autorice a la brevedad cambios en la dirigencia local, al considerar que aún se está a tiempo de que se rectifique el camino del mencionado partido político, el cual a decir de Rafael de Lira, ha ido de más a menos, lo que ha comenzado a preocupar ante la falta de un verdadero líder que motive tanto al interior como al exterior. Los inconformes expusieron que se debe tener cuidado de no cometer errores del pasado en los siguientes comicios, pues ya pasó que las candidaturas fueron mal otorgadas sin que se respetaran los estatutos, lo cual al final resultó catastrófico para ellos. Por lo anterior, llamaron a la militancia a formar un frente amplio y se unifiquen para llegar fortalecidos a las siguientes elecciones… EL SHOW NO IBA A FUNCIONAR, se supo desde el principio, señaló ayer el gobernador Martín Orozco Sandoval, al opinar respecto de los resultados de la Consulta Popular efectuada el domingo en todo el país. El comentario sobrevino a pregunta expresa durante la visita de supervisión que llevó a cabo en el arranque del lunes en las empresas donde se instalaron las Brigadas Correcaminos para la vacunación de jóvenes de 18 a 29 años, trabajadores de la industria. También espetó que buscarán que las promociones económicas de la entidad por otros países no se vean afectadas, si bien, en los dos últimos años no se han podido realizar, sí han mantenido comunicación constante con la intención de lograr atraer proyectos económicos que detonen la generación de empleo a nivel local… Y FUERON 33 MIL PERSONAS, entre trabajadores y sus cónyuges los vacunados en la macro jornada de vacunación anti-COVID que llevó a cabo el Gobierno Federal en empresas asociadas al clúster automotriz y otros giros de los municipios de Aguascalientes, San Francisco de los Romo, Jesús María y Pabellón de Arteaga en 3 sedes: Nissan Planta A1, COMPAS y en la empresa Marelli Mexicana, informó por su parte el superdelegado, Aldo Ruiz Sánchez. Entrevistado en el marco de la visita de supervisión que realizó en la planta COMPAS, el funcionario dijo que para el Gobierno Federal es importante la reactivación económica, por lo cual en el caso de Aguascalientes, tiene en la industria automotriz una de las más grandes fuentes de empleo y por ende un desarrollo económico importante, y por ello es que decidieron trabajar en esta macro jornada de vacunación. Resaltó que esperan a más tardar en octubre tener un avance del 70% de vacunación en segunda dosis. En el caso de la vacunación para jóvenes de 18 a 29 años, dijo que es el rango poblacional más grande el que se tiene en el municipio de Aguascalientes con un total de 310 mil personas y cuya vacunación arranca este martes. “Este grupo etario ha puesto el ejemplo, teníamos esa reserva que a lo mejor los jóvenes no iban a querer participar, pero ha sido todo lo contrario”… SOBRE LA CONSULTA, también dio su punto de vista y calificó a este ejercicio como bueno para ser el primero en el país con un peso constitucional real, al cual dijo no hay que tenerle miedo, tras afirmar que si queremos ser país de primer mundo, en ese tipo de países se les consultan las decisiones importantes y controversiales y es justamente la gente la que decide. “Desde referéndum, plebiscito, aprobaciones de ley, reformas a la Constitución, legalización de las drogas, interrupción del embarazo, eso lo tiene que consentir el pueblo, eso pasa en los países desarrollados y México ya dio un gran paso en la participación, y eso es importante”. Ante la baja participación de la población en dicha consulta, el súper delegado consideró que es porque a lo mejor está un poco renuente a la participación “porque no estábamos acostumbrados a ejercer la democracia, creo que hace más falta ejercicio de concientización, pero esa es una parte que le toca a los órganos electorales”. Asimismo, negó que haya sido un presupuesto tirado a la basura y más bien sería bueno juntarlo con los procesos electorales para consultar sobre ciertas cuestiones a la gente. Por lo pronto, dijo que este ejercicio sienta el precedente de la consulta que tendrá lugar en marzo del próximo año donde les consultará a los ciudadanos sobre la revocación de mandato al presidente. “Va a ser la primera en el país, que un presidente se someta a su pueblo si deja o no el cargo y ahí sí tenemos que participar todos. La de marzo va a ser muy importante”… EN CONTRAPARTE, el dirigente del PAN en el Estado, Gustavo Báez Leos consideró que la consulta popular fue un rotundo fracaso ya que desde un inicio fue un acto de propaganda política, y la baja participación de la gente lo comprueba. “Pese a la convocatoria por todos los medios, en sus mañaneras y a las presiones del presidente y MORENA, la gente no se dejó engañar, porque sabe que la ley no se consulta, se aplica”.