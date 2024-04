Ya se aclaró, por cierto, que la Secretaría Ejecutiva del Congreso del Estado es la instancia responsable de llamar a los suplentes para que se integren a los trabajos legislativos.

DEJAN LA CHAMBA los diputados Maximiliano Ramírez, Adán Valdivia López, Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, Alma Hilda Medina Macías, Laura Ponce Luna y Jetsabel Sánchez Montes para competir por la reelección y volver a ser diputados tres años más. Mientras van a la campaña, llegan al Congreso: Sergio David Mora Rodarte, Giovanni Manuel Rodríguez Reyes, Alejandra Orozco Ramírez, Carmen Noemí Herrada, Flor de María Zavala Soto y María Edith Villarce García, suplentes respectivamente, y rendirán la protesta de ley correspondiente ante el Pleno… YA SE ACLARÓ, por cierto, que la Secretaría Ejecutiva del Congreso del Estado es la instancia responsable de llamar a los suplentes para que se integren a los trabajos legislativos, y una vez que reciban la notificación tienen un periodo de 10 días para atender el llamamiento y rendir protesta como diputados de la LXV Legislatura del Estado. Cuando los convocan y no acuden deben justificar su ausencia, y si no lo hacen, de acuerdo a la Constitución Política, deben ser conminados y deben pasar 10 días para que atiendan, pero al no hacerlo se debe proceder a declarar la vacancia de la curul… DE KAROLA MACÍAS, se explicó a toro pasado, que la licencia para separarse por 15 días la hizo después de la sesión ordinaria del Congreso del Estado, y eso ocasionó retrasos ya que además la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias no sesionó a tiempo, razón por la cual no pudo autorizarse oficialmente, ya que la diputada regresó antes de que se hiciera el trámite legal, es decir, debieron ponerle falta pero para evitar esos comentarios profundos la secretaria ejecutiva del Congreso optó por asegurar que no se le pagó salario ni nada durante el tiempo no laborado. La licencia procede, de acuerdo a criterios del Congreso, a partir de que el diputado la solicita, remató…aunque sea tarde, aunque las sesiones se retrasen, aunque no se cubra la vacante, todo se vale en el Congreso… UN JALÓN DE OREJAS público hizo al PRD el Tribunal Estatal Electoral de Aguascalientes, revocando la decisión de su Órgano de Justicia Intrapartidaria, que había desechado la demanda de Felipa García Vargas por considerarla improcedente. El TEEA encontró que la autoridad partidaria no analizó bien los requisitos de procedencia, ignorando el interés legítimo de García Vargas. Como mujer y militante, impugnó la elección de candidaturas a diputaciones locales en Aguascalientes, argumentando la vulneración de sus derechos político-electorales. El Tribunal determinó que el Órgano actuó sin fundamentación adecuada, revocando su sentencia y destacando la importancia del estudio del interés legítimo en casos de vulneración de derechos políticos de grupos vulnerables… LA LÍNEA ENTRE LA LEGALIDAD y lo incorrecto fue puesta de manifiesto por el presidente de la Canaco Aguascalientes, Miguel Ángel Breceda Solís, quien opinó que la comercialización de pipas y dispositivos con los cuales se puede consumir marihuana, bien podría no representar una conducta ilícita, pero a la postre puede derivar en un perjuicio, si estos artículos llegan a las manos equivocadas para ser utilizadas por los adolescentes y jóvenes con el fin de inhalar sustancias nocivas. Como abogado que es, dejó en claro que no se puede prohibir a un negocio vender algún artículo que no resulta ilegal, pero si es utilizado para consumir sustancias ilegales tendría que hacerse una valoración detallada de la revisión de criterios para su operación, sin que genere de manera indirecta un mal que nos afecta como sociedad, como es el cáncer de las adicciones entre la juventud… VE POR SUS MUCHACHOS el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Manuel Alonso García, quien dejó en claro que no se dejará descubiertos a sus elementos, luego de que un juez tomara la decisión de dejar en libertad al imputado por disparar y herir a tres elementos que enfrentaban al sujeto, quien se pertrechó en una vivienda, para evitar su detención, hasta que finalmente fue detenido al verse superado por las fuerzas de seguridad… SE MUEVEN LAS FICHAS en la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias; y es debido a la incursión de dos de sus miembros en la contienda política. Berenice Cruz Frausto, presidenta de dicha asociación, anunció durante la cuarta sesión mensual que las asociadas Lucía Arellano y Daniela López buscarán cargos como diputadas locales. Ante esta situación, se vieron obligadas a realizar ajustes en el comité, otorgando licencias a las candidatas y reemplazándolas en sus funciones como tesorera y directora de normatividad. Estos cambios, aunque necesarios, han generado un impacto en el funcionamiento de la asociación, dado que Arellano y López ocupaban roles clave. Yuliana Rangel asumió el puesto de tesorera, desencadenando una serie de cambios en otras áreas. La designación de la licenciada Janet Frausto como directora de comunicación y la creación de una nueva dirección para la bolsa de trabajo fueron medidas obligadas en el tablero… UN NOTABLE CRECIMIENTO ha experimentado Aguascalientes en sus exportaciones, no limitándose al sector automotriz, afirmó la delegada de la zona centro de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, Angélica Ortega Treviño, quien destacó que las empresas locales están aprovechando al máximo las oportunidades que ofrecen mercados como Estados Unidos, China, Singapur, Perú e India. Explicó que, gracias a las redes sociales e internet, las empresas ya no necesitan perseguir activamente a los clientes en el extranjero, sino que éstos los encuentran a través de diversos canales digitales, facilitando así la expansión de sus operaciones comerciales. «Ya no es necesario tocar puertas, ahora las redes sociales y el internet han facilitado y ayudado mucho la operación del comercio exterior. Hay quienes expresan, no he tenido que buscar a clientes en el extranjero, a mí me buscaron por correo electrónico o a través de mi página»…