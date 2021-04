Para los morenistas, tampoco son de fiar aquellos que pongan en entredicho alguna acción del gobierno de la República.

PARECE SER QUE EL ESTILO de reaccionar del presidente López Obrador ante cualquier queja, denuncia, demanda, señalamiento, contrapropuesta, manifestación, reclamo, levantamiento o exigencia, está haciendo escuela… ESE ARGUMENTO de que siempre hay fuerzas malévolas detrás de todos los que levanten la voz y no rindan pleitesía a la 4T se repite una y otra vez… MENOSPRECIANDO la capacidad de organización de diversos sectores sociales y calificándolos como simples marionetas de la mafia del poder, serán sospechosos los que se nieguen a aplaudir ciegamente lo que se dice y hace desde Palacio Nacional… PARA LOS MORENISTAS, tampoco son de fiar aquellos que pongan en entredicho alguna acción del gobierno de la República, sea con balbuceos sin sustento, con gritos viscerales o con argumentos sólidos y datos duros… DICHA LÍNEA DISCURSIVA se ha convertido en la puerta de escape por excelencia del presidente, de sus principales operadores políticos y ahora también de su representante en la entidad… Y ES QUE el delegado de la Secretaría de Bienestar, Aldo Ruiz, aseguró que no entrará en “provocaciones” ante las manifestaciones realizadas por personal del sector salud, quienes han exigido ser tomados en cuenta para la aplicación de la vacuna antiCOVID, como ha sucedido con colegas de las primeras líneas de atención a la pandemia… EL REPRESENTANTE del gobierno federal en la entidad, precisó que detrás de las movilizaciones se encuentran políticos de oposición, quienes únicamente buscan colgarse de un tema tan delicado como es la salud y más aún en estos tiempos, pretendiendo sobresalir mediáticamente sin importar verdaderamente representar las necesidades de profesionales de salud, quienes -dijo- han sido utilizados… ASEGURÓ QUE EL ÁREA A SU CARGO, ha dispuesto las vacunas para el personal pendiente, siendo en todo caso las autoridades de los hospitales los encargados de la aplicación del biológico, interviniendo ellos únicamente en verificar que la dosis aplicada en verdad coincida con las personas previamente registradas… LO QUE NO DIJO el delegado es sí en algún momento escuchó de primera mano los argumentos, explicaciones y sentires de los quejosos. No cabe duda que, ahora más que nunca, victimizarse resulta más cómodo que escuchar, negociar y -sobre todo- resolver… AHORA MÁS QUE NUNCA las listas que incluyen a cerca de 2 mil 800 aspirantes a los distintos cargos de elección popular, que estuvieron tan celosamente guardadas por 12 días y que se ventilaron recientemente, causaron gran revuelo… Y ES QUE NO FALTARON los nombres y apellidos de los vástagos de algunos protagonistas de la escena política y de servidores públicos de “renombre” -tanto de la actualidad como de temporadas anteriores-… DUÉLALE A QUIEN LE DUELA, así sea el pueblo, estos cachorros de tigre podrían llegar a ser regidores, síndicos o diputados locales por lo que llaman “vía fácil”, es decir, sin desgastarse y sólo ser parte de la campaña, pues les han regalado la posición plurinominal… AUNQUE LOS JUNIORS también lloran, cuando se trata de jugar a la política solo hay que esperar suerte y el voto ciudadano para asegurar el espacio político y sin haberse ensuciado los zapatos antes. Es, en otras palabras, como una noche de casino, pero aquí sí que suele haber “ganones”… EN TANTO, la militancia de a pie de todos los partidos políticos, de los nuevos y de tradición, otra vez, se han quedado mirando… EN LOS PROCESOS previos a la definición de candidaturas y a estas alturas del partido, por enésima vez hemos visto cómo algunos ejemplares de la clase política son expertos en querer más, y más, y si se puede, todo de una buena vez… COMO DIJO LA ABUELA, algunos no tienen “llenadera” y cuando se trata de trabajar en equipo, algunos son expertos en querer el balón para sí solitos… EL ASUNTO ESTÁ en que Norma Guel, se sacrificaría, en caso de no ganar la posición que buscará inicialmente, por ser diputada plurinominal, lo mismo que el maestro Herminio Ventura, anterior presidente del Comité Estatal del PRI, que corrido y como fuera, salió ganando, pues podría ser diputado también por la vía de la representación proporcional… MIENTRAS TANTO, su nieta sí hará campaña, y aunque nunca se despidió de la dirigencia que ocupó como presidenta del Organismo de Mujeres Jóvenes, irá por MORENA en busca de una diputación local… PARA NO HACER el cuento tan largo, la lista de nombres y apellidos es tan extensa y variopinta, que dejan ver que los partidos políticos son ya una mezcolanza, en la que queda claro que la ideología es lo que menos pesa y el trabajo en tierra que hayan hecho… PARA ALGUNOS, los espacios se ocupan como si los partidos fueran una patente o el consejo directivo de una empresa familiar… AHORA SE ENTIENDE porque los partidos no dieron a conocer completamente sus listas de registrados, tal vez con algo de pena, prefirieron que fuera el Instituto Estatal Electoral quien hiciera esa labor hasta que fueran aprobadas las candidaturas, que finalmente fueron avaladas por unanimidad… COMO ERA DE ESPERARSE, los concesionarios de las diversas modalidades del transporte público, se encuentran molestos porque no les aprobaron los incrementos que solicitaron a las tarifas, cuando en los hechos no han demostrado mejoría en la calidad del servicio… SI FUERA TAN MALO EL NEGOCIO, se antoja complicado explicar cómo 593 personas hayan atendido la convocatoria de la CMOV para la entrega de 200 concesiones de taxi, los cuales, por cierto, han prendido diversas veladoras al santito de su devoción para que les haga el milagro de ser los elegidos… NO SE HA PRECISADO el día en que tendrán respuesta, pero será en este mes de abril. Las concesiones son de cinco años de vigencia, con opción a renovación… COMO ES SABIDO, las solicitudes las revisa la CMOV y depura la lista con los prospectos que cumplieron con los criterios de elegibilidad, como demostrar 20 años mínimos de servicio en el gremio ruletero, de manera ininterrumpida… ESTA COORDINACIÓN a su vez la manda a la Secretaría General de Gobierno, de donde habrá de salir el humo blanco… MIENTRAS TANTO, despreocupados por esta novela, numerosos conductores y pasajeros prefieren apostar a las aplicaciones digitales para solicitar transporte… MIENTRAS ALGUNOS sueñan con una concesión de taxi -tesoro codiciado durante décadas- las plataformas mediante aplicaciones móviles siguen ganando terreno…