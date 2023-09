Resulta preocupante ver a hombres, mujeres y niños buscar desesperadamente la ayuda que algunos generosos habitantes de estas localidades les ofrecen…

AL PARECER los hoteleros no tendrán descanso, ya que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción realizará en Aguascalientes este 7 y 8 de septiembre la tercera sesión ordinaria de su consejo directivo 2023-2024… EN ESTE ENCUENTROse contará con la presencia del dirigente nacional de los constructores, Francisco Javier Solares Alemán, así como los presidentes de las más de 70 delegaciones de la CMIC en el país… ESTE EVENTO fue cabildeado por el actual presidente del Consejo Consultivo de la delegación estatal de CMIC, Ángel Palacios Salas, cuando se desempeñaba como presidente local de los constructores. Como es bien sabido, este tipo de reuniones nacionales representan buenas noticias para el sector turístico de la entidad… EN CONDICIONES MUY DISTINTAS, otro tipo de foráneos procedentes del sur del continenterecorren nuestra entidad en los vagones de los trenes. Se trata de los inmigrantes que, atrapados por el sueño americano y huyendo de pobreza y violencia emprenden una complicada odisea. Buena parte de estos grupos está conformada por venezolanos. Su presencia es un fenómeno cada vez más notorio en los municipios de San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga… RESULTA PREOCUPANTE ver a hombres, mujeres y niños buscar desesperadamente la ayuda que algunos generosos habitantes de estas localidadesles ofrecen. Es de reconocer la actitud solidaria de estos aguascalentenses… OTRO TIPO DE ASUNTOS mantiene ocupados a los integrantes del Comité Organizador Local del Frente Amplio por México, que preside Luis Fernando Landeros Ortiz… EL OTRORA CABEZA del IEE informó que a 63 días de iniciados los trabajos fueron 68 mil 884 ciudadanas y ciudadanos de Aguascalientes quienes participaron en la plataforma creada para tal fin… LANDEROS ORTIZ puntualizó que cada participación fue validada una a una, además de subrayar que fue uno de los estados en el que gran número de personas mostraron su simpatía por los aspirantes…. TAMBIÉN ASEGURÓ que este proceso se llevó a cabo con puntual seguimiento a los cronogramas que determinó el Comité Nacional, tal es el caso que apenas hace unos días se informaba sobre los puntos en los que se llevaría a cabo la consulta ciudadana el próximo domingo…. DE IGUAL FORMA, dijo que los partidos políticos que conforman este Frente Amplio por México han dado muestra de “madurez y unidad”, y en el marco del respeto de sus naturales diferencias, lograron que en Aguascalientes ciudadanas y ciudadanos manifestaran su confianza y simpatía por los aspirantes que provenían de las distintas fuerzas políticas de esta alianza… PARA TERMINAR, comentó que el proceso concluye formalmente el domingo 3 de septiembre, y para ello convocaron a quien quiera sumarse a la celebración que se llevará a cabo en punto de las 10 de la mañana en la Exedra de la plaza principal… EN ESE MISMO HORARIOse ha convocado a los simpatizantes en cada una de las entidades, para atestiguar y dar por terminado el proceso con la entrega de la constancia a quien a partir de ahora encabeza el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, quien hasta el momento ha logrado expandir su popularidad entre quienes no han hecho del presidente de la República y sus “corcholatas” los santos de su devoción… A FIN DE EXPANDIRla red de conectividad en Aguascalientes y ofrecer servicios de telecomunicaciones a bajo costo, sobre todo para atender a las comunidades marginadas, el subdelegado de la Región 02 de la Delegación de los Programas para el Bienestar en la entidad, José Luis Luna Jiménez, llevó a cabo la supervisión de predios en donde se instalarán las antenas para crecer la cobertura del Internet Bienestar… ESTE PROGRAMA está en manos dela Comisión Federal de Electricidad y su objetivo es “que las zonas más vulnerables cuenten con el servicio de internet, y así garantizar el derecho humano a las telecomunicaciones, además de contribuir a la reducción de la brecha digital permitiendo que zonas desfavorecidas se integren a actividades productivas del país”, según las declaraciones del propio funcionario…. LUNA TAMBIÉN INFORMÓ que serán cinco nuevas antenas, de las cuales, cuatro serán instaladas en comunidades fuera del municipio capital. En compañía de Ricardo Peralta, titular del Programa Internet para el Bienestar, y de Adrián Rodríguez Sánchez, representante de la SEP en Aguascalientes, visitaron los lugares en donde se ubicarán las citadas antenas:una en la comunidad de La Labor, Calvillo; otra en Gracias a Dios, Jesús María; la tercera en el Ejido La Congoja, San José de Gracia; la cuarta en el Ejido Presa de los Serna, Calvillo; y la quinta en San Pedro Cieneguilla, Aguascalientes… LA PRESENCIAde la incipiente cantante Yahritzaacompañada de su grupo Esencia como parte del elenco del festejo del Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo 15 de septiembre, recientemente anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, llega a modo de catarsis para una sociedad mexicana que refleja en las redes sociales la chistera del ingenio, su algarabía, pero también parte de su idiosincrasia… EL HECHO DE QUE UNO de los integrantes del grupo, expresara públicamente de manera inocente que no le gustaba la comida mexicana y prefería comer ¡chicken!, desencadenó el juicio sumario del juzgador anónimo de las redes sociales…TAMBIÉN DIJOque no le gustaba vivir en México, pero a muchos mexicanos no les gusta el lugar en el que viven, y algunos otros expresan que con mucho gusto se irían a vivir a otro país. El hermano de Yahritza enfrentó masivamente, quizás algo que ya conocía, el rechazo que los mexicoamericanos sufren debido a una identidad que no es aceptada por estadounidenses ni mexicanos originarios… PROBLEMAS AÑEJOS: Algunos se acordarán con este tipo de actitudes,del título de una de las películas producidas y protagonizadas por la actriz María Elena Velasco, recordada por su personaje de la India María: “Ni de aquí, ni de allá”….