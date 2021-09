Para la superdelegada Nora Ruvalcaba Gámez a tres años del actual Gobierno Federal, el presidente López Obrador ha priorizado la política social y el combate a la corrupción, además de que hay muchas señales positivas en materia económica, dijo.

CANTARON LAS GOLONDRINAS en sesión extraordinaria presencial a las consejeras del IEE Diana Cristina Cárdenas Ornelas, Yolanda Franco Durán y el consejero, Sergio Reynoso Silva, que concluirán su periodo este 3 de septiembre. El presidente del Consejo General, Luis Fernando Landeros Ortiz, agradeció a sus compañeras y su compañero, por haber formado parte de la historia electoral de Aguascalientes, recordando que durante su participación, se organizaron siete elecciones locales en cuatro procesos electorales. Asimismo, recordó que el INE lleva a cabo el proceso de selección de quiénes ocuparán los cargos para el periodo 2021-2027, con el reto de dar continuidad a los trabajos electorales… QUE NO LE TEMBLARÁ LA MANO a la Guardia Sanitaria para actuar de manera enérgica en caso de ser necesario, en las 25 sedes que integran el evento turístico la Ruta del Vino, de incumplir con las disposiciones sanitarias contra el COVID. El responsable del área, Octavio Jiménez Macías, aseguró que a pesar de tratarse de un evento organizado por la Secretaría de Turismo del Estado, están preparados para aplicar las medidas sancionadoras correspondientes, como es el no respeto al aforo permitido, así como la sana distancia entre otras disposiciones. Incluso, el departamento perteneciente al ISSEA, estará trabajado de manera conjunta con otras dependencias para garantizar el cumplimiento a las recomendaciones sanitarias. En total, el ISSEA y el IESPA dispondrán de 120 elementos que se encargarán de vigilar los viñedos desde este jueves y hasta el próximo domingo… PARA LA SUPERDELEGADA Nora Ruvalcaba Gámez a tres años del actual Gobierno Federal, el presidente López Obrador ha priorizado la política social y el combate a la corrupción, además de que hay muchas señales positivas en materia económica con el aumento al salario mínimo, el trato especializado que se le ha dado a las fronteras en relación con el empleo, la infraestructura productiva como el aeropuerto, el Tren Maya, el istmo; “el hecho de que podamos compaginar todo el avance y el progreso que podamos tener combatiendo la corrupción, me parece que es algo que no habíamos vivido los mexicanos en las últimas décadas”. Reconoció que si bien hay aún algunos rezagos todavía en materias que tuvieron que ver con esta pandemia, también es cierto que de manera distinta a otros gobiernos, el presidente de la República decidió no endeudar al país y pese a ello hay un avance en el ámbito económico que se está mostrando en recuperación. “Vamos efectivamente a la mitad del camino y esperemos que en el tiempo que le falta, pueda concretarse y ya consolidarse las bases de un proyecto alternativo de nación que marca algo distinto”, agregó. En lo que respecta a Aguascalientes afirmó que ha existido la coordinación con el Ejecutivo del Estado salvo en el tema del Insabi “y me parece que eso ha sido sano y fructífero y productivo para el Estado de Aguascalientes”. Respecto a la opinión de empresarios y del propio gobernador de que Aguascalientes ha sido de las entidades menos favorecidas en cuanto a apoyos del Gobierno Federal, Ruvalcaba Gámez dijo que hay una explicación, ya que la prioridad de este gobierno es atender a los más rezagados, a los olvidados de siempre, a quienes prácticamente se quedaron marginados del desarrollo y del progreso. “Creo que conforme se van ejecutando las obras y como se van planteando los proyectos en Aguascalientes se va a ir teniendo la respuesta para que podamos decir que no solamente hay que priorizar lo que está rezagado sino darle continuidad a lo que está bien, creo que esa ha sido la queja constante del gobernador del Estado, el hecho de que estemos bien, que nuestros números estén bien, que haya generación de empleos, es decir, que no se requiera canalizar recursos por materia o por esta opción de discriminación que es una prioridad para nosotros, pero yo creo que eso va a ir cambiando en este siguiente tramo que nos toca”… LUEGO DE ALGUNAS SEMANAS de trabajo coordinado con directivos del Grupo Modelo, esta compañía seleccionó a siete micro y pequeñas empresas certificadas en el programa Hecho en Aguascalientes, para sumarse a la cadena de proveeduría local de 21 tiendas comerciales Modelorama. La firma del convenio entre ambas instancias comienza a cristalizarse con la incorporación de estas unidades económicas, lo que les permitirá llegar a nuevos espacios de comercialización y con ello elevar sus niveles de venta, lo que es un ganar-ganar, tanto para Modelo como para los negocios locales… QUE NO HAY MANO NEGRA, aseguró Ricardo Serrano Rangel para el tema de los camiones. El que hayan sido dejados fuera de circulación más de cuatro decenas de camiones urbanos, no tiene que ver con la llegada de otra empresa para sumarse a la prestación del servicio, sino que simplemente su permiso para circular y subir pasaje está vencido, lo cual pueden resolver mediante un acuerdo y acercamiento con la Coordinación de Movilidad, sostuvo… TEEA exoneró a Sergio Augusto. Una vez más, el Tribunal Electoral del Estado, emitió un dictamen en contra de una denuncia hecha por presunta violencia política en razón de género, en contra de quien fuera candidata a presidenta municipal de esta capital por el PVEM que acusó al dirigente partidista. La resolución de los magistrados del Tribunal Electoral local, fue en el sentido de que si bien, las palabras denunciadas fueron producto de una comunicación entre ambos y en algún momento se tornaron agresivas y violentas, que pudieran ser configuradas como violencia psicológica y verbal, no se consideraron como una afectación a los derechos político-electorales de la ex candidata denunciante que presentó la queja justo antes de terminar la pasada campaña electoral… CONALEP. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ofrece a sus alumnos una licencia profesional de la plataforma Microsoft TEAMS, misma que permite a los docentes generar y compartir un sinfín de experiencias de aprendizaje en tiempo real o no, además de dar seguimiento personalizado al proceso de cada alumno, informó su director, Enrique Franco Medina…