Resulta muy doloroso saber que entre los burócratas pensionados, hay los que reciben 250 pesos al mes, a pesar de que dejaron sus mejores años en el servicio público, y ello se debe a que anteriormente se afiliaba a los trabajadores con el 10 ó 15 por ciento de su salario, los demás se disfrazaba como compensaciones.

SUBE Y BAJAS QUE INQUIETAN son las cifras que registran la ocupación de camas en los hospitales locales por pacientes de Covid19. Luego de que el inicio de semana el reporte nacional indicó 41% de ocupación y, por lo tanto, 59% de disponibilidad en Terapia Intensiva, 24 horas más tarde, la cifra de ocupación pasó a 48% en camas con ventilador, en tanto que la ocupación de camas generales pasó del 39% al 36%. En la conferencia de prensa de anoche, el subsecretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, hizo un paréntesis revelador para esta entidad refiriendo que los niveles de transmisión simple y sencillamente no bajan. Detalló que llegamos a la semana 23, –por ahí del 11 de junio–, a un primer pico y a partir de entonces el comportamiento fue oscilante hasta registrar una ligera reducción por 4 semanas consecutivas, un segundo pico lo alcanzó en la semana 28, –más o menos a mediados de julio–, en la semana 33, –la pasada–, incrementó de nuevo y superó ambos picos. En resumen, la transmisión del virus ha sido constante y si bien la ocupación hospitalaria está por debajo del 50%, no cede y de hecho eventualmente se mantiene ascendente… RESULTA MUY DOLOROSO saber que entre los burócratas pensionados, hay los que reciben 250 pesos al mes, a pesar de que dejaron sus mejores años en el servicio público, y ello se debe a que anteriormente se afiliaba a los trabajadores con el 10 ó 15 por ciento de su salario, lo demás se disfrazaba como compensaciones. Y si además, el sueldo era magro, la pensión resultaba humillante; en estos tiempos, 250 pesos para nada alcanzan, considerando que entre más avanza la edad, son más las necesidades y menos las posibilidades de realizar alguna actividad para tener ingresos extra, porque las fuerzas no dan para ello. Y quienes gozan de pensiones muy elevadas, de 40 mil, 60 mil, 90 mil y de hasta 162 mil pesos, fue porque siendo trabajadores en activo, recibieron sueldos privilegiados y además, fueron afiliados al ISSSSPEA, con la cantidad correcta, no disminuida. Independientemente de todo, es muy doloroso que se entreguen pensiones de 250 pesos al mes, pero ¿quién dijo que la vida era justa?… UNA CAJA DE AHORROS manejan los líderes sindicales de la burocracia en Rincón de Romos; a 162 trabajadores les descuentan una cuota, para el “cochinito” y de ahí se pagan las prestaciones de los burócratas, lo cual está fuera de la legalidad, pero no hay quien ponga orden y al final, saldrán perdiendo los empleados; por cierto que a los jubilados les paga el municipio, cuando es responsabilidad del ISSSSPEA. Esperemos que alguna autoridad competente intervenga, para regularizar esta situación… INICIÓ EL MES PATRIO; no habrá la tradicional verbena en la Plaza Patria, no podremos degustar pozole ni tamales, ni habrá el Desfile Cívico-Militar, y el Grito de Independencia será virtual. No obstante, hay que fomentar los valores que a los mexicanos nos han generado identidad y un sentido de pertenencia a nuestra nación; es buen momento para recordar, que solo en unidad, y siendo solidarios, es como hemos vencido históricamente las adversidades, por lo que en este momento en que una crisis sanitaria y económica flagela al mundo, el subsecretario de Gobierno, Manuel Cortina, exhorta a ponderar a nuestros héroes patrios e inspirarnos en ellos. Habrá una pequeña ceremonia cívica el 13 de septiembre, fecha en que se recuerda la gesta heroica de los Niños Héroes ante la toma del Castillo de Chapultepec en 1847, por las fuerzas invasoras de Estados Unidos. La ceremonia de El Grito, podrá verse a través de la señal de RyTA y las redes sociales de Gobierno del estado, mientras que para el 16 de septiembre, se realizará un acto protocolario breve y con asistencia mínima en la XIV Zona Militar. Finalmente, el 27 de septiembre se cumplen 199 años de la Consumación de la Independencia de México… COMO EN CABALLO DE HACIENDA avanza Raúl González Alonso, presidente de la Coparmex, rumbo a la sucesión de la presidencia en el Consejo Coordinador Empresarial, sin embargo en la CMIC están en espera de que Antonio Robledo, su presidente del 2014 al 2017, se presente ante los socios constructores para solicitar su apoyo e ir en busca de la dirigencia de la cúpula empresarial, dado que fue el primero en destapar sus intenciones y ahora en la CMIC, quieren saber si buscará el apoyo de su gremio para lograr el objetivo. Aunque hay quienes dentro del organismo cúpula de los empresarios locales consideran que es momento de variar de agrupación al frente, pues hasta ahora han predominado Canaco, Canacar y CMIC… TRES MESES MÁS durarán las medidas adoptadas por el Poder Judicial del Estado en materia de salud, para atender la situación de emergencia ocasionada por el COVID-19. Así lo determinó el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que en sesión ordinaria decidió continuar con las medidas protocolarias tanto para el personal que labora en las distintas instalaciones que corresponden a este Poder, como para los ciudadanos y abogados que requieren de los servicios que en este lugar se brindan… EN SIMILAR TAREA la senadora Martha Márquez Alvarado acudió a entregar cubrebocas a las afueras de la Clínica 8 del IMSS en Aguascalientes, reconoció la labor del personal de salud en la batalla contra el COVID19, razón por la cual invitó a toda la ciudadanía a solidarizarse con cada uno de ellos y continuar acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias estatales… INICIÓ LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA para la actualización del Padrón Electoral, con el objetivo de que la mayor parte de la ciudadanía tenga su credencial para votar y pueda ejercer su derecho al voto en las elecciones 2021. Ignacio Ruelas Olvera, vocal ejecutivo del INE en Aguascalientes recordó que quienes cumplan 18 años antes o inclusive el día de la elección del domingo 6 de junio de 2021, podrán solicitar su inscripción al Padrón Electoral ya y hasta el 10 de febrero de 2021; todas las credenciales deberán recogerse antes del 10 de abril de 2021…