¡Ah caray!, exclamaron con gran extrañeza los colectivos ciclistas tras la declaración que dio el coordinador de Movilidad, Ricardo Serrano, a El Heraldo la semana pasada cuando refirió la generación de más infraestructura ciclista.

A paso de tortuga, pero ahí va la Aduana en Aguascalientes, reconoció Manuel González desde la Sedecyt. Dijo que el proyecto ya está completamente listo, pero están a la espera de la firma del comodato.

UN CRECIMIENTO EXPONENCIAL es el que ha registrado en las décadas recientes el estado de Aguascalientes en su parque vehicular, lo que ha traído consigo una preocupante tendencia: conductores intolerantes ante el volante. Esta problemática, que afecta a la seguridad vial, exige una reflexión profunda sobre la importancia de la tolerancia y el respeto en nuestras vialidades. Y es que la intransigencia de conductores nos da como pan de cada día desde gestos obscenos hasta conductas agresivas, avances peligrosos y el uso excesivo del claxon a cualquier hora, en cualquier lugar. Este comportamiento no sólo crea un ambiente hostil en las calles, sino que también pone en riesgo la vida de todos los involucrados. Los incidentes de ira al volante pueden provocar colisiones graves y convertir nuestras vías en campos de batalla. Los factores que alimentan esta epidemia de intolerancia son diversos: el estrés cotidiano, la prisa y la frustración ante el tráfico congestionado. Además, la falta de educación vial y la impunidad en casos de agresiones contribuyen a la proliferación de esta problemática. Es vital abordar esta situación de manera urgente y efectiva… LA MÁS AUSTERA edición de la Feria del Libro, al menos de la última década, terminó ayer. Si por algo destacó fue por la presencia de sus fieles seguidores, de lo poco que duró y de su regreso a la sede que hace no mucho resultaba insuficiente: la Casa de la Cultura Víctor Sandoval, siempre amable, siempre acogedora, siempre chica y limitada para el desahogo de una feria que crecía, pero ya no… ¡AH CARAY! exclamaron con gran extrañeza los colectivos ciclistas tras la declaración que dio el coordinador de Movilidad, Ricardo Serrano, a El Heraldo la semana pasada cuando habló de lo realizado en el primer año de gobierno de Tere Jiménez. Y es que refirió la generación de más infraestructura ciclista y el funcionario afirmó que “este año se le ha dado mantenimiento a 53 kilómetros y a otros 8 dentro del centro, incluida la calle Madero y además empezamos a hacer más ciclovías, aplicando 10 millones de pesos en Maravillas, Jesús María”. A decir de Josafat Martínez de Luna, alcalde de la Bicicleta para Aguascalientes, “ningún colectivo ciclista sabe de esta ciclovía nueva, ya investigamos e incluso al interior del Gobierno del Estado o Municipio no se ha tenido ningún acercamiento. Vamos a buscar la mencionada ciclovía en la avenida Paseos de las Maravillas, que ni gente de CMOV que ya contacté, sabe que existe”. Tssss… UNO TRAS OTRO, así serán a partir de hoy los créditos en el Infonavit. Ayer, el delegado Sergio Armando González Serna dio a conocer que entró en vigor la eliminación de las restricciones que impedían a las personas solicitar más de un financiamiento de vivienda con el Instituto. “Ahora los derechohabientes con relación laboral activa podrán sacar el número de créditos que requieran, para lo que necesiten, siempre y cuando hayan terminado de pagar el crédito anterior”. Este cambio, derivado de la reforma a la Ley del Infonavit de 2020, busca atender las necesidades reales de vivienda de las personas en las diferentes etapas de su vida y ayudarlas a incrementar su patrimonio. Detalló que los financiamientos considerados son para la compra de vivienda nueva o existente; la adquisición de terreno; construcción; mejora, ampliación o reparación de vivienda; y para el pago de un crédito hipotecario bancario. Indicó que el principal requisito es haber liquidado el crédito anterior, sin importar que no se haya liberado la garantía; no haber tenido penalizaciones durante la vigencia del financiamiento previo; tener saldo en la Subcuenta de Vivienda, cuyo monto mínimo dependerá del tipo de crédito subsecuente que se quiera contratar. “De esta forma, los trabajadores podrán sacar un segundo, tercero o cuarto crédito, el requisito indispensable es haber terminado de pagar el crédito anterior”… A PASO DE TORTUGA, pero ahí va la Aduana en Aguascalientes, reconoció Manuel González desde la Sedecyt. Dijo que el proyecto ya está completamente listo y la secretaría de Obras Públicas ya la entregó, pero están a la espera de la firma del comodato con la Agencia Nacional de Aduanas para proceder con la entrega del inventario. Admitió también retrasos en el proceso debido a los cambios en el personal a cargo de la aduana que han impactado la velocidad de la firma del comodato, lo que ha generado cierta demora en la entrega de las instalaciones…