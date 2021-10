A punto de ser expulsado de su partido, MORENA, está el diputado Juan Carlos Regalado Ugalde, porque no ha querido acatar los acuerdos tomados al interior del partido con miembros de la fracción parlamentaria a la que pertenece.

Sin censura, el alcalde electo de Calvillo, Daniel Romo Urrutia, informó que está garantizado el pago de finiquitos y aguinaldos de trabajadores municipales. Reveló que son 15 de primer nivel de puestos ejecutivos a quienes ya se les liquidó y se aplicó un recurso de 1.5 millones de pesos.

MÉXICO ES EL PAÍS CON MENOS VACACIONES para los trabajadores. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo la recomendación es un mínimo de 18 días de descanso, vacaciones pagadas al año. “En México son 6 días el primer año laboral, en Costa Rica dan 10, Paraguay tiene 12 días de descanso en el primer año laboral, Argentina 14, Colombia 15, Cuba y Brasil 30”. El asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera afirmó que en la legislación mexicana solamente el primer año se otorgan 6 días de descanso y aumenta 2 días, así sucesivamente cada año laborado hasta llegar a 12 días de descanso, después cada 5 años un trabajador obtiene 2 días más. “Hay días feriados en la legislación, no siempre se toman o son otorgados, por eso es que México es el país en que menos descansan. Falta mucho por hacer en materia laboral en cuanto a días de descanso y asueto para los trabajadores en México", dijo… A PUNTO DE SER EXPULSADO DE SU PARTIDO, MORENA, está el diputado Juan Carlos Regalado Ugalde, porque no ha querido acatar los acuerdos tomados al interior del partido con miembros de la fracción parlamentaria a la que pertenece, virtualmente, pues si bien es MORENA, sus compañeros de legislatura no lo juntaron en la bancada, además que tampoco ha querido integrarse, porque insiste en que fue nombrado coordinador y en el Congreso no le hicieron valer ese derecho. Total, que por el momento es militante de ese partido, pero a la vez, diputado independiente, y de no alinearse, es probable que tenga que irse a otra fracción o en dado caso permanecer independiente; sobre todo ahora que le han advertido que podría ser corrido de su partido, del cual, curiosamente, de todos los diputados que son parte de la fracción, es el único militante. Cosas del cuento de MORENA… Cosas del cuento de MORENA… EN PALACIO LEGISLATIVO continuaron ayer con la instalación de comisiones ordinarias para que se pongan a trabajar los diputados en los temas que interesan a la ciudadanía, sus representados, y quedaron formalmente reconocidas la de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, presidida por Max Ramírez, quien resaltó que hay 34 asuntos pendientes de resolución. La de Seguridad Pública la encabeza María de Jesús Díaz Marmolejo, quien consideró que es un tema que debe ser abordado de manera integral, transversal y con políticas públicas que den garantía de seguridad a la ciudadanía. La Comisión de Transporte Público será presidida por Mayra Guadalupe Torres, que manifestó, tendrá que darse seguimiento al tema de transporte colectivo y la calidad que la ciudadanía demanda, pues la movilidad también debería ser considerada un derecho humano. También fue instalada la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que encabezará Yolitzin Rodríguez, quien indicó que la principal atribución será emprender adecuaciones al marco legal para fortalecer las tareas que permitan combatir la corrupción y establecer nuevos lineamientos que abran paso a nuevos hábitos en el ejercicio del servicio público. La última instalada ya después del mediodía fue la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la morenista Leslie Figueroa Treviño, que ratificó su compromiso de velar por la protección de los derechos de los sectores sociales considerados más vulnerables, con adecuaciones pertinentes al marco normativo, con el único propósito de robustecer las atribuciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, en sus tareas de investigación, emisión de recomendaciones y seguimiento de casos… Interesado dato que nadie, aún, se ha atrevido a comentar en el gobierno de la ciudad de Aguascalientes, donde el rumor es que correrán poquitos y hasta enero porque los recursos no abundan para liquidar a todo el personal de confianza antes de que termine el año, y hasta el momento nadie ha desmentido el dicho. En el marco de la conferencia de prensa se dio a conocer que el próximo 4 de octubre iniciará el proceso de entrega recepción, según lo acordado con el actual alcalde, Jesús Díaz Rubio, en un marco de responsabilidad y apego a la normatividad aplicable… DEL TEMA MIGRANTE, Daniel Romo Urrutia informó que por primera vez en la historia del municipio habrá dos regidores migrantes que van a ser el canal de comunicación con la comunidad que hay en Estados Unidos y Canadá. “Vamos a darle mucho juego a la Oficina de Atención del Migrante, Jesús Rodríguez, quien va a estar al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico, es un departamento que está dentro de ese espacio y tiene mucha experiencia y con eso vamos a sacar muchos temas adelante”… LA EXTENSIÓN DE LOS HORARIOS en centros nocturnos, no quiere decir que las acciones de supervisión de parte de la Guardia Sanitaria no se lleven a cabo, advirtió su titular Octavio Jiménez Macías, quien indicó que, por el contrario, serán vigilantes de que las normas de sanidad contra COVID-19 sean atendidas en todo momento. Luego de que autoridades consideraran pertinente concluir con la restricción de horarios, personal del sector salud intensificará operativos en bares, restaurantes y centros nocturnos, los cuales deberán de respetar la sana distancia, control de aforo, así como el uso de cubrebocas, entre otras medidas. Tan solo al corte del pasado mes, el ISSEA levantó sanciones económicas por incumplimiento en las medidas sanitarias alcanzando los 400 mil pesos… EL FESTIVAL DE CALAVERAS en las próximas semanas será benéfico para el comercio, sector que se alista para ir mejorando el nivel de ventas, luego de que el año anterior resultara totalmente complicado para ellos, con el cierre parcial y permanente en los peores casos. En ese sentido, la Canaco se prepara para que además se dé comienzo con los preparativos del Buen Fin y por supuesto con las ventas decembrinas, donde se esperaría un incremento no solo en transacciones sino incluso en empleos temporales. Afortunadamente, ya no se han registrado cierres nuevos de negocios, por lo que confiaron que lo peor ya pasó y ahora sólo queda esperar a ser optimistas con los eventos en puerta…