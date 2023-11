Esperamos tener pronto buenas noticias de los nueve aguascalentenses que aún no aparecen y que tuvieron la mala suerte de estar en Acapulco cuando Otis embistió…

LA SEMANA PASADA, decenas de tianguistas del tradicional “Tianguis de los Muertitos” se manifestaron en contra del director de Mercados, Israel Díaz García. En contraste, y de forma tan sospechosa como sorpresiva, en el último Miércoles Ciudadano, algunos líderes de tianguistas y mercados ingresaron al evento para expresar su apoyo al funcionario… AL HACER USO de la palabra, el aludido comentó sobre los incidentes ocurridos en el mercado callejero que cada año se instala en las inmediaciones del panteón, incluyendo el robo de electricidad de un jardín de niños… SEGÚN SUS DECLARACIONES, ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía por parte de la directora del jardín de niños debido a que un comerciante se brincó las reglas al ingresar al plantel un día antes de las manifestaciones… DÍAZ GARCÍA indicó que está dispuesto a actuar de acuerdo con el Código Municipal y tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley. En respuesta a los incidentes, se suspendió la licencia del comerciante involucrado y se llevará a cabo un procedimiento legal para determinar las sanciones correspondientes, aseguró… ADEMÁS DEL ROBO DE ELECTRICIDAD, mencionó que también se han retirado productos con figuras inapropiadas para los niños que asisten al tianguis… AL SER CUESTIONADO sobre posibles enfrentamientos entre los verificadores y los comerciantes, Díaz García aseguró que no ha habido violencia, aunque algunos comerciantes pueden sentirse ofendidos por las acciones de verificación y destacó que los verificadores están haciendo su trabajo de manera adecuada… AYER POR LA TARDE, el jefe de Prensa de la delegación de la Cruz Roja en Aguascalientes, Agustín Vallejo, dio a conocer que “de las 20 solicitudes que hemos recibido para localizar a igual número de aguascalentenses en Acapulco, ya se ubicaron a 11 personas, todas con vida”… EL VOCERO de la benemérita institución aclaró que de este grupo, 8 son hombres y 3 son mujeres. Esperamos tener pronto buenas noticias de los nueve aguascalentenses que aún no aparecen y que tuvieron la mala suerte de estar en Acapulco cuando Otis embistió… RECIENTEMENTE SE SUPO de la fuga y desaparición de cinco niñas que estaban bajo el resguardo de Casa DIF, pero albergadas en la Casa del Migrante en la Colonia Héroes… LAS PEQUEÑAS salieron de este inmueble, según se dice, una vez que tomaron las llaves al personal de vigilancia cuando éste dormía… PARA COLMO, los elementos de la Policía Estatal que debían vigilar el exterior no se dieron ni por enterados… FINALMENTE AYER, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que las cinco menores fueron localizadas y se encuentran a salvo, tras haber emitido ficha de búsqueda la tarde del lunes, alertando sobre su huida el fin de semana pasado… SOBRE ESTE ASUNTO, el fiscal Jesús Figueroa descartó que se pueda generar alguna responsabilidad por este hecho, pero dejó en claro que evidentemente hay un problema en el control de la seguridad, si se toma en consideración que es el segundo incidente en el que menores de edad resguardados por Casa DIF se fugan de los inmuebles… ENTRE LA FALTA DE RECURSOS y la inexperiencia de algunos ministerios públicos, vaya que algunos abogados sufren para llevar a buen puerto la defensa de sus clientes, en aspectos tan nimios como la atención de una promoción, el descontrol de los folios de expedientes y el extravío de documentos que resultan vitales para los procesos legales… BIEN HACE la Fiscalía General del Estado en demandar más presupuesto, pero ante estas vicisitudes, se requiere también más orden y control, para frenar la inercia de la sobrecarga de trabajo que priva en la atención a las víctimas del delito… EN ASUNTO APARTE, otro tipo de víctimas son las que no faltan en la Universidad Autónoma de Aguascalientes… Y ES QUE LOS FUEGOS de la pasada elección de la rectora Sandra Pinzón Castro siguen dejando heridos en el camino. Si bien ese tema está cerrado, se advierte que existen grupos que están generando guerra de lodo desde las redes sociales. Los ataques, si bien no se realizan de forma tan anónima, sí de manera continua… LA DIRIGENTE DEL SINDICATO Único de Trabajadores Estatales y Municipales de Aguascalientes, Mónica Ivón Solís López, afirmó que está en espera de recibir su toma de nota por parte del Tribunal de Arbitraje. “De ello depende que yo también pueda tener participación en algunos programas de gobierno, en algunas con voz y voto. Pero ahorita se trata que los apoyos lleguen a los trabajadores (…) estamos ya en acuerdos nuevamente con las autoridades para nuevos apoyos del año que viene”… LA LIDEREZA aseguró que está trabajando “por resarcir muchas cosas” en esta unión de burócratas, tras señalar que en la gestión pasada de su antecesor, Jesús Torres Luévano, se dieron algunas situaciones “muy peculiares”, sobre las que el aludido deberá dar cuentas llegado el momento… “SÉ Y TENGO ENTENDIDO que lo mandaron llamar y que él emitió algunas entrevistas y que él tiene que (…) informar de lo que fue su gestión. Desconozco qué le vayan a pedir o qué cuentas le tengan que pedir. Esos son procedimientos muy particulares que le tengan que hacer a él”…