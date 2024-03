“Aguascalientes lo que necesita es que la dejen de estorbar. Aquí se van a generar los empleos bien pagados que los jóvenes sueñan para su futuro” dijo la hidalguense…

Pareciera que algunos se queman con el agua tibia mientras que otros le ven, a la temporada de campañas, rostro de época vacacional de tres meses…

DURANTE SU VISITA a Aguascalientes, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz elogió la seguridad que prevalece en Aguascalientes en comparación con los estados vecinos… EXPRESÓ QUE, DE LLEGAR A LA PRESIDENCIA de la república, a nuestra entidad la va a ir mucho mejor de lo que va hoy porque va a impulsar el nearshoring para que lleguen más empresas de electromovilidad, de inteligencia artificial, de robótica, de semiconductores y maromas por el estilo… TAMBIÉN DIJO QUE, siendo que tales industrias requieren personal capacitado, especialmente en diversos tipos de ingeniería, será necesario seguir apostando a la educación, tal y como ya se hace aquí, agregó… “AGUASCALIENTES lo que necesita es que la dejen de estorbar. Aquí se van a generar los empleos bien pagados que los jóvenes sueñan para su futuro” dijo la hidalguense … CABE SEÑALAR que a este único evento público de la abanderada, estuvieron presentes los candidatos al senado, Juan Antonio Martín del Campo y María de Jesús Díaz Marmolejo, los candidatos a diputado federal por el primero y segundo distrito federal, Humberto Ambriz Delgadillo y Mónica Becerra, y por el tercer distrito: Pablo Martínez por el PAN; Adri Morales, por el PRI y Juanis Martínez Meléndez por el PRD… NO PODÍA FALTAR Erika Muñoz Vidrio, coordinadora estatal de Xóchitl Lovers, Enrique García López, coordinadora estatal de la candidata Xóchitl Gálvez; el coordinador de Xochitl Galvez en la ciudad de Aguascalientes, Cristian Gutiérrez Márquez; y Juan Carlos Gutiérrez, coordinador de la Fuerza Rosa en Aguascalientes… EL DIRIGENTE ESTATAL del Partido de la Revolución Democrática, Iván Sánchez Nájera, abordó el tema de la candidatura del diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada para la alcaldía de Pabellón de Arteaga. Aclaró que no hay pleito alguno con el referido y que será la ciudadanía quien determine si Escobedo Tejada tiene las capacidades para ganar la alcaldía… SI BIEN SE HA EVIDENCIADO un distanciamiento entre Cuauhtémoc y la dirigencia, Nájera enfatizó que la institución es más grande que las personas y que hay una coalición fuerte que se perfila para obtener el triunfo electoral… EN TANTO, Javier Luévano Núñez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, habló sobre la posibilidad de reelección de alcaldes y diputados. El dirigente del PAN mencionó que se están analizando acuerdos en la mesa para que estos candidatos puedan separarse de sus cargos y dedicarse de tiempo completo a la campaña electoral… “YO ESPERO ya en próximos días que el CEN, en el caso del PAN, me apruebe todas las candidaturas” comentó Luévano… AGREGÓ QUE, MIENTRAS tanto, los del sol azteca como los tricolores hacen lo propio. Esto dará suficiente tiempo a la alianza para acudir a la autoridad electoral a registrar a todos los candidatos a lo local de manera oportuna… SOBRE EL MISMO BRETE, el dirigente estatal del PRI, Kendor Macías Martínez, comentó que en materia de la coalición con el PAN y el PRD a nivel local se han llevado a cabo negociaciones para definir las candidaturas, y ya se registró un convenio de coalición ante el Instituto Estatal Electoral… “LOS DISTRITOS Y MUNICIPIOS se han asignado a los diferentes partidos, con el PRI tomando el primer distrito a nivel federal y el distrito 12 a nivel local. En los municipios de San Francisco, Tepezalá, Cosío y San José de Gracia, se presentarán candidatos del PRI bajo la sigla del PAN, para mantener una presencia sólida en todos los niveles”… RESPIRE PRODUNDAMENTE y recuerde lo que decía Kalimán: “serenidad y paciencia”, que el bombardeo informativo y los dimes y diretes estarán a la orden del día ahora que iniciaron las campañas políticas… EN ESTE ESCENARIO, a ciertos servidores públicos les nace del corazón un firme compromiso por no violar la ley electoral… AL MENOS ASÍ lo argumentan escudados en una serie de afirmaciones y criterios salidos desde lo más subjetivo de las áreas jurídicas de las oficinas públicas… CON ELLO ASEGURAN que siendo funcionarios están impedidos para informar sobre sus actividades a la ciudadanía… PARECIERA QUE ALGUNOS se queman con el agua tibia mientras que otros le ven, a la temporada de campañas, rostro de época vacacional de tres meses… NO ES LO MISMO CHANA que Juana y la veda no significa que no se pueda informar sobre la actividad gubernamental que es de interés y actualidad para los ciudadanos… HEMOS SIDO TESTIGOS de un desfile de fotos y más fotos de reuniones de capacitación electoral dirigida a servidores públicos, donde se aprecian sus caritas de fastidio… ESTOS PROCESOS FORMATIVOS a los que más de uno va a regañadientes, son impartidos año con año por diversos entes como el IEE, las contralorías, el INE. Habrá quien se pregunte ¿y de verdad agarran la onda o les cae el veinte?… CABE SEÑALAR que el Poder Judicial frenó un comunicado que se había emitido, bajo el argumento de que por haber iniciado el proceso electoral se abstendrían de esta divulgación… RESULTA PUES, difícil de comprender, que las elecciones sean las culpables de que la gente no pueda enterarse del trabajo del Magistrado Presidente Juan Rojas García, quien acudió a la reunión de la Conferencia Nacional de Tribunales en México, donde se dio un análisis serio sobre la importancia de fortalecer la profesionalización del personal de Poder Judicial… ¿Y ESO en qué afecta a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez? nos preguntamos, a la espera de que surja una buena respuesta de algún lugar… LA MESA DIRECTIVA para el segundo periodo ordinario del tercer año del Congreso de Aguascalientes quedó conformada así: Gladys Ramírez Aguilar lidera como Presidenta, acompañada por Juan Luis Jasso Hernández en la Vicepresidencia… ÚNICAMENTE dos de tres suplentes rindieron protesta como diputadas locales y que fueron: Isabel Rosales y Sarahí Macías Alicea, pero quien no se presentó a la sesión Solemne fue Berenice Romo, del partido Morena… ES DE RESALTAR también, que las ciudadanas María Isabel Rosales Chávez y Sarahí Macías Alicea asumieron el cargo de diputada en suplencia de de María de Jesús Díaz Marmolejo y San Juana Martínez Meléndez, respectivamente… BERENICE ROMO, suplente de Leslie Figueroa, no asistió a su toma de protesta como diputada, lo cual plantea un procedimiento específico. Tiene un plazo de 10 días para presentarse o justificar su ausencia. De no hacerlo, se procederá a declarar la vacancia de su escaño…