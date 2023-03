No hay plan para que AMLO se reúna con la gobernadora Tere Jiménez. “Viene exclusivamente con los colaboradores, quiere estar cerca de su estructura, ese es el único objetivo de la visita a Aguascalientes, procedente de Zacatecas”, dijo Silvia Licón.

En Reglamentos, ¿qué se puede esperar de un funcionario que no puede con los vecinos ruidosos, con los negocios que sobrepasan el horario y los decibeles permitidos y que sólo él no los ve? Pues nada, que siga viviendo del erario público y toreando obligaciones…

QUE SÍ… SABE; reitera la súper delegada Silvia Licón Dávila que viene el presidente López Obrador a Aguascalientes el próximo domingo 5 de marzo. En el marco del “Acuerdo de Colaboración Estatal de Programas del Bienestar”, en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, y que contó con la presencia de varios delegados de distintas dependencias federales, comentó que AMLO siempre quiere agradecer a sus trabajadores, “porque ustedes saben que los programa sociales han llegado a todas las clases vulnerables, gracias a los servidores de la nación que andan tocando puertas y haciendo llamadas y viene a tener ese acercamiento y a agradecerles, dice que ellos son su regimiento y en cada estado de la república ha estado en ese acercamiento con ellos”. Subrayó que no hay plan para reunirse con la gobernadora Tere Jiménez. “Viene exclusivamente con los colaboradores, quiere estar cerca de su estructura, ese es el único objetivo de la visita a Aguascalientes, procedente de Zacatecas”. Indicó que se estima una estancia de hora y media e inmediatamente saldrá para la capital del país y vendrá procedente de Zacatecas. ¡Ay!, qué nervios, ¿A qué hora llegará?… COMO PILATOS, el titular de Reglamentos Municipales, David Ángeles Castañeda, se lavó las manos y encontró fácil solución al añejo problema de reventa de boletos del Palenque de la Feria, al declarar que “si la gente quiere terminar con la reventa, que no compre boletos a sobreprecio”. En el discurso suena elocuente, pero en la realidad las autoridades municipales están evadiendo la responsabilidad que tienen en todo este negocio, pues recordemos que se contratarán a 70 verificadores eventuales para de esta forma llegar a 140 colaboradores que “vigilarán” que la feria transcurra con normalidad. “No nos toca a nosotros perseguir”, dijo valiente el funcionario, y ¿qué les toca?, ¿esperar desde el escritorio las denuncias? Que según varios ciudadanos ya han hecho y jamás llegan de reglamentos. Añadió que en caso de que exista clonación de boletos durante los conciertos, tampoco es cosa que les ataña, pues solamente deberán revisar el aforo de los eventos. “Mientras no haya una denuncia, no podemos proceder administrativamente”, refirió sobre la reventa, que mientras no se encuentre a los gandayas en flagrancia, poco o nada se podrá hacer. Declaró que el Palenque deberá hacerse responsable de la seguridad al interior del recinto en caso de que existan riñas y para evitar que ingresen personas con armas de fuego o con sustancias ilícitas. Y como si de un chiste se tratara, Ángeles Castañeda tampoco supo responder si habrá algún operativo especial para evitar que se fume en el perímetro ferial, “le compete al área de salud estatal”, señaló, y adelantó que se encuentran en espera de la firma de un acuerdo de colaboración con Gobierno del Estado para saber qué funciones tendrá Municipio y quién sancionará a los fumadores empedernidos. Finalmente, dijo que ni tiempo tienen de checar las redes sociales para detectar revendedores, porque la responsabilidad es de la empresa emisora del boletaje. En síntesis, ¿qué se puede esperar de un funcionario de esta calaña que no puede con los vecinos ruidosos, con los negocios que sobrepasan el horario y los decibeles permitidos y que sólo él no los ve? Pues nada, que siga viviendo del erario público y toreando obligaciones… QUE NO LE ESPANTA EL SUEÑO a la rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Sandra Pinzón Castro, la serie de ataques anónimos que han circulado en últimas semanas en contra de la institución, pues se dijo muy tranquila y concentrada en trabajar para alcanzar los compromisos que estableció con la comunidad universitaria durante el periodo de campaña. En todo caso, quienes envían correos anónimos deberán mostrar su rostro y manifestar cuáles son las inconformidades, pero eso sí, afirmó que este tipo de estrategias le motivan a seguir trabajando de manera más intensa… TAMPOCO ESTÁ CERRADO aun el caso del tomógrafo de Luis Armando Reynoso en el Poder Judicial, y respecto a ello, el magistrado Juan Rojas García refirió que con todo y el acuerdo alcanzado entre el exmandatario y la administración estatal para que se resarza el daño mediante la entrega de unos terrenos, que contemplan la reparación del daño al erario público por 13.8 millones de pesos, se trata de una manifestación, pero queda pendiente la ejecución de la sentencia y debe definirse el sustitutivo que puede evitar una pena carcelaria para Reynoso Femat… CIFRA RECORD para los últimos 28 años, con 33 meses consecutivos al alza marcaron las remesas el primer mes de este año segun el Banco de México, señaló el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera. Sin embargo, dijo que las remesas pierden poder adquisitivo de compra, porque tenemos un súper peso que el día de hoy cotiza en 18.14 pesos, por lo que pierden poder adquisitivo las personas que reciben tales recursos procedentes de los connacionales que están en Estados Unidos. “No era lo mismo hace unas semanas, recibir por cada dólar 19.50 pesos. También la inflación juega un papel importante, de casi un 8%, y es preciso por eso que las remesas pierden casi el 16% de poder adquisitivo. Bien por los connacionales que mandan esta bocanada de oxígeno a la economía día con día”… PRESIDE desde ayer la mesa directiva en el Congreso del Estado Salvador Ramírez y le acompañan como vicepresidenta, Ana Gómez; primera secretaria, Gladys Ramírez; segundo secretario, Cuauhtémoc Escobedo y prosecretario, José de Jesús Altamira Acosta… BUSCARÁ EL PRI renovar sus 11 Comités Municipales; el delegado del CEN en Aguascalientes, Enrique Flores Mendoza, aseguró que se tendrá un proceso abierto y transparente. En rueda de prensa, el delegado aseguró que los priistas tomarán la decisión sobre los perfiles que habrán de representarlos en la conformación de los Comités Directivos Municipales, y el proceso dará inicio a partir de esta semana, de tal forma que el sábado 11 de marzo se haga el registro de fórmulas. En ese sentido, Flores Mendoza señaló que se espera que existan fórmulas únicas que trabajen en equipo para el beneficio de la militancia y, en caso de que más de uno se registre, se tendrá que dar paso a un proceso electivo… LOS SERVICIOS DE BANCA en línea que ofrecen Ve por Más y Multiva incumplen a los usuarios al no señalar el cobro total de las comisiones, ni ser claros en la consulta de movimientos, informó la delegación de la Condusef en Aguascalientes. El organismo defensor dio a conocer los resultados de la evaluación de los servicios de banca en línea que ofrecen algunos bancos del sistema financiero mexicano, como: Ve por Más, Multiva, BBVA, HSBC, Banco Azteca y Banorte.