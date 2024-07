A regañadientes, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado, Jaime Beltrán, votó a favor que el gobierno de Tere Jiménez repita el proceso de revisión de solicitud de concesión, para que 86 unidades presten el servicio de transporte público.

DADO EL PRONÓSTICO de continuas lluvias en diversas intensidades para esta semana, Carlos Enríquez Becerra, jefe de Proyectos de Hidrometría de la Conagua en Aguascalientes enfatizó la importancia de que la población se mantenga alerta. Recordó el episodio ocurrido el pasado viernes por la tarde en Pabellón de Arteaga, donde una tromba de 72 milímetros en dos horas causó inundaciones significativas, por lo que para evitar situaciones similares, recomendó mantener limpias las coladeras y las bocas de tormenta. Advirtió que el estado enfrentará una semana de lluvias intensas debido a los efectos combinados de la tormenta tropical Chris y el huracán Beryl y la población debe estar preparada para las posibles consecuencias y tomar medidas preventivas para minimizar los impactos de estos fenómenos climáticos… A REGAÑADIENTES, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado, Jaime Beltrán, votó a favor que el gobierno de Tere Jiménez repita el proceso de revisión de solicitud de concesión, para que 86 unidades presten el servicio de transporte público, que actualmente domina la empresa ADO en el Sistema de Transporte Multimodal. La sesión generó discrepancias entre los magistrados, pero finalmente hubo voto unánime de los cinco magistrados. David Ángeles emitió un voto particular al considerar que el proyecto estaba invadiendo determinaciones de la autoridad denunciada, entiéndase gobierno del estado, al considerar que el plazo de 120 días para dar cumplimiento a la revisión de los requisitos que deben cumplir los concesionarios, es una limitante a las autoridades de transporte para verificar si las unidades cumplen la normativa. La magistrada María Guadalupe Gallegos cuestionó lo que calificó como protagonismos absurdos, que buscan poner en duda el trabajo de la Sala 1 que encabeza Jaime Beltrán, a quien respaldó en su propuesta… TRASCENDIO…que a propósito del segundo cumpleaños de SITMA, la autoridad estatal planeaba un gran evento en la Plaza de la Patria para este martes 2 de julio; habría unidades limpias y relucientes sobre la explanada, se destacaría a las mujeres que están engrosando las filas de la conducción de urbanos, así como un listado de logros, pero… bueno, de última hora se canceló porque hay en la agenda temas prioritarios que no parecía conveniente abordar en un evento público y que de manera inminente habrían salido a relucir. Así que el pastel y las velitas quedarán para mejores días… COMO EVOCACION a la fecha, habría que referir, a propósito, que en Viñedos del Sur y Vistas de Oriente, las terminales de transporte urbano, lejos de ser un refugio para conductores, se transforman en baños públicos improvisados. Y es que al parecer no hay instalaciones adecuadas para los conductores y bueno, pues habiendo tanto monte… la administración anterior, que anunció con gran entusiasmo la creación de cuatro terminales de transporte, dejó de lado la accesibilidad para los prestadores del servicio desde el inicio. La ausencia de baños y áreas de descanso adecuadas es un síntoma de un problema mayor, la nula atención y excesiva simulación en materia de transporte urbano. Es fundamental que las autoridades tomen medidas inmediatas para remediar esta situación. La inversión en infraestructura debe ir acompañada de una planificación efectiva que contemple las necesidades reales de los usuarios y trabajadores… DESAPARECIDOS… Javier Espinosa, integrante de la Unión y Red de Búsqueda de Personas dio a conocer que al 22 de junio de este año hay 410 personas desaparecidas, de las cuales 219 son mujeres, de acuerdo a los datos más recientes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. “somos sexto lugar de personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes. Concluimos que de acuerdo a la cantidad de nuestra población, la ‘paz social del estado’, y que aquí no pasa nada, es un lugar que debió haber prendido los focos rojos desde el año pasado que venimos señalando y que tampoco en esta administración se está haciendo nada”. Ante estos datos lamentó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas dirigida por su titular, Violeta Sabás Díaz de León no ha dado los resultados esperados defraudando la confianza depositada hacia ella. “La última reunión que tuvimos con SEGOB el mes pasado se nos pidió tiempo para dar solución a estas inconformidades que vienen dañando a nuestros desaparecidos, el plazo ya venció y estaremos atentos”…vaya, la historia parece repetirse… UNIERON FUERZAS y le entraron al toro para restablecer la normalidad tras la intensa tormenta que azotó al municipio el viernes. El alcalde Bernardino Flores Valles informó que a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, se atendieron 30 reportes de árboles caídos, 65 viviendas con encharcamientos, 19 vehículos varados en encharcamientos y/o escurrimientos de agua, y 25 cables desplomados. La respuesta oportuna de las autoridades y el trabajo coordinado permitieron manejar estas situaciones de emergencia sin mayores complicaciones. También, se desazolvaron cerca de mil metros de la red de alcantarillado en las colonias Progreso Norte, Progreso Sur, Cosmos y Vergel del Valle, así como en las comunidades de San Luis de Letras, Ojo Zarco y Secadora Miguel Alemán. Estas acciones fueron fundamentales para evitar inundaciones mayores y permitir el flujo adecuado del agua…