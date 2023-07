Manuel Alonso García abordó los dos casos recientes de ejecuciones registradas en la zona norte del estado, donde enfatizó que ambas víctimas estarían vinculadas a actividades ilícitas…

LA FISCALÍA GENERALdel Estado está bajo la lupa, tras conocerse que un detenido murió al interior de las celdas de la Comisaría de la Policía de Investigación, presuntamente a causa de convulsiones, pese a que se le brindaron los primeros auxilios…LA INSTANCIA DETALLÓque el detenido, presuntamente vinculado al narcomenudeo, no presentaba golpes visibles, además de que al ingresar a las instalaciones un médico certificó su estado de salud…EN ALGÚN MOMENTO trascendió que el ahora fallecido engulló paquetes de drogas duras en la escena del arresto, lo cual pudiera haber detonado su deceso. Eso está por demostrarse… MÁS ALLÁ DE LOS RUMORES y cuestionamientos a la dependencia, las circunstancias exigen que haya una investigación detallada, y se informe de manera abierta y transparente sobre lo que sucedió… POR LO PRONTO, se informó que se procedió a realizar la necropsia de ley, aunque es bien sabido el hermetismo en el que se manejan este tipo de casos… POR CIERTO,queno muy bien quedó parado el nuevo visitador general del Órgano Interno de Control y Vigilancia de la Fiscalía General del Estado, quien no sólo rehuyó a dar entrevistas a los representantes de la prensa, tras haber recibido el nombramiento en el encargo, sino que pidió a reporteros gráficos ¡que no le tomaran imágenes!… VAYA CONTRADICCIÓN en la actitud asumida por el servidor público, que precisamente se encargará de dar atención a las denuncias de la ciudadanía sobre un probable desempeño deficiente de los colaboradores de la Fiscalía… RESULTA ABSURDO asumir un cargo público suponiendo que ello no implicará convertirse en un personaje público. Que no se confunda formar parte del jetset–ese que lucha contra los paparazis- con el hecho de ser un funcionario expuesto a la opinión pública… EN TEMA APARTE, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, abordó los dos casos recientes de ejecuciones registradas en la zona norte del estado, donde enfatizó que ambas víctimas estarían vinculadas a actividades ilícitas, e incluso contaban con antecedentes penales… ESO SÍ, ALONSO aclaró que no por ello se deja de tener la obligación de procurar la justicia ante estos homicidios. El jefe policiaco señaló que la alternativa para dar con los responsables es continuar con cateos encabezados por la Fiscalía General del Estado… ANTE EL ANTECEDENTE de la despenalización del aborto en Coahuila, que vislumbra una decisión similar para el articulado del Código Penal de Aguascalientes por parte de la Suprema Corte, los legisladores locales estarían obligados a legislar para regular su práctica y excepciones… AL MENOS ese es el punto de vista del abogado penalista José Luis Eloy Morales Brand, quien expuso que en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantenga su criterio, y Aguascalientes se convierta en el segundo estado del país en el que se declara la inconstitucionalidad del aborto como tipo penal, el Congreso del Estado debe adecuar la ley para proporcionar certeza legal… DE LO CONTRARIO,se generaría un vacío que podría legalizar la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. Morales Brand explicó que, ante la probable inaplicación del articulado, resistirse a adecuar la legislación permitiría que el embarazo se pudiese interrumpir en cualquier etapa… EN ESTE SENTIDO, el abogado mencionó que la Corte ha establecido criterios fundamentales para permitir el aborto antes del periodo de doce semanas de gestación, considerado como el momento en que el feto aún no ha desarrollado el cerebro… «UNA VEZ QUE SE ESTABLEZCAla inconstitucionalidad del Código al criminalizar el aborto, si no realizan una reforma rápidamente, ningún aborto sería criminalizado, en cualquier momento del embarazo. No creo que se resistan, porque deben analizar las excepciones previstas en las que sí se permite el aborto más allá de las 12 semanas.Se debe prever en la ley la posibilidad del aborto posterior a las doce semanas en casos de violación, malformación genética, riesgo para la vida de la mujer, entre otros», afirmó… POR ÚLTIMO,Morales Brand argumentó que los antecedentes del criterio de la Corte priorizan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, frente a la protección del feto desde la concepción, como pauta para la norma. En ésta, puntualizó, prevalecen los derechos de la mujer sobre la criminalización para la protección a toda costa del no nacido, prevista en la inclusión del aborto como tipo penal…