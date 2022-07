Le expuso que las fuerzas del orden locales ya cuentan con protocolos de actuación y que se revisan los expedientes de los aspirantes a integrarse a los cuerpos de seguridad…

TAL Y COMO SE ESPERABA, el secretario general de Gobierno Enrique Morán Faz, sostuvo una reunión con representantes de la ONU-DH México, en la que el funcionario estatal puso sobre la mesa la disposición del Gobierno que está por salir sobre las medidas preventivas solicitadas para que la pesadilla de terror que significa la tortura no se repita… TAMBIÉN LE EXPUSO que las fuerzas del orden locales ya cuentan con protocolos de actuación y que se revisan los expedientes de los aspirantes a integrarse a los cuerpos de seguridad… POR SU PARTE, Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, sugirió a las autoridades estatales hacer todo lo necesario para que acciones como las contenidas en el triste informe en el que salieron “embarrados” policías ministeriales y de otras corporaciones no vuelvan a ocurrir en nuestra tierra… ADVIRTIÓ TAMBIÉN que se dará seguimiento a las denuncias presentadas sobre este caso ante la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, para que se investigue lo conducente y el asunto tope hasta donde tenga que llegar… SOBRE ESTE delicado e ignominioso asunto, el gobernador Martín Orozco Sandoval, se limitó a expresar, ante la pregunta expresa de los representantes de los medios de comunicación, que los casos referidos no se suscitaron durante su gobierno. “La verdad es que no fue en mi tiempo, no fue en mi año” expresó el titular del ejecutivo… LA MIRADA DEL MANDATARIO, más bien está puesta por ahora, en la que será una de sus últimas giras al extranjero, si no es que la del punto final… Y ES QUE OROZCO Sandoval estará cruzando el Pacífico para visitar Japón, con la intención de agradecer a los empresarios de aquel país del sol naciente por su confianza en nuestra entidad, misma que se refleja en capital productivo y éste, a su vez, en empleos… DURANTE SIETE días, el gobernador saliente se reunirá con directivos de NISSAN y de otras firmas niponas instaladas en la entidad… COMO LA CHAMBA no termina hasta que se baja la cortina, también es parte del plan de viaje amarrar nuevas inversiones mediante la famosa “cartas compromiso” de inversión con otra firma transnacional… SERÁ TAREA de la futura gobernadora Tere Jiménez y de su equipo de colaboradores del ámbito económico “cerrar la pinza” para que estas semillas se conviertan en fruto y no quede como una simple promesa en el aire… LO QUE NADA MÁS no termina de aterrizar, es el asunto del matrimonio igualitario en la entidad, asunto ignorado y atorado sistemáticamente por los diputados locales desde hace años, a pesar del incómodo jalón de orejas remitido desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación… COMO APARENTEMENTE a los legisladores no afecta -y por el contrario, a veces asusta- avanzar en esta materia, los que terminan pagando este desdén son los ciudadanos obligados a hacer circo, maroma y teatro para salvaguardar sus Derechos Humanos… SOBRE ESTE ASUNTO, la representante de la Asociación Cultivando Género, Angélica Contreras Ruvalcaba, lamentó que tras la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura del Congreso del Estado no haya salido aún la reforma al Código Civil del Estado que regularice este tipo de uniones que son, en la práctica, una realidad… EL ASUNTO SE CONSERVA en la congeladora desde el año 2019, y en el mismo contenedor se encuentran otros pendientes, como el relacionado con la Violencia Vicaria -otra película de horror- y la integración del Protocolo Alba, que supone medidas para la inmediata búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas… “NOS QUEDAMOS con mucha tarea, iniciativas que analizar para que en septiembre que vuelven a sesionar no les cuenten y les exijamos más. Espero descubrir cuáles son las formas de exigencia que le gustan al Congreso, porque los oficios no los responden y se molestan cuando les clausuran simbólicamente”….

