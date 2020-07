Entre fiestas y lutos, se llevó a cabo ayer la primera e improductiva sesión de la Diputación Permanente. Su instalación sirvió para la celebración del diputado morenista, Heder Guzmán Espejel, a 2 años del triunfo de López Obrador por la Presidencia de México, y para la crítica de cómo se ha llevado la administración federal, por parte del diputado panista, Guillermo Alaniz de León

ENTRE FIESTAS Y LUTOS, se llevó a cabo ayer la primera, –e improductiva–, sesión de la Diputación Permanente. Su instalación sirvió para la celebración del diputado morenista, Heder Guzmán Espejel, a 2 años del triunfo de López Obrador por la Presidencia de México, y para la crítica de cómo se ha llevado la administración federal, por parte del diputado panista, Guillermo Alaniz de León. El primero recordó “la repasadita que les dimos” aludiendo la arrolladora victoria en las urnas; el segundo respondió que nada hay que celebrar, antes bien, es un día de luto para muchos mexicanos pues ahora hay más violencia, más corrupción, menos salud, instituciones desaparecidas por obra “de su santidad López Obrador”. Heder también escuchó los reclamos de un par de sus compañeros, tanto del PAN como del PRI, que lamentaron las condiciones en que se encuentra el país y el desmantelamiento de instituciones, a lo que el morenista espetó: “el grave error sería volver a votar por el PRI; que después de 80 años en el gobierno, ahora vengan a decir que son los salvadores de México, “con todo respeto, eso es ser cínico”. Lo cierto es que de cínicos a cínicos, entre políticos no hay a cuál irle y para eso hay encuestas, tendría que saber el diputado… también con todo respeto… SE VEÍA VENIR, sostuvo el diputado Heder respecto de la cancelación de la Feria Nacional de San Marcos y resaltó que hay tiempo para enfocarse a otros festivales; hay otras celebraciones en este segundo semestre del año, como es el caso del Festival de las Calaveras, el cual podría ser que se extienda por una semana más y de esa forma que haya algo de recuperación de lo perdido en el tema económico… QUE NO ASUSTA, NI INTIMIDA la impugnación del proceso de elección del titular del Órgano Superior de Fiscalización, señaló además el morenista quien insistió en que todo se hizo de manera transparente y conforme a la ley, y así como ya lo ha hecho uno, todo aquel que participó tiene el mismo derecho a hacerlo, aunque “es una decisión que ya ratificamos 23 diputados, creemos que por ahí debe tener alguna línea político-partidista, pero bueno, no asusta, amedrenta ni intimida, sino todo lo contrario”… NOMÁS NO SE COMPONEN en Morena; a nivel nacional ya traen su rebatiña pero Aguascalientes no es la excepción, y entre que quitan al dirigente que no se quiere ir, entre que tiene a otros “chapulines” que le dan su apoyo, que por algo será, y otros que dicen tener la encomienda nacional, el hecho es que la telenovela de este partido no termina, en tanto el superdelegado Aldo Ruiz, ex dirigente, ha dicho que en Morena no deberían pelearse por una engrapadora o sus instalaciones, sino por consolidar el proyecto de nación de la 4T, en lo cual tiene razón, pero la grilla es la grilla y se avecinan buenos tiempos en que hay que arrimarse a buen árbol, sólo esperar que ese no se seque, ya que de por sí en Aguascalientes pinta poco a estas alturas, al grado que ayer fueron OLÍMPICAMENTE IGNORADOS por las autoridades de seguridad pública en medio del zafarrancho registrado con la toma de las instalaciones a orden expresa de Fernando Alférez, quien sigue ostentándose como secretario de organización o lo que sea. Se solicitó en múltiples ocasiones la intervención de cuerpos de seguridad pero no lograron ser atendidos por más de una hora de conflicto. Si bien les tomaron la llamada en el número de emergencia, les aplicaron el tradicional “ya van llegando”. A pesar de que sobre la López Mateos pasaron preventivos y motociclistas de la Policía Municipal, nunca respondieron a las señas, limitándose los oficiales a saludar únicamente en su paso… LUCES ROJAS se encendieron con la quiebra de Banco Famsa para el Sistema Financiero Bancario en México, advirtió el economista Gerardo Sánchez Herrera quien recordó que hace años no ocurría la intervención de un banco por el IPAB, la Comisión Bancaria de Valores y el Instituto de Protección del Ahorro Bancario. Dijo que los 580 mil clientes pueden estar tranquilos porque hay un seguro del IPAB que los protege hasta por 400 mil UDIS que equivale a 2 millones 572 mil a cada ahorrador. LAS LUCES AMARILLAS se encendieron porque Bancoppel pudiera ser el segundo banco afectado e intervenido, toda vez que trae un grado de morosidad de su cartera del 20%. “No sé sabe si los socios de dicha institución bancaria vayan a inyectarle capital o si la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores los vaya a apoyar con algún crédito o evitar ciertos créditos que ya adeuda el banco y el banco debe recuperar cartera vencida porque trae un 20% de morosidad”, recalcó… REGRESÓ A LABORAR el 15% de los burócratas de dependencias federales y se reincorporaron a la “nueva realidad”, que en Aguascalientes equivale a cerca de mil, de los 18 mil que están integrados a la FSTSE, informó su dirigente en el Estado, Normando López Meixueiro… REGRESARON TAMBIÉN, pero a la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Aguascalientes, un grupo de 12 personas que salieron positivas al COVID-19 y por fortuna se han recuperado luego de un mes de estar en el resguardo de sus hogares… CELEBRANDO 2 AÑOS DE “LA HAZAÑA” el superdelegado Aldo Ruiz, ya repuesto del Covid19 dijo que se han consolidado las políticas públicas de bienestar general y popular y se seguirá avanzando en el proyecto de la Cuarta Transformación que privilegie la voluntad ciudadana…así lo dijo. Sánchez dio a conocer que a partir de hoy iniciará la entrega de apoyos a los adultos mayores y a las personas con discapacidad que no tienen tarjeta de cobro y puedan acceder a su apoyo de los 4 meses que corresponden a los meses de julio a octubre por un monto de 5 mil 250 pesos… ENTREGÓ LA ESTAFETA Alfonso Linares Medina, quien concluyó su encargo al frente de la Asociación de Comerciantes del Centro; debió haber terminado en abril pero se extendió su periodo hasta el pasado 30 de junio, por lo que en asamblea se nombró a Sergio Piña de la Torre como su sucesor… SERÁ VIRTUAL LA GRADUACIÓN de los egresados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, anunció el rector Francisco Avelar al señalar que no hay condiciones para festejos presenciales, por lo que a fin de disminuir riesgo de posibles contagios entre los próximos profesionistas y sus respectivas familias, se determinó suspender la tradicional ceremonia, tal y como sucedió en su momento en 2009 a consecuencia de la influenza.