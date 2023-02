Si Lorena Martínez busca la candidatura al Senado, primero habrá que revisar los resultados del cogobierno que se ha estado viviendo en el estado, ya que en el gabinete de Tere participa gente del PAN, PRI y PRD, advirtió el diputado perredista Emmanuel Sánchez Nájera.

HARÁN UN PARÉNTESIS en su descanso y los diputados llevarán a cabo hoy el primer periodo extraordinario de sesión, en punto de las 11 horas, para sacar adelante algunos encargos del Ejecutivo que no pueden esperar. El orden del día establece cinco dictámenes que serán analizados y discutidos para determinar su aprobación, varios de estos a solicitud de la gobernadora Tere Jiménez… LANZÓ el Gobierno Estatal la convocatoria “Servicios para el Desarrollo Empresarial” del programa “Confía”. La fecha límite para registrarse es el 30 de abril, a través de la plataforma www.agsdigital.com.mx. Se entregarán apoyos de hasta 31 mil 500 pesos para el pago de servicios que promuevan la creación y aumenten la competitividad de los micro y pequeños negocios locales, tales como el registro de marca, código de barras, renta de oficinas colaborativas, renta de stands, logística para comercialización y mercadotecnia digital, entre otros… TODAVÍA RESPIRAN y los institutos estatales electorales de Aguascalientes y de la Ciudad de México suscribieron un convenio de apoyo y colaboración para fomentar el intercambio de actividades, experiencias, tecnologías, información y procesos para abonar a la cultura democrática de ambas entidades, haciendo votos para que alcancen a concretarlo… TIENEN 120 DÍAS Y YA VAN 40 transcurridos, recordó el diputado Salvador Ramírez a los ayuntamientos del Estado, invitándolos a que se pongan a trabajar y hagan lo que les compete para mejorar las áreas de desarrollo urbano y no se limita a infraestructura y personal, sino al equipamiento tecnológico porque el término de implementación del nuevo Código Urbano, va corriendo… SI LORENA MARTÍNEZ BUSCA la candidatura al Senado de la República, primero habrá que revisar los resultados del cogobierno que se ha estado viviendo en el estado, ya que en el gobierno de Tere participa gente del PAN, PRI y PRD, advirtió el diputado perredista Emmanuel Sánchez Nájera al dejar en claro que en Aguascalientes nada se ha hablado aún de una alianza para la elección del 2024, porque primero debe hablarse cómo se seleccionarán las candidaturas tanto federal como local. En tanto, el legislador anda a la caza de apoyo a su propuesta de aumentar a 29 el número de diputados locales, según esto para que haya equilibrio en el numero de 60% de elección de mayoría y 40% de representación proporcional, porcentaje que esta entidad todavía no tiene. SE DEVELÓ EN LA CANACO local la fotografía de quien fuera presidente del organismo, Humberto Martínez Guerra, en el periodo 2019-2022, con lo que se sumó al muro de honor de ex presidentes, luego del reconocimiento expresado por el organismo a su labor realizada como representante del comercio organizado… TANTEANDO QUE NO HABRÍA CUPO LLENO en el V Informe de Actividades del Sistema Estatal Anticorrupción, hubo esmero en solicitar la sana distancia entre los asistentes dejando asientos vacíos entre los invitados; hicieron bien porque no se dieron cita muchos de los servidores públicos y funcionarios que tienen incumbencia en el combate a la corrupción y no se diga la ausencia de alcaldes, con excepción de Leonardo Montañez. Quizá alguien les pasó el tip de que iban a exhibirse las cifras de incumplimiento en la normatividad de transparencia y rendición de cuentas de las administraciones públicas y no quisieron llevarse sus orejas de burro… VE DÉBIL A MORENA y el diputado Juan Luis Jasso Hernández hizo un llamado a su partido a ponerse a trabajar por un proyecto que haga permanecer a este instituto político, porque han transcurrido cuatro años de la presidencia de López Obrador, pero los militantes no pueden quedarse en la pasión del año 2018, porque el tiempo ha transcurrido y no se han generado los liderazgos propios de tierra. Aseveró que en Aguascalientes hay algunos morenistas que sí han sabido construir liderazgos de tierra, pero otros se mantienen únicamente diciendo que AMLO es su inspiración, únicamente son Amlovers, pero no hacen más por su partido político… A 19 DÍAS de realizarse las elecciones del nuevo dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el proceso avanza en calma con las actividades de promoción de las dos planillas registradas, delimitándose a sólo dos opciones entre las que se encuentra: Arentsen Dávila, sí, otra vez, quien por enésima ocasión aspira a la silla principal de la CMIC; y Ángel Daniel Valle, quien podría considerarse como el aspirante que busca dar la pelea, en un esquema que siempre se ha sobrellevado al interior del organismo empresarial, derivado de la existencia de un extenso reglamento que se ha fortalecido para blindar la solidez de la organización, mientras que finalmente Ignacio Jiménez Armas, expresidente del Colegio de Arquitectos, determinó no entrarle a la competencia, con todo y las ganas que tenía por lanzarse como candidato. Dicen que se perfila Arentsen, que ya le toca, que ya se la prometieron y de ser así no se vale que vuelva a salir con los ojos enrojecidos viendo cómo otro se acomoda en el cargo, pues el colmo sería que le salgan que es tiempo de equidad y elijan a una socia… MUY DE PRISA abandonó el Miércoles Ciudadano la coordinadora general de Salud Municipal, Dulce Andrade Lovera, luego de le fue reportado un robo al interior del Rastro Municipal, por lo que tuvo que trasladarse hasta San Francisco de que los Romo para atender la situación, lo que se desconoce es si se robaron una canal, algún material o mobiliario… EL PRÓXIMO 17 DE FEBRERO tendrá lugar la Toma de Protesta del nuevo Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos para el periodo 2023, informó su nuevo presidente, Héctor Raymundo Martínez Saucedo, quien detalló que tiene la firme convicción de continuar trabajando en favor del desarrollo profesional de los contadores colegiados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, capítulo Aguascalientes, así como de impulsar el crecimiento económico del estado… LA FTA APOYA a los cerca de 75 trabajadores de la empresa Abastecedora de Maquinaria y Servicio de Aguascalientes, ubicada en la colonia Gremial, luego de que desde el pasado lunes se fueron a paro y por tercer día consecutivo siguieron, señaló el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León. La empresa es del mismo dueño de Moto Diesel Mexicana y decidieron parar labores ya que les han incumplido a los trabajadores con el pago de su aguinaldo, pero no sólo eso, sino que hay otros adeudos que arrastran en cuestión de Infonavit, IMSS, cuotas para el retiro, cesantía y vejez, se deben primas vacacionales, no les dan equipo de seguridad, no tienen ropa de trabajo. Comentó que el martes la empresa les entregó un pequeño abono de lo que se debe del aguinaldo, pero no a todos los trabajadores, por lo que la condición para volver a laborar es que se pague cuando menos el aguinaldo y el resto se negocie para que se les vaya pagando lo demás. Indicó que son un total de 75 los trabajadores afectados, 35 de los cuales son sindicalizados y el resto son de confianza entre administrativos y supervisores. Indicó que dicha empresa se dedica a la fabricación de implementos agrícolas. “Les dicen que están tratando de conseguir el dinero, con la promesa de que van a pagar a más tardar el viernes, pero no creemos porque ya varias veces han fallado”…